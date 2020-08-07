Никаких эликсиров молодости и «волшебных таблеток» для продления жизни не существует.

Но есть реальные пути достижения долголетия. Большинство из них просты и очевидны: не курить, правильно питаться, если выпивать, то умеренно, а также регулярно заниматься физкультурой и проходить медицинские обследования. Сыктывкарский доктор Сергей Попов предлагает читателям «Трибуны» несколько профессиональных советов.

Когда мужчины робеют

Известно, что в большей степени о себе заботятся женщины. Затащить мужчину к врачу – большая проблема. Они, как правило, тянут до последнего и обращаются к доктору уже когда совсем невмоготу.

Критический возраст у мужчин – 40 лет (плюс-минус пара-тройка лет). Именно на этот возраст приходится большинство дебютов разного рода заболеваний.

Эксперты утверждают: «Длительность жизни определяется генами всего на 25%. Остальное зависит от нас».Поэтому совет первый: на приеме у врача не стесняйтесь говорить о своих проблемах, пусть они даже кажутся вам несерьезными. Все начинается с малого, в том числе и болезни, так что чем раньше их выявим – тем дольше жизнь. Увы, инфаркты, инсульты, онкология, сахарный диабет с каждым годом «молодеют». Профосмотры позволяют выявить риск развития заболевания или выявить его на ранней стадии.

Вне прямого медицинского наблюдения тоже есть способы продления долголетия. Некоторые рекомендации гериатров и экспертов весьма неожиданны и даже забавны.

Не больше двух бокалов!

Хорошо, когда человек не один – и в старости есть кому подать бокал вина. Можно, конечно, и стакан воды, но не обязательно. Аскетизм – вовсе не гарантирует долгой жизни.

Доказано, что умеренное употребление алкоголя снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Ключевое слово – умеренное употребление, т.е. не более двух бокалов в день. Чем старше мы становимся, тем сильнее действует на нас алкоголь. Однако в умеренных дозах он дает расслабляющий эффект и оптимизирует уровень холестерина в крови.

На Кавказе и в других винодельческих регионах своя культура пития: вино не пьют, им еду запивают. В итоге продолжительность жизни там на 5-10 лет больше, чем у пьющих соседей.

Если вино может приносить пользу, то более крепкие напитки вследствие содержания в них полифенольных компонентов способствуют отложению жиров в артериях, что может привести к инсульту или инфаркту.

Свой скелет – ближе к телу

Мужчины теряют кальций медленнее, чем женщины, но все же теряют, особенно из позвоночника. Недостаток кальция повышает риск переломов. Чтобы этого не случилось, врачи рекомендуют продукты, богатые кальцием, такие как молоко, нежирные сыр и йогурт, брокколи, орехи и сушеные фрукты. Не менее важны регулярные упражнения, особенно с

отягощением, благодаря которым кости становятся толще и прочнее.

Если вы едите достаточно овощей и фруктов и ваша диета сбалансирована, вы не нуждаетесь в приеме витаминных препаратов. Но в наше время многие люди питаются настолько беспорядочно, что пытаются компенсировать это мультивитаминными комплексами. Если человек питается чем попало, то прием этих препаратов – по существу, производство дорогостоящей мочи, не более. Усваиваемость синтетически произведенных витаминов составляет не более 10% относительно естественно-природных. В преклонном возрасте не следует принимать большие дозы препаратов железа – оно может откладываться в сердечной мышце.

Играй, гормон!

А что с гормональными добавками? По мнению многих специалистов, их влияние на длительность жизни научно не доказано, напротив, они могут нанести вред здоровью. В экспериментах на животных было доказано, что повышение уровня гормонов укорачивает жизнь. Возможно, гормональные добавки – это очередной вид мошенничества.

Некоторые люди слишком зациклены на различных пищевых добавках. Взамен этому предлагаю рациональный образ жизни, включающий физические упражнения и релаксацию для борьбы со стрессом. Очень полезна, к примеру, простая энергичная ходьба. Она дает такой же тренировочный и физиологический эффект, как бег трусцой, но не вызывает повреждения коленных суставов у людей старшего возраста. Скандинавская ходьба – отличный выбор для профилактики множества «возрастных» болезней!

Для долгой полноценной жизни необходима не только физическая, но и умственная активность. Важно много читать, следить за новостями, участвовать в социальных организациях, клубах по интересам. Важно, чтобы человек получал новые для себя навыки и знания, задействуя все участки головного мозга. Компьютер, интернет, книги, развитие новых хобби и увлечений, общение с младшими – вот то, что нужно!

Замечено, что женатые мужчины живут дольше холостяков. Неизвестно, как это связано с сексом, но факт остается фактом – у женатого мужчины есть человек, который может о нем позаботиться, особенно в случае его болезни.

Женатые мужчины живут значительно дольше вдовцов. Зато среди овдовевших женщин больше долгожительниц, чем среди женщин, живущих в браке. Таким образом, статистика вносит ясность в вопрос о том, кто кому служит опорой в семье.

Еще один приятный факт: если вы с возрастом набрали несколько килограммов (имеется в виду возраст 70-80 лет, а не 50-60) – это совсем не конец света. По некоторым наблюдениям пожилые мужчины с нормальной массой тела умирают раньше тех, кто имеет лишний вес. Есть мнение, что жировая ткань, производящая женские половые гормоны эстрогены, таким образом защищает от ишемической болезни. Так что, вполне возможно, что несколько лишних килограммов – это преимущество для мужчины пожилого возраста.

Берегите врачей!

В связи с пандемией мне часто задают вопросы о необходимости масок. Понимаю, что все уже устали от ковидных ограничений, и тем не менее. Обязательно соблюдайте масочный режим там, где он необходим – в медицинских учреждениях, транспорте, магазинах.

Намедни терапевт, работающая на медосмотрах, поделилась со мной забавным наблюдением. Некоторые пациенты, заходя в кабинете, тут же снимают маску. На вопрос, зачем они это делают, отвечают: «Ну, вы же доктор…». Как будто доктора не болеют и не находятся в «группе риска»!

Дорогие читатели, берегите нас, медиков. И, конечно, берегите себя!

Ваш Сергей ПОПОВ.