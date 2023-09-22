Депутаты замахнулись на инфляцию, а также продлили «детские» выплаты, поддержали Минздрав и решили судьбу заброшенного поселка

Среди наиболее важных вопросов, которые рассматривались на сессии 21 сентября, это поправки в закон о государственном регулировании торговой деятельности в республике.

Для сдерживания роста цен на социально значимые продовольственные товары с хозяйствующими субъектами будут заключены соглашения, в которых планируется указывать ассортимент товаров и предельно допустимые розничные цены, пояснил министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Ильдар Андарьянов. К участникам соглашения меры антимонопольного реагирования применяться не будут, подчеркнул он.

Однако независимые эксперты считают, что попытки региональных властей немного «попридержать» цены, хотя бы на основные продукты питания, обречены на провал.

Главным триггером разгона инфляции сегодня является ценовая ставка на топливо, что напрямую влияет на стоимость всех остальных товаров. Ценники на заправках, в том числе в Коми, меняются с сумасшедшей скоростью. Цены на Аи-92 приблизились к отметке 60 рублей за 1 литр, на АИ-95 — до 70 рублей, на дизтопливо — до 80 рублей.

Новые сроки

Для стимулирования усыновления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Госсовет поддержал решение правительства Коми продлить действие выплаты единовременного денежного пособия при усыновлении.

Сегодня размер пособия составляет 200 тыс. рублей на обычного ребенка и 250 тыс. рублей на ребенка с психическими и физическими отклонениями. По действующему законодательству срок действия выплат установлен до 31 декабря 2024 года. Теперь временного предела нет.

Также было поддержано предложение продлить действие однократного возмещения расходов на капитальный или текущий ремонт жилого помещения, в котором проживают дети-сироты. Эта мера поддержки была рассчитана до 31 декабря 2024 года включительно. Но с учетом того, что такая выплата является востребованной мерой поддержки, депутаты продлили ее действие до 31 декабря 2026 года.

Кроме того, депутаты проголосовали за то, чтобы дать преимущественное право на получение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, принимавших участие в СВО. На уровне Российской Федерации такой закон уже принят.

Для всех пациентов

Как ранее уже сообщалось, депутаты поддержали инициативу Минздрава Коми о возмещении онкобольным расходов на проезд к месту лечения независимо от их места проживания.

Ранее, напомним, такую поддержку получали лишь пациенты, проживающие на трудно доступных территориях. Теперь льгота распространяется на всех пациентов. Каждый сможет воспользоваться ею два раза в год, возместив стоимость проезда к месту лечения (обследования) и обратно.

Утратил признаки жизни

В Усть-Вымском районе упразднили поселок сельского типа Яренга, входивший в состав административной территории поселка Вежайка.

Сейчас, по словам руководителя районной администрации Галины Плетцер, в Яренге нет постоянно проживающего населения, работы по благоустройству, содержанию линий электропередачи и связи не производятся, коммуникации связи, коммунальной инфраструктуры и электроснабжения демонтированы ресурсоснабжающими организациями. «Яренга утратила признаки населенного пункта и не имеет перспективы дальнейшего развития» – заключила она. За закрытие поселка проголосовали единогласно.

Виктор СЕМЕНОВ.