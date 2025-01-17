Сто лет назад на празднике московской пионерии впервые было объявлено о создании детского лагеря в Крыму – в урочище Артек на берегу одноименной реки. Уже в следующем году состоялась первая смена «Лагеря-санатория в Артеке». В советское время он был самым знаменитым пионерским лагерем страны.

16 июня 1925 года у мыса Аю-Даг в брезентовых палатках поселились 80 первых «артековцев». Сейчас «Артек» принимает до 40 тысяч детей в год.

Сложно сказать, сколько детей из городов и районов Коми отдыхали в Артеке, но точно известно, что инициатор создания лагеря «Артек» – председатель Российского общества Красного Креста Зиновий Соловьев три года «отдыхал» в Усть-Сысольске. В столицу Зырянского края он попал не по своей воле, а был отправлен в ссылку.

За одной партой с Ильичом

Зиновий Соловьев родился в 1876 году в семье обер-офицера. В 1897 году Зиновий закончил симбирскую гимназию, в которой ранее учился Владимир Ленин. Сам Зиновий учился в одном классе с младшим братом Ленина – Дмитрием Ульяновым. И был репетитором известного поэта «серебряного века» Велимира Хлебникова.

В 1897 году Зиновий поступил на медицинский факультет Казанского университета. В 1898 году вступил в РСДРП и вскоре за революционную деятельность был арестован и выслан из Казани. Университет ему удается окончить в 1904 году. Был добровольцем общества Красного Креста в русско-японскую войну. В 1905-1906 годах Соловьев заведовал медико-санитарным бюро в Симбирском земстве, где создал губернский врачебный совет, выступал с докладами, провел ряд оздоровительных мероприятий, руководил медицинским журналом для земских врачей. В конце 1906 года он получает приглашение в Саратов на должность врача-эпидемиолога губернской земской управы. В 1907 году опубликовал статью «Скарлатинная вакцинация в земской практике как средство борьбы со скарлатинной эпидемией».

Наука и жизнь

В 1908 году он был вновь арестован за революционную деятельность и по приговору суда сослан в 1909 году на три года в Вологодскую губернию в Усть-Сысольск.

Этот период его жизни исследовал сотрудник Национального музея Республики Коми Владимир Паршуков. Он писал, что Зиновий Соловьев был одним из 500 ссыльных в Усть-Сысольске, живших в основном в местечках Париж и Кируль. Ссыльному врачу было запрещено принимать больных. И Соловьев занялся наукой. За три года ссылки в Усть-Сысольске Соловьев написал и опубликовал в медицинских журналах около двух десятков научных статей.

В 1911 году в письме Анне Ильиничне Елизаровой (Ульяновой) Соловьев писал про жизнь в Усть-Сысольске: «Условия моего существования здесь сложились сносно, насколько это можно требовать от нынешней ссылки. В общем, все же далек от хандры, а временами даже удивляюсь себе: откуда берется во мне бодрость, какая-то уверенность и уравновешенность». Это притом что у него уже тогда был выявлен туберкулез.

Удалось установить три адреса, по которым Соловьев жил в Усть-Сысольске. Первый – на улице Трехсвятительской (ныне Коммунистическая) за Стефановской площадью, второй и третий – в местечке Париж, где он снимал комнаты в домах мещанок Поповой и Холоповой.

Как установил Паршуков, у ссыльного врача установились дружеские отношения со многими местными жителями. Когда он проживал в доме Никифоровых, у их соседей Безносовых заболела костным туберкулезом дочь Маша. Благодаря содействию ссыльного врача девочку направили на лечение в Шереметьевскую бесплатную больницу в Москве. Там сделали операцию, она встала на ноги, позже с отличием окончила Усть-Сысольскую женскую гимназию, работала учительницей.

В царское время те из политссыльных, кто не имел собственных средств, обеспечивались одеждой и

обувью, получали денежное пособие для оплаты жилья и еды. В 1907 году усть-сысольский уездный исправник был вынужден занять у торговцев города 600 рублей, для помощи нуждающимся ссыльным. В Усть-Сысольске в 1908 году находилось 592 политссыльных. Учитывая количество населения города, которое составляло около шести тысяч человек, можно сказать, что почти каждый десятый горожанин являлся политссыльным.

При этом ссыльные вели довольно свободный образ жизни. Они тайком получали из центра и распространяли запрещенную литературу и листовки, устраивали собрания и даже демонстрации. Занимались самообразованием, научной работой, музыкой, давали частные уроки и даже могли заниматься торговлей. Помимо науки, Соловьев в Усть-Сысольске занимался фотографией. На своей лодке он переплывал Сысолу и снимал в Заречье живописные пейзажи. Также он ездил с фотокамерой в Дырнос, в Лемью и фотографировал улицы города. В частности, запечатлел городской вид с колокольни Вознесенской церкви. В 1993 году коллекция фотографий Зиновия Соловьева была передана в Национальный музей Коми.

В 1912 году Зиновия Соловьева перевели в Великий Устюг. Вскоре он был освобожден из-под надзора полиции за истечением срока ссылки. Осенью 1917 года Соловьев входит в военно-революционный комитет Хамовнического района Москвы, участвует в организации вооруженного Октябрьского восстания в Петрограде.

ДокторЪ Соловьев

В 1912 году по окончании ссылки Зиновий Петрович активно работает в Пироговском обществе, являясь одним из руководящих членов правления общества и редакторов журнала «Общественный врач». В качестве секретаря Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом, основанной в 1910 году, участвует в организации сбора средств, развитии санитарно-просветительной работы, начале деятельности противотуберкулезных диспансеров. С 1914 по 1917 годы – секретарь врачебного бюро Всероссийского земского союза. В январе 1917 года выносит предложение создать при Пироговском обществе особую комиссию для

изучения санитарных последствий войны. В начале 1918 года был создан совет врачебной коллегии – первый медицинский орган правительства. 11 июля 1918 года организован народный комиссариат здравоохранения, и Соловьева назначили заместителем народного комиссара Семашко.

В 1920 году Соловьева назначают начальником Военно-санитарного управления Красной Армии. А в 1923 году он был избран профессором кафедры социальной гигиены. Соловьев разработал теоретические основы построения военно-санитарной службы, а также практические формы и методы медицинского обслуживания военнослужащих. Под его руководством были детально разработаны вопросы гигиенического обслуживания армии: нормы питания, обмундирования, строительство казарм, требования к режиму труда и быта, физической подготовке.

Организация и формирование системы здравоохранения, борьба с социальными болезнями, медико-санитарное обслуживание армии, санитарное просвещение, медицинское образование, Общество Красного Креста, охрана здоровья детей – во всех этих и других областях медицины работал Соловьев.

Крым – пионерам

В 1924 году была организована «Служба здоровья пионеров», которую возглавил Соловьев. Он мечтал создать такие учреждения, где врачи имели бы дело не только с отдельным ребенком, а с организованным детским коллективом. Ратовал за сочетание санаторного режима и оздоровительной работы, где будет проводиться и воспитание детей. Зиновий Соловьев считал, что прежде всего надо создать образцово-показательный санаторный лагерь для пионеров. Из-за часто возникающих вспышек туберкулеза он решил организовать лагерь-санаторий, который будет принимать детей со всей страны и помогать их выздоровлению.

«Крым – пионерам», – писал он и лично выбрал место для организации пионерского лагеря в Крыму. Занимаясь вопросами организации в Крыму первых здравниц для трудящихся и бойцов Красной Армии, Зиновий Петрович много ездил по южному берегу Крыма. Его жена Маргарита Ивановна вспоминала, что Зиновий Петрович всерьез задумался о создании исключительно детской базы отдыха на крымском побережье: дети в Гражданскую войну натерпелись горя больше, чем взрослые.

Зиновий Петрович ездил осенью 1924 года в сторону Коктебеля и Судака, но не нашел там чего-либо, на его взгляд, подходящего под детскую здравницу. Уже в последние дни отпуска Соловьев решил осмотреть местечко «Артек», о котором он слышал, но никогда там не бывал. И вот что об этом рассказывал сам Зиновий Петрович: «Я как-то в тихий осенний вечер бродил по берегу моря около Аю-Дага. Золотились вершины гор, тихо шумели дубы и сосны, поступь шагов заглушалась плеском волны. Давно не чувствовал я такой тишины, покоя и красоты… Когда я тотчас поделился мыслями с будущим организатором артековского лагеря Ф.Ф. Шишмаревым, то мы, быстро поняв друг друга с двух слов, сошлись на плане устройства в «Артеке» опытного пионерского лагеря… С этой целью Красный Крест арендовал весь «Артек» с его дачами, парками, лесами и лугами…».

Здесь в 1925 году был открыт «Лагерь-санаторий в Артеке» для страдающих туберкулезом детей. Первым директором пионерского лагеря стал врач Федор Шишмарев. Постепенно «Артек» из небольшого летнего палаточного лагеря вырос в один из самых крупных в мире комплексов детского отдыха.

Зиновий Соловьев ушел из жизни 6 ноября 1928 года. На его надмогильном памятнике на Новодевичьем кладбище Москвы написано: «Основатель первого всесоюзного пионерского лагеря «Артек» в 1925 году». В Усть-Сысольске после смерти Зиновия Соловьева его имя было присвоено яслям № 1. Пионерский лагерь «Артек» непродолжительное время носил имя Соловьева. Позже в его честь была названа одна из «артековских» дружин. В лагере установлен памятник Соловьеву.

Анна Степнова.