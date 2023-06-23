Депутат, сдай мандат! В Совет Инты затесался иностранец

Прокурорская проверка выявила в депутатском корпусе Инты гражданина иностранного государства.

Установлено, что в 2020 году правоохранители Инты, располагая соответствующей информацией в отношении Богдана Дзумедзея (выдвигался от «Единой России»), не предоставили ее в территориальную избирательную комиссию, что и привело к незаконной регистрации указанного гражданина иностранного государства (какого именно – не уточняется) в качестве кандидата в депутаты Совета Инты.

Вопрос о лишении Богдана Дзумедзея депутатского мандата будет рассмотрен на ближайшей сессии горсовета Инты.

Напомним, что совсем недавно (в мае) громкий скандал по поводу иностранного гражданства разразился и в Воркуте. Председателя городского Совета депутатов Игоря Сенчу заподозрили в том, что у него имеется вид на жительство в Украине. По социальным сетям гуляли фотографии каких-то документов, якобы неопровержимо подтверждающих сей факт. По одной из версий, документы были «случайно» найдены в вагоне пассажирского поезда.

Кроме этих анонимных сообщений, ничего другого предъявлено не было. Да и надзорные органы не увидели каких-либо нарушений действующего законодательства со стороны Игоря Сенчи, который ходит в депутатах от «партии власти» с 2015 года. Сам же г-н Сенча категорически отрицал наличие у него вида на жительство во враждебной России стране. Тем не менее, его лишили кресла председателя Совета депутатов. Выходит, что одних подозрений в данном случае оказалось вполне достаточно.

Кстати, к наличию двойного гражданства у депутатов надзорные органы (по крайней мере, до последнего времени) относились весьма лояльно: пусть и незаконно, но некоторым можно. Яркий тому пример, экс-депутат Госдумы России Мария Максакова. После того, как она уехала в недружественное России государство, вдруг выяснилось, что она, помимо российского, имела еще и паспорт гражданки Германии.

Сергей ПАВЛОВ.