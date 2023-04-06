Длинный субботник (Блиц от 7 апреля)

В Сыктывкаре уборка на различных городских объектах будет длиться с 21 апреля по 23 мая.

Общегородские субботники запланировали провести дважды. 29 апреля и 13 мая столица Коми присоединится к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая весна-2023». Аналогичные мероприятия рекомендовано провести председателям садовых товариществ, гаражно-строительных кооперативов и обеспечить сбор собранного мусора в местах, доступных для вывоза.

Места – не резиновые

Приемная кампания в Ухтинский государственный технический университет начнется 20 июня. Но уже сейчас будущие абитуриенты могут ознакомиться с контрольными цифрами приема на 2023 год, сообщает пресс-центр вуза.

Всего выделено 868 бюджетных мест, что немного больше, чем в предыдущую приемную кампанию. А также прибавились места в филиалах УГТУ в Воркуте и Усинске.

Акушеры на колесах

Новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты направились в семь районов Коми.

6 апреля медицинский транспорт выехал в Печору, Прилузский, Удорский, Усть-Вымский, Троицко-Печорский, Корткеросский, Койгородский районы.

Свадеб стало больше

В Коми отмечается рост заключения браков. Наибольшее количество браков зарегистрировали в Сыктывкаре, Ухте, Эжвинском районе столицы. Всего в 2022 году в республике появилось 4954 новых семьи (на 12% больше, чем в 2021 году).

При этом число разводов осталось на прежнем уровне – 3754 в 2021-м и 3781 в 2022 году. Расторгали браки чаще в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте, реже всего расторгали брак в Койгородском, Троицко-Печорском и Сысольском районах.

Водитель попал под грузовик

Утром 5 апреля в Сыктывкаре водителю грузовика MAN с полуприцепом понадобилась помощь.

Остановившись на Сысольском шоссе, шофер вышел из машины, но забыл поставить авто на ручной тормоз. Грузовик поехал задним ходом и сбил водителя. Причем его зажало между кабиной и прицепом. Прохожие помогли ему выбраться. 64-летний водитель получил ушибы, но от госпитализации отказался.

Получил смертельную травму

Трудинспекция Коми завершила расследование несчастного случая, который произошел 10 марта в Прилузском районе. Работник ООО «Доверие» разгружал автомобиль с лесоматериалом и получил смертельную травму.

Установлено, что причиной несчастного случая стало в том числе нарушение правил перевозки грузов. Прицеп лесовоза был загружен выше величины заводских стоек.

Местами лед тронулся

На реке Луза, а также на реках Вычегодского бассейна быстро разрушается ледяной покров, увеличиваются промоины. На остальных реках республики пока сохраняется зимний режим, сообщает Коми ЦГМС.

Вскрытие реки произошло у села Летка – здесь отмечается редкий ледоход. На реках Вычегодского и Мезенского, Печорского, Ижемского, Усинского бассейнов сохраняется ледостав.

Как обижают пенсионеров

87-летняя сыктывкарка в одночасье потеряла более 400 тысяч рублей.

Телефонные мошенники не устают придумывать все новые схемы. На этот раз они заявили пенсионерке, что ей положено возмещение ущерба за ранее приобретенные некачественные лекарственные препараты. Для получения крупной выплаты якобы необходимо оплатить сопутствующие расходы (страховку на жизнь и налог на компенсацию). Женщина не сочла нужным проверить полученную информацию и выполнила все указания аферистов. Однако обещанного возмещения не получила и, напротив, лишилась своих накоплений.

Ах, эти желтые автобусы…

Главы районов Коми и директора республиканских школ получили ключи от новых и современных школьных автобусов. Церемонию передачи транспорта провели на парковке Республиканского стадиона в Сыктывкаре 6 апреля.

Традиционно школьный транспорт выкрашен в желтый цвет и имеет красную надпись «дети». Каждый автобус оснащен всем необходимым оборудованием. Всего из Сыктывкара уехали семь автобусов, еще два были направлены в районы ранее. Новый транспорт поступит в школы Усть-Цилемского района, г. Сосногорск, п. Приозерный, п. Благоево, с. Усть-Вымь, п. Луговой, с. Пожег, с. Дутово.

Крошка, давай повторим?

Мраморной крошке, которой по весне в Сыктывкаре посыпали улицы, нашли повторное применение.

На днях МКП «Дорожное хозяйство» приступило к сбору мраморной крошки, которую коммунальщики использовали в качестве противогололедного материала минувшей зимой. Считалось, что ее можно использовать повторно на улицах города после очистки, однако мыть ее сложно и затратно. Поэтому крошка будет просто очищена от мусора, а потом в составе смеси пойдет на ремонт ям на дорогах города.

По 10 тысяч – ко Дню Победы

В Коми 22 участника Великой Отечественной получат по 10 тысяч рублей ко Дню Победы. Выплату им и еще 10 инвалидам ВОВ перечислят в апреле.

Как напомнили в региональном отделении Социального фонда России, право на ежегодную выплату в 10 тысяч рублей имеют участники и инвалиды Великой Отечественной войны. В Коми осталось всего 32 человека из этой категории: 10 инвалидов и 22 участника Великой Отечественной войны.

Они погибли на Украине

Черные вести о гибели наших земляков зачастую приходят с большим запозданием. Недавно стало известно, что скорбный список, к сожалению, пополнился.

В ходе спецоперации на Украине погибли Андрей Хозяинов и Андрей Страбыкин из Сыктывкара, двоюродные братья из Усинска Виталий Пупышев и Евгений Грашин из Усинска, Андрей Дудин из Жешарта, Андрей Козлов из поселка Кузьель Койгородского района, уроженец д. Великополье Алексей Пашнин, Илья Отев из Корткеросского района, Артур Ватаманюк из Ухты, Иван Заяц и Евгений Свирский из Инты, Андрей Батманов из с. Диюр Ижемского района, Михаил Шмелев из Сторожевска, Михаил Тарабукин из д. Джеджим Усть-Куломского района, Артем Анфилофьев из Печоры.

18 марта погиб боец из поселка Краснозатонский Никита Рябов. Предположительно, почти все они погибли в боях за донецкий город Артемовск (Бахмут).