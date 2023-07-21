Для северянок – особые условия Как назначаются пенсии женщинам, проживающим в Коми

В «Трибуну» часто поступают вопросы, связанные с пенсионным законодательством, и большинство из них – от женщин-северянок. Мы решили их обобщить в одной публикации. На ваши вопросы отвечает заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Республике Коми Антон Хозяинов.

– Если мы говорим о пенсии по возрасту, то женщинам-северянкам пенсия назначается досрочно, – рассказывает А. Хозяинов. – Здесь стоит выделить две категории:

— женщины, не имеющие детей или имеющие одного ребенка;

— и женщины с двумя и более детьми.

Сначала я назову условия назначения пенсии для женщин без детей или с одним ребенком. Таких условий три:

Первое. Страховой стаж составляет не меньше 20 лет.

Второе. Северный стаж – не меньше 15 лет в районах Крайнего Севера или не меньше 20 лет в приравненных местностях.

И третье. Наличие требуемой величины пенсионного коэффициента, которая зависит от года выхода на пенсию.

При этих условиях женщинам, не имеющим детей или имеющим одного ребенка, пенсия назначается в 55 лет. Однако сейчас действует переходный период, и женщинам из этой категории 1971 года рождения пенсия может быть назначена не в 55, а в 53 года, женщинам 1972 года рождения – в 54 года.

– Антон Сергеевич, для женщин, имеющих северный стаж, у которых двое и более детей, условия другие?

– Да. Для них пенсионный возраст сохранен на прежнем уровне – 50 лет. Требования к страховому стажу и количеству пенсионных коэффициентов для досрочного выхода на пенсию – те же, что и для первой категории. А вот требования к северному стажу другие: нужно отработать в районах Крайнего Севера не менее 12 лет или в приравненных местностях – не менее 17 лет. Надо отметить, что для этой льготы северный стаж на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях не суммируется.

– А в каком возрасте выйдут на пенсию женщины, у которых недостаточно или вообще нет северного стажа?

– Если выработана, как минимум, половина от необходимого северного стажа, то пенсия может быть назначена со снижением пенсионного возраста. Насколько он будет снижен – зависит от продолжительности северного стажа.

Если же северного стажа меньше половины или нет совсем, то пенсия назначается в общеустановленные сроки: для женщин это 60 лет.

Мамы с пятью и более детьми выходят на пенсию в 50 лет. При этом нет никаких требований к северному стажу. Имеет значение только страховой стаж: он должен составлять не меньше 15 лет. Причем для получения права на пенсию в него могут быть включены отпуска по уходу за ребенком, учеба в вузе или среднем специальном учебном заведении и другие нестраховые периоды. Важное условие: женщина должна воспитать детей до достижения ими возраста 8 лет.

При таких же условиях досрочно могут выйти на пенсию женщины без северного стажа, родившие троих и четверых детей. Им пенсия будет назначена в 57 и 56 лет соответственно.

Поговорим о размере

– Женщины-северянки имеют право не только на досрочный выход на пенсию, но и на увеличенный размер пенсии. Это так?

– Все верно. Если женщина выработала страховой стаж – не менее 20 лет и северный стаж (не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 лет в приравненных местностях), то фиксированная выплата к ее страховой пенсии будет установлена с повышением за работу на Севере. Такое же повышение устанавливается и мужчинам.

– А если после назначения пенсии женщина переедет в среднюю полосу или на юг, пенсия уменьшится?

– Если северный стаж выработан в полном объеме, пенсия в случае переезда за пределы северных территорий сохранится в назначенном размере, не уменьшится.

Исключение – женщины, проживающие в Воркуте. Пока они проживают в Воркуте, фиксированная выплата к их пенсии устанавливается с учетом районного коэффициента – 60%. А после переезда – с учетом коэффициента за работу на Крайнем Севере – 50%.

Другая ситуация с женщинами, у которых северного стажа нет или он выработан не полностью. Пока женщина живет в северном регионе, к ее пенсии начисляется районный коэффициент за проживание на Севере. Но если она выедет за пределы северных территорий, этот коэффициент начисляться не будет и пенсия уменьшится.

– Если у женщины есть дети, это отражается на размере пенсии?

– Да. Пенсионерам, имеющим несовершеннолетних детей или детей до 23 лет, которые обучаются очно и при этом не работают, устанавливается надбавка (повышение) к фиксированной выплате к страховой пенсии. Размер надбавки: одна треть размера фиксированной выплаты – за каждого ребенка.

Кроме того, размер пенсии может быть исчислен с учетом иных периодов, связанных с уходом за ребенком до полутора лет, – если это выгодно для женщины.

Все, что у вас накопилось

– Помимо страховой пенсии есть еще и накопительная пенсия. Когда можно за ней обратиться?

– За накопительной пенсией женщины-северянки могут обратиться, как и раньше, по достижении 50 лет. Главное – чтобы к этому времени был выработан необходимый страховой и северный стаж.

Накопительная пенсия выплачивается из средств пенсионных накоплений. Эти средства сформировались из взносов работодателя. Если сумма пенсионных накоплений небольшая, то будет назначена не накопительная пенсия, а единовременная выплата. То есть все пенсионные накопления будут выплачены сразу, одной суммой.

Обращаться за накопительной пенсией нужно в тот фонд, где эти средства формируются – в СФР или в негосударственный пенсионный фонд.

– Антон Сергеевич, а где можно посмотреть информацию о том, какова продолжительность стажа и количество коэффициентов?

– Самый доступный вариант – это портал госуслуг. Нужно войти в личный кабинет под своим логином и паролем и выбрать сервис «Извещение о состоянии лицевого счета в СФР». Извещение формируется в течение нескольких минут и поступает в раздел «Уведомления». В документе можно найти информацию о страховом стаже, о стаже, дающем право на досрочное назначение пенсии, о величине пенсионного коэффициента, а также о фонде, который управляет вашими пенсионными накоплениями.

Беседовал Виктор СЕМЕНОВ.