О том, как складываются тарифы в сфере услуг, ходит много легенд и анекдотов, а вот как они формируются на самом деле — знают только те, кто их утверждает. Как складывались тарифы в «лихие гайзеровские времена», мы наслышаны, хотя тогда нас уверяли, что они экономически обоснованы. Недавно мне захотелось в этом убедиться на личном опыте, для чего пришлось заняться расчетами.

Как известно, тарифы на услуги ЖКХ утверждаются теперь дважды в год: сделано это вроде как «во благо» потребителей, чтобы не так обременительно было платить сразу. Взял я тарифы на услуги на конец 2018 года, посчитал их повышение с января 2019-го, а потом с июля: сначала на 1,7 и потом на 2,4 процента. В целом получилось 4,1 процента. В итоге вышло, что за два раза у ресурсников получился некоторый навар. По холодному водоснабжению он составил 1 рубль 04 копейки за «куб» воды, за водоотведение — 22 копейки; по горячему водоснабжению 3 копейки, отоплению — 96 копеек, вывозу ТБО — 37 копеек. Мелочь, скажете? Кому как, конечно, а для пенсионера это — лишние расходы. Ведь если копейки умножить на 12 месяцев и на потребленные ресурсы, приличные суммы получаются…

А вот такая солидная контора, как «Ростелеком», нашла другой путь получить дополнительную оплату. Мне показались подозрительными указанные в квитанциях такие услуги, как «аренда оборудования», «прочие услуги», появились в счетах и какие-то «опции», хотя дополнительных услуг я не просил, в договоре они не упоминаются. В учреждениях компании меня долго убеждали, что все делается законно, лишнего в счетах нет.

Мне удалось уточнить, что «прочие услуги» — это плата за доставку квитанций, она оценивается в 15 рублей. Немного вроде бы, но если вспомнить пословицу о нитке, что собирается с миру, то получается, что рубашка не простая, а золотом вышитая. Если эти 15 рублей умножить на количество клиентов компании, сумма будет весьма внушительная. А ведь такие вот «тайные» платы есть и в других квитанциях. И что самое странное: неужели наши многочисленные «контролирующие» и «надзирающие» не видят эти «вольности»?

Поняв, что клерков ПАО «Ростелеком» не переубедить, я обратился в Роспотребнадзор. Результат проверки для «Ростелекома» оказался неожиданным: я был признан потерпевшим, а в протоколе было прямо указано, что в отношении заявителя был допущен обман. Постановлением Роспотребназора Республики Коми от 4 июня с.г. за указанные нарушения ПАО «Ростелеком» было оштрафовано на 30 тысяч рублей.

Бытует мнение, что, коль принесли квитанцию – значит, надо платить. А надо бы повнимательнее вникать в написанное и не платить за то, чего нет в договорах.

Михаил ЩЕРБАКОВ,

ветеран труда, г. Сыктывкар.