1 марта в Институте геологии Коми научного центра состоялась презентация двухтомника, посвященного Николаю Николаевичу Герасимову.

В республике его прекрасно знают как профессионального геолога, опытного альпиниста и промышленного «генерала». Кроме того, он один из немногих, кто смог «дважды войти в одну реку» – вернуться в кресло министра промышленности республики.

В ноябре 2018-го Николай Николаевич скоропостижно скончался в медицинском центре Алмазова в Санкт-Петербурге. Ему было всего 62 года…

Для всех, кто был знаком с Николаем Герасимовым (а таких, наверное, половина республики), это известие стало шоком. Уезжая на плановую, казалось, операцию, министр строил множество планов, договаривался о встречах,

обещал позвонить… Но что-то пошло не так. После операции возникли осложнения, он так и не вышел из состояния медикаментозной комы.

Воспоминания через боль

«Книга рождалась больше года. Через потрясение и боль пробирались те, кто ее составлял, и те, кто писал воспоминания… Каждому, кто соприкасался с Николаем Николаевичем, есть что сказать о нем и есть за что сказать спасибо. За всех невысказавшихся мы говорим: «Спасибо». За то, что он был, что он есть – с нами и в нас» – так написала в

послесловии к книжке жена Николая Николаевича, автор-составитель сборника Ольга Белова.

Издание «Моя звезда была Полярной» состоит из двух томов. В первом опубликованы стихи, публицистические статьи, выступления, выдержки из дневников, переписка. Во втором – воспоминания друзей и коллег, фотографии, библиография. Книга издана в Коми республиканской типографии тиражом в 1000 экземпляров.

«Семья, друзья – вот космос»

Среди тех, чьи воспоминания вошли в сборник, сплошь известные люди: Надежда Мирошниченко, Александр Боровинских, Николай Цхадая, коллеги по Минпрому Валентин Бровкин, Николай Хорошкеев, Александр Гибеж. И целая когорта «отмотавших свою пургу» воркутинцев. Таких как президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игорь Шпектор, бывший заместитель главы республики Вера Скоробогатова, поэт Валерия Салтанова, Сергей Гагаузов, бывший генеральный директор ОАО «Воркутауголь» Виктор Экгардт… Им посвящены, пожалуй, самые пронзительные строки поэта Герасимова:

Уезжают друзья с Северов,

Словно птицы на юг улетают.

Новый круг, новый край, новый кров

На широтах иных обретают.

То один, то другой в перелет…

Ну, а наша судьба — оставаться.

Обживать этот снег, этот лед —

И за тысячи верст не теряться…

Знаковая фигура

Он приехал в Воркуту по распределению в 1978 году, закончив с красным дипломом геофак МГУ. Начинал работать в объединении «Полярноуралгеология». С 1995 по 2002 годы был его директором.

«Бесконечное уважение вызывали его работоспособность, сила духа, мощная энергетика, глубокие профессиональные знания и широкая эрудиция. А еще умение оставаться собой в любых обстоятельствах и общении на любом уровне. Абсолютное отсутствие чванства и высокомерия», – вспоминает о нем Виктор Экгардт.

«Николай Николаевич Герасимов – фигура знаковая не только для Воркуты. Это камертон территории. Зафиксировав и показав «эталонную красоту» личности, он создал вокруг себя звучный ряд братства, которое формировало идеальное пространство Воркуты…» – считает искусствовед Ольга Орлова.

«Мы даже до конца не понимаем масштаб его личности и как нам повезло быть его современниками», – отмечали участники презентации сборника.

«А гора остается горой…»

Многие ходят в горы, но не всем дано покорять вершины. В «копилке» альпиниста Николая Герасимова Гокио-Ри и Кала Паттар (Гималаи), Мак-Кинли (Кордильеры), Арарат (Армянское нагорье), Эльбрус и Казбек (Кавказ), Килиманджаро (Африканское плоскогорье), Аконгкагуа (Анды), Белуха (горный Алтай), Монблан (Альпы), Народная, Манарага (Приполярный Урал)…

«Когда вершина покорена, остается чувство сожаления, которое не проходит, пока не нацелишься на новый подъем, не ринешься к новой, неизведанной высоте», – говорил он.

Николай Николаевич Герасимов прожил яркую и красивую жизнь…

А слабо, сбросив с плеч груз прожитых лет,

Расплескать по кружкам вино рассвета,

Каждый день встречать, как от Бога привет,

Сто дорог пройти, сто подошв стереть,

А в конце пути полыхнуть кометой?

Лиля ВОВК.