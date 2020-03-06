Депутаты прошлись по палатам и ужаснулись бытовым условиям, в которых живут ветераны

«Я слыхал, что там плохо, но чтобы настолько – не ожидал», – рассказал «Трибуне» председатель парламентского Комитета по социальной политике Сергей Артеев, который на прошлой неделе посетил Республиканский госпиталь ветеранов войны и участников боевых действий.

В госпиталь он отправился вместе с коллегами-депутатами Татьяной Саладиной и Галиной Нагаевой, председателем Совета ветеранов войны Людмилой Жуковой и лидером «афганцев» Вадимом Клюпой.

Как отметили гости, у пациентов госпиталя нет претензий к качеству медобслуживания, персоналом они довольны. Однако бытовые условия, в которых ветераны находятся круглосуточно, оставляют желать лучшего.

– Старые продавленные кровати. Шторы на провисших струнах. Отваливающаяся местами штукатурка и порванный линолеум. Выключатели светильников над кроватями, до которых не каждый пациент дотянется. Неудобные для пожилых и маломобильных людей ванные и туалетные комнаты со старой сантехникой. Отсутствие элементарного уюта в палатах. И самое главное – протекающая кровля, – поразился депутат Артеев. – Мы считаем, что накануне 75-летия Великой Победы госпиталь для ветеранов заслуживает особого внимания властей.



Татьяна Саладина добавила, что надо решать и вопросы поддержки медперсонала. Коллектив работает с особой категорией пациентов, а это непросто. Поэтому и молодежь здесь не задерживается. Нужны стимулирующие надбавки, которые министерство может установить на своем уровне.

По словам Людмилы Жуковой, в госпитале нет должного уюта и комфорта. Во второй половине дня, после тихого часа, пациенты предоставлены сами себе, им скучно. То есть идет речь об организации элементарного досуга.

Глава Минздрава Коми Дмитрий Березин, также посетивший госпиталь ветеранов, признал наличие проблем с материально-технической базой.

– Эти вопросы мы решаем поэтапно. Выделяются средства на закупку оборудования, медицинских изделий. Не так давно приобрели для госпиталя УЗИ-оборудование, эндоскопическое оборудование, холтеровский монитор. В начале года мы приняли решение и закупаем 90 функциональных кроватей. И эту работу продолжим, чтобы наши пациенты получали лечение в достойных условиях, – отметил министр.

Анатолий ПОЛЬКИН.