Деньги есть, но не про нашу честь! Чем-то Коми похожа на странную корову-рекордсменку: сама она тощая, но при этом дает замечательные «удои»

Благодаря высоким мировым ценам на энергоресурсы Коми ставит рекорды по собираемости налогов. Однако на жизни рядовых граждан это никак не сказывается, а казна республики страдает от хронического дефицита средств. Из-за этого дефицита приходится «оптимизировать» сельские и поселковые школы, больницы и поликлиники. Почему же так происходит? Попробуем разобраться.

Даешь полтриллиона!

По оперативным данным Управления федеральной налоговой службы по Коми, в 2021 году от налогоплательщиков региона поступило налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему страны на сумму 371,5 млрд рублей, что в 2,1 раза больше, чем в 2020 году.

Для сравнения: в 2017 году налоговые сборы составили 178,7 млрд рублей; в 2018-м – 238; 2019-м – 244,7; 2020-м – 176 млрд рублей.

Фантастические результаты прошлого года могут быть значительно перекрыты по итогам 2022 года. По крайней мере, задел за первый квартал сделан приличный: за январь-март собрано почти 130 млрд рублей, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Если темпы роста сохранятся, то можно будет и на полтриллиона замахнуться!

Этими цифрами наверняка гордятся местные фискалы и чиновники Желтого дома, что регулярно отчитываются перед Москвой. В сущности, они напоминают мелких банковских клерков, через руки которых проходят огромные средства, но распоряжаются ими совсем другие люди. Образно говоря, в регионах сидят кассиры, а не банкиры.

Четвертинка – на всех

Если раньше в федеральный бюджет из нашего региона уходило две трети налоговых поступлений, то теперь уже три четверти! Коми по-прежнему находится в положении «дойной коровы», которую к тому же еще и плохо подкармливают.

Самый «хлебный» налог – налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) – полностью забирает федеральный бюджет. Республиканская казна держится на «трех китах» – это налоги на доходы физических лиц, на прибыль организаций и на имущество. Только на их базе невозможно строить планы по развитию региона, средств хватает лишь на латание «бюджетных дыр», да и то не всегда.

По данным за 2017 год, только для завершения строительства социальных объектов требовалось более 30 миллиардов рублей. За прошедшее время эта сумма если и изменилась, то точно не в сторону уменьшения.

Правила деления

Хотя Центр и забирает «полной ложкой» налоговые поступления из Коми, но ради объективности надо отметить, что и оттуда идут какие-то средства. Правда, достаточно скромные.

Обратимся к цифрам. В федеральном бюджете на 2022 год самые большие субсидии для Коми заложены по следующим разделам: на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно – 1,78 млрд рублей (303,4 млрд руб. – на все регионы), на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения – 1,05 млрд рублей (88,8 млрд), на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 1,03 млрд рублей (156,4 млрд), на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций – 752 млн рублей (74,2 млрд), на социальные выплаты безработным гражданам – 462 млн рублей (63,7 млрд) и далее по убывающей.

Субсидии из федерального бюджета идут по нескольким десяткам позиций, но в целом они «погоду» не делают и уж точно никак не решают глубинные проблемы в экономике и социальной сфере Республики Коми.

А главное, непонятно, почему из Москвы лучше «видно», какие именно проблемы являются для региона самыми насущными? К примеру, неплохо, что в этом году Коми выделят из федерального бюджета «на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера» аж 500 тысяч рублей, а еще 400 тысяч рублей – для реализации мероприятий по «добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».

500 тысяч рублей «на поддержку народов» – деньги, мягко говоря, скромные, но даже вопросы о столь мелких суммах почему-то решаются не местным, а федеральным правительством.

Чаши весов

Проблема межбюджетных отношений по линии «федеральный центр – регионы» возникла не вчера и многие годы обсуждалась на всех уровнях власти. Вроде бы это вопрос не политический, а касается лишь финансовой целесообразности, однако в последнее время местные чиновники боятся его поднимать, дабы не рассердить своих московских «кураторов». Вот и получается, что на одной чаше весов – панический страх перед начальством, на другой – интересы жителей региона.

Еще в 2020 году в парламенте Коми велись горячие споры о том, чтобы попросить федеральный центр делиться налогом на добычу полезных ископаемых. Фракция КПРФ в Госсовете РК считала справедливым распределение НДПИ в пропорции 50 на 50. При таком раскладе республиканский бюджет претерпел бы качественные изменения. Речь бы шла уже не о латании финансовых дыр в социальных программах, а о масштабных инвестициях в экономику региона.

Осторожное провластное большинство посчитало, что и 5 процентов будет достаточно. А в итоге ничего так и не поменялось. Из НДПИ федеральный центр по-прежнему не возвращает ни копейки.

Знаковый рубеж

Поэтому, несмотря на нынешние рекорды по налоговым сборам, нисколько не удивляет, почему наша республика бьет рекорды по снижению финансирования той же дорожной отрасли, почему скукоживается малый и средний бизнес, растут объемы ветхого и аварийного жилья, а каждый шестой житель Коми фактически нищенствует.

Знаковым событием этого года станет неизбежное снижение численности населения Коми: в регионе останется менее 800 тысяч жителей. После развала Советского Союза население Республики Коми уже уменьшилось на 40 процентов! К сожалению, эта негативная тенденция будет только усиливаться. Изменить ее нет финансовых возможностей, как нет и политической воли руководства республики.

Сергей МОРОХИН.