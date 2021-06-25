24 июня на сессии Госсовета депутаты в хорошем темпе рассмотрели полсотни важных для региона вопросов.



Парламентарии утвердили итоги исполнения бюджета региона за 2020 год, одобрили поправки в закон, позволяющий обеспечить жильем отдельных медицинских работников, и запретили продажу энергетических напитков несовершеннолетним.

Сразу несколько важных законодательных инициатив касались поддержки многодетных семей. Так, с 1 августа этого года для семей, имеющих семь и более детей, вводится дополнительная мера поддержки: на каждого ребенка-школьника (от 6 лет до 18 лет) родители смогут получить ежегодную денежную выплату в размере 5 тысяч рублей. А с 1 сентября таким семья полагается единовременная выплата на приобретение автомобиля отечественного производства. Максимальная сумма выплаты составит 1,2 миллиона рублей. Для ее получения семья должна проживать в Республике Коми не менее пяти лет. Порядок выплаты будет установлен постановлением Правительства региона. «В республике 39 таких семей, а детей в них – 312. Из республиканского бюджета на обе выплаты выделено 48 миллионов рублей», – отметила председатель комитета по социальной политике Надежда Дорофеева.

Заслон для агентов

Кроме того, депутаты Госсовета большинством голосов поддержали поправки в закон «О выборах и референдумах», «О выборах главы Коми» и «О порядке отзыва главы Коми». Теперь в них есть запреты для террористов и требования для иноагентов. «За последние полгода существенно изменилось федеральное законодательство, поэтому появилась необходимость внести изменения в наши законодательные акты», – пояснил председатель Республиканской избирательной комиссии Дмитрий Митюшев.

Например, после появления в законодательстве такого понятия, как физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, для них стали устанавливаться требования. Теперь информация о том, что лицо является иноагентом, должна быть указана в большом перечне избирательных документов, в том числе в бюллетенях. Такое требование относится и к кандидатам, аффилированным с физлицом-иноагентом.

Стать депутатом Госсовета Коми теперь сможет только тот, кто постоянно проживает в России и не имеет гражданства (подданства) иностранного государства или вида на жительство в другой стране. Главой Коми не может быть избран гражданин, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным федеральными законами «О противодействии экстремистской деятельности» или «О противодействии терроризму». Уточнен также агитационный период: при многодневном голосовании запрет на агитацию начнет действовать с первого дня выборов, а не накануне. Напомним, что ближайшие выборы в республике состоятся 19 сентября.

В целом июньская сессия прошла достаточно динамично и без жарких дебатов. Предыдущая, напомним, была бурной во всех смыслах, а под конец и вовсе закончилась скандалом: лидера фракции КПРФ Олега Михайлова лишили слова на два последующих заседания. Чтобы избежать «излишних эмоций и ненужных споров», спикер Госсовета Сергей Усачев накануне сессии (впервые в этом созыве) собрал представителей всех депутатских объединений, «чтобы сверить позиции и обсудить приоритетные и острые вопросы повестки». Такая «профилактика» помогла – всю повестку депутаты рассмотрели четко и без сбоев. Следующее заседание ориентировочно состоится 15 июля.