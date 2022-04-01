Долой «блестящие пуговицы»! Первые Советы в Коми возглавили бывший тюремный надзиратель, волостной писарь, священник и мелочный торговец

Словосочетание «советская власть» и «власть коммунистическая» в нашем сознании давно превратилось в синонимы. Но так было не всегда.

В 1921 году кронштадтские матросы подняли мятеж под лозунгом «За Советы без коммунистов!». И тогда это никого не удивляло. Ведь ничего нового матросы не придумали.

В начале 1918 года в Усть-Сысольском и Печорском уездах были созданы Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. И большевиков среди них было очень мало, о чем свидетельствуют труды историков Игоря Жеребцова, Михаила Таскаева и Михаила Рогачева.

Такова вся партийная жизнь

Политические бури начала XX века редко достигали глухого таежного Коми края. Только политссыльные вносили в спокойную и размеренную жизнь мещан Усть-Сысольска и селян Усть-Цильмы какое-то оживление. В августе 1914 года под влиянием пропагандистов в Усть-Сысольске произошли беспорядки. Призванные на фронт солдаты взбунтовались и забросали камнями полицейских. Обе стороны применили оружие, но обошлось без жертв.

В северном крестьянском краю ссыльные эсеры чувствовали себя как рыба в воде. Они создали свои партийные ячейки в Усть-Сысольске, Усть-Цильме и Нювчиме. Конституционным демократам сочувствовали в основном интеллигенты, которых было мало в провинции. Поэтому организация кадетов появилась лишь в Усть-Сысольске. А сосланные социал-демократы составили партийные группы из себя самих. Правда, все эти организации просуществовали недолго – до Первой мировой войны. Но возродились после Февральской революции 1917 года.

Первой во время февральских событий заявила о себе некая «Партия обновления местной жизни крестьянского и трудового населения Усть-Сысольского уезда». Прославилась она тем, что выпустила первую в истории Коми края газету с длиннющим названием «Известия Общества обновления местной жизни крестьянского и трудового населения Усть-Сысольского уезда».

В мае о себе заявили эсеры, а в августе и кадеты. И те и другие были заняты в основном выборами в Учредительное собрание. «Общество обновления» своего списка кандидатов в этот орган не представило, но выступило с воззванием «Коми й\з!» («Коми народ!»), в котором призвало избирать только достойнейших лиц, но ни в коем случае не «югыд кизя» – «блестящих пуговиц». Так они называли представителей старой администрации.

Это воззвание стало одним из первых политических документов на коми языке. И местное население к «обновленцам», видимо, прислушалось. 83% избирателей Усть-Сысольского и 56% Печорского уезда проголосовали за список эсеров. Большую популярность социалистов-революционеров в столице Коми края можно объяснить тем, что крестьянские съезды Яренского и Усть-Сысольского уездов выдвинули в этот список от Вологодской губернии своего земляка, ученого и политика Питирима Сорокина. А Усть-Цильма в то время входила в Архангельскую губернию.

Само же «Общество обновления» просуществовало до октября, и, как заметил корреспондент вологодской газеты «Вольный голос Севера», «раза два или три оно обновило чьи-то стены своими заседаниями и почило на лаврах».

«Юрьев день»

О происшедшей в Петрограде Октябрьской революции в Усть-Сысольске узнали спустя два дня. Все органы власти отнеслись к ней крайне отрицательно. Это неудивительно – в городе было очень мало большевиков и тех, кто им сочувствовал. Исключение составил бывший надзиратель Усть-Сысольской тюрьмы Илья Юрьев, ставший на фронте Первой мировой войны ярым революционером. В сентябре 1917 года он создал из солдат «ячейку советской власти и большевиков».

В декабре в Усть-Сысольск прибыли четыре московских большевика. Они явились в Земскую управу с просьбой оказать содействие в установлении советской власти. В ответ председатель управы обозвал их «дезертирами» и «изменниками Родины».

Однако 19 декабря (1 января 1918 года) большевикам из Москвы удалось созвать демобилизованных солдат и местную бедноту на митинг в поддержку революции. А спустя несколько дней на собрании жителей пригородных слободок был сформирован пробольшевистский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Никакой реальной властью он не обладал.

В январе 1918 года состоялся Учредительный съезд Советов Усть-Сысольского уезда, в котором приняли участие эсеры, кадеты и небольшая группа большевиков. Председателем исполкома избрали бывшего волостного писаря Алексея Мартюшева, а его заместителем – священника Дмитрия Попова.

В годы Первой мировой войны Мартюшев служил в Петроградском гарнизоне, в 1917 году был избран в состав Петроградского Совета. Мартюшев не был членом какой-либо политической партии, а возглавляемый им Усть-Сысольский Совет с самого начала провозгласил себя беспартийным.

Через две недели после съезда экс-тюремщик Илья Юрьев и его родственник по линии жены Малыгин с оружием в руках заявились на сессию Усть-Сысольского уездного собрания и закрыли его. Так власть перешла к Совету (пока еще небольшевистскому), который продекларировал, что будет «считаться с центральной властью, поскольку распоряжения ее клонятся ко благу местного населения».

«Плохие» крестьяне

Советизация Печорского уезда проходила иначе. Одним из первых усилиями сосланного революционера Николая Зыкова Совет возник в старинном селе Мохча.

Уроженец Вятской губернии Зыков в 1905 году сблизился с эсерами и даже вошел в вооруженную группу боевиков. Полиции его сдал собственный отец, желая излечить непослушного сыночка от революционной дури. Николая Ивановича сослали сначала в город Кемь, а после неудачной попытки побега отправили в населенную коми-ижемцами Мохчу. И там он действительно на какое-то время излечился – женился на местной девушке, занялся мелочной торговлей и даже записал в дневнике, что Ленина, как врага государства, необходимо убить.

Однако после Февральской революции Зыков вновь подхватил революционную заразу – прилюдно в помещении волостного правления снял портрет Николая II. Какое-то время он писал письма и заметки в эсеровскую газету «Воля народа». Наконец, 14 марта 1918 года Н. Зыков создал Совет Мохченской волости. А своим соратникам в Архангельске он написал: «Почва здесь для Советов крайне скверная. Крестьянин – плохой «советчик»… Советы избираются как попало: иногда на собраниях присутствует 30-40 крестьян из 5-6 сотен».

Как бы то ни было, но в течение марта Советы возникли в большинстве волостей Печорского уезда. Завершением «триумфального шествия советской власти» стал состоявшийся в Усть-Цильме первый Печорский уездный съезд Советов. Какое-то время в

уезде царило двоевластие, но уже 14 апреля второй Печорский уездный съезд Советов заявил о ликвидации земских органов.

Однако и печорские Советы были небольшевистскими. Так продолжалось до лета, пока в Коми край из Архангельска не прибыл красноармейский отряд во главе с большевиком Степаном Ларионовым. В течение июня ему удалось устроить перевороты в Усть-Сысольске и Усть-Цильме, организовать приемы в компартию и заменить новоявленными большевиками прежних депутатов. Впрочем, ненадолго. Уже в августе, после ухода отряда Ларионова, Печорский уездный Совет признал белых.

Игорь БОБРАКОВ.

«Братья, враг народа убит!»

Как сложились судьбы первых «советчиков»

Илья Юрьев в 1918 году поступил в Усть-Сысольское уездное ВЧК. После того, как осенью 1919 года отряд фельдфебеля Завьялова без боя взял брошенный красными Усть-Сысольск, Юрьева арестовали и этапировали в Архангельск. Его не расстреляли, и в 1941 году он написал воспоминания о революции в Коми крае.

Алексея Мартюшева в результате переворота отстранили от должности председателя Совета. В 1919 году он работал в Усть-Сысольском уездном Совете народного хозяйства и в союзе кооператоров. Весной 1924 года активно включился в работу Общества изучения Коми края, сотрудничал с журналом «Коми му». В 1933 году Мартюшева арестовали, объявили «буржуазным националистом» и отправили в лагерь, из которого он уже не вернулся.

Николай Зыков, проводя конфискацию имущества зажиточных крестьян, столкнулся с жестким сопротивлением и неоднократно телеграфировал в Архангельский губисполком просьбы прислать оружие и людей, но помощи так и не дождался. 5 мая 1918 года его убили. На следующий день на стене Мохченского Совета появилось объявление: «Братья, враг народа убит, соблюдайте порядок. Скоро будут выборы новой власти».

В начале июля в Мохчу прибыл отряд Степана Ларионова. Он провел расследование убийства Зыкова, виновных так и не нашел и расстрелял выбранных наугад двух зажиточных крестьян. В августе отряд столкнулся с белыми, раненый командир попал в плен и был заключен в Архангельскую тюрьму. Военный суд признал его виновным в убийстве жителей Мохчи и приговорил к расстрелу.