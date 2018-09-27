В разгар санкций и резкого взлета курса доллара вопрос о том, где отдохнуть, встает особенно остро. Сейчас много говорят о развитии внутреннего туризма. У нас в стране действительно есть на что посмотреть. Есть у нас и «Золотое кольцо», и Байкал, и вулканы Камчатки, и многое другое. Республика Коми — не исключение.

Сегодня многие жители республики с удовольствием расскажут, что они не раз бывали в Турции, опишут красоты Таиланда, Кипра или Болгарии. Но спросите их, что они знают про «Луд», усть-цилемскую «Горку» или лосеферму в Якше — и большинство не найдут ответа.

А между тем усть-цилемская «Горка» в 2011-м включена в Федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия, а лосеферма уникальна. Ей в 2019 году будет 70 лет, она — первая в мире.

Недавно корреспондент «Трибуны» побывал в Троицко-Печорском районе.

Вам до Якши?

Сыктывкар и Якша — почти на одной широте. Но на деле ехать туда далеко, более 600 километров. Приходится делать большой крюк через Ухту. Дорога (особенно в Троицко-Печорском районе), мягко говоря, оставляет желать лучшего, особенно когда пройдет дождь и грунтовка раскиснет.

Сегодня мало кто помнит, что именно через Якшу проходил торговый тракт с Камы на Печору: от города Чердыни купцы везли свой товар по рекам до Чусовского озера, далее по рекам Березовка, Еловка, Вогулка. Оттуда шел волок (6 верст) до реки Печора. В районе Якши товары грузили на баржи и отправляли вниз по Печоре. Этот торговый путь был известен с XVI в. Изрядно заросшая дорога есть и сегодня, и по ней в Якшу частенько приезжают экстремалы на внедорожниках.

На месте погрузки товаров на баржи со временем возникла Якшинская пристань, а затем и населенный пункт (склады чердынских купцов, несколько домов, часовня). Некоторые целы и по сей день.

Сегодня к услугам туристов, приезжающих на лосеферму, два 3-местных бревенчатых домика. Домики отапливаемые, в них есть все для жизни и быта, включая электроплитку, чайник, мойку и даже душевую кабинку. Правда, койко-место недешевое — 1600 руб. в сутки.

Рядом за высокой оградой из сетки-рабицы огромная территория для лосят. Когда малыши сыты, они уходят вглубь и бродят по тайге. Но подходит время кормления — и лосята возвращаются к воротам, где ждут свою «кормилицу» — заведующую лосефермой Светлану Акатьеву.

Из окон одного домика видна трогательная картина — неуклюжие пока малыши на длинных худых ногах, тихо попискивая, тычутся мордочками в сетку.

Покормить лосика

Светлана Владимировна Акатьева на ферме уже 44 года. Еще школьницей она начала помогать взрослым в уходе за лосями. О своих питомцах рассказывает с любовью, как о детях. Нынешней весной, в мае, на ферме появились четыре двойни. Сейчас лосятам по 4 месяца. Двоих отдали, так что сегодня в загоне шесть малышей. Это только с виду все они одинаковы, но «кормилица» знает каждого и «в лицо», и по характеру. Среди лосят, как и среди людей, есть и тихони, и задиры, и жадины. Растут они очень быстро, едят много.

Приезжающие туристы привозят им сухари, галеты, морковь, яблоки и другие овощи и фрукты. Лосята поедают это с большим удовольствием, но бесконтрольно давать такие лакомства малышам нельзя. Лосенок не знает меры, и угощение может пойти во вред. Все-таки лось — это дикое животное, и основная его пища — ветки и растения.

Первые массовые опыты приручения и использования лося были начаты в нашей стране в середине 30-х годов. В 1949-м рядом с заповедником появилась лосеферма. Пожалуй, самые тяжелые времена она переживала в 90-х.

Денег выделялось мало, строить заграждения и охранять лосей было не на что, зато двуногие хищники, приехав с ружьями, отстреливали лосей и, погрузив в кузов 300 кг мяса, быстро увозили. Лоси, привыкшие к людям, ходили близко от дороги и не видели в двуногих опасности. В те годы поголовье на ферме резко упало, и лишь большим трудом самих работников ее удалось сохранить.

Конечно, у лосей есть и естественные враги — волки и медведи. Да и сейчас двуногие хищники тоже бродят порой поблизости.

Туристам разрешают покормить лосенка с рук. Сначала долговязый малыш опасается, потом берет лакомство, иногда даже с рукой, самые смелые порой тычутся мордочкой и готовы лизнуть гостя — просят еще.

Несколько взрослых лосих живут в большом загоне неподалеку, их тоже можно покормить, но никакой фамильярности эти солидные дамы не терпят. Корм с руки могут и не взять. Погладить и почесать их, как маленьких, нельзя. Многие лосихи уходят зимой на свободный выпас далеко в тайгу, но телиться возвращаются на ферму. В этот период можно попробовать их молока, оно необычное – 12-14-процентной жирности, с высоким содержанием витаминов и микроэлементов.

Заряд позитива

Печора в этом месте, недалеко от истока, совсем неширокая, берега очень живописные с зарослями кедровой сосны. На другом берегу в доме купца Алина теперь находится музей Печоро-Илычского заповедника. У него своя, не менее интересная история.

Кстати, в заповеднике, как и на ферме, трудится немало ученых, истинных энтузиастов, преданных своему делу. Когда-то в Якше было много замечательных ученых, попавших сюда не по своей воле. В крохотном поселке, говорят, уровень культуры был таким, что и город позавидует.

Гостей на ферме и в заповеднике немало. Приезжают ученые, волонтеры, туристы, гости из-за рубежа. Общение с животными дает каждому такой заряд позитива, от которого лучатся счастьем не только лица детишек, но и взрослых суровых мужчин. «Сколько добра вокруг! Оно там излучается повсюду и от всего, кажется, каждое дерево радо тебе, не говоря уже о животных и людях», — написали в отзывах гости.

И девственные леса, и нетронутая природа заповедника, и лось, которого можно покормить с руки, — это дикая роскошь. Все это давно утрачено во многих богатейших странах. Человек вырубает леса, осваивает землю, строит города, дороги, нефте- и газопроводы. Первозданная природа уходит с каждым днем. Мы живем рядом и не знаем цену этой роскоши.

Экстремальный туризм

На вопрос корреспондента «Трибуны» заведующая лосефермой Светлана Акатьева ответила, что гостям они всегда рады и могли бы принимать их больше — для фермы никакого «напряга» не будет.

Но как сегодня развивать туризм в районе? Иностранцы, собираясь к нам, в первую очередь спрашивают о банальных бытовых деталях. Например (пардон!), о теплом туалете.

В Якше есть магазин, но нет кафе. Совсем недавно, несмотря на протесты жителей района и депутатов, в Комсомольске-на-Печоре закрыли единственную АЗС. Теперь тот, кто едет в Якшу своим ходом, должен

предусмотрительно залить полный бак в Троицко-Печорске. Дальше на сотни верст заправок нет. А уж про разбитую дорогу — отдельная песня.

В райцентре на АЗС вывеска «Мини-маркет». Приезжие рады: вот где можно выпить горячего кофе в промозглую погоду после мучительного пути! Но… дверь в маркет заперта. Даже ручки нет. Весь ассортимент — несколько бутылок минералки — выставлен в окошечке кассира АЗС.

Туризм здесь только экстремальный — для самых неприхотливых россиян.

А ведь маршрут мог бы быть куда более разнообразным. Когда-то местный предприниматель Анатолий Маху, о печальной судьбе которого мы недавно рассказывали, немало сил приложил для развития туризма в районе. Он построил замечательную базу отдыха, а на озере Вад разводил форель и карпа. Там на берегу поставил гостевые домики и баню.

Сегодня сам предприниматель тяжело болен. Понимая, что маленькое и очень красивое место отдыха на озере остается брошенным, Маху решил подарить домики Троицко-Печорску — ведь в поселке вообще нет никаких организованных мест отдыха. Здесь можно было бы устроить туристов. Тут тебе все местные радости — и рыбалка, и баня. Однако руководитель района сказал, что средств на содержание базы нет.

Обычно в выходные и в будничные дни на озере целое паломничество машин. Народ гуляет, веселится, загаживая все вокруг. Попутно растаскивают домики, вынимают из окон стеклопакеты, разбирают печки.

Похоже, что развитие туризма в районе, по нынешним меркам, тоже дикая роскошь.

Людмила КУДРЯШОВА.