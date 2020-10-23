На состоявшейся на этой неделе сессии столичного горсовета депутаты большинством голосов утвердили повышение зарплат для «слуг народа». И это на фоне растущего дефицита бюджета и туманных финансовых перспектив на будущее.

Что касается денег, то депутаты вроде все сделали правильно, поскольку на федеральном уровне уже было принято решение об увеличении окладов государственных служащих на три процента. Почему бы не последовать этому примеру на уровне муниципалитета?

Свежая «нарезка»

Все так, если бы не кризис… А еще речь идет и о социальной справедливости. Депутат от КПРФ Болеслав Скроцкий заметил, что три процента – это действительно небольшая прибавка, да еще и с учетом значительного роста инфляции. Но в том-то и дело, что в итоге объем роста доходов получается у всех разный, в зависимости от размера окладов. А вот тут вырисовывается интересная ситуация и дает повод говорить о вопиющих перекосах в оплате труда.

Например, после новой «нарезки» оклад главы администрации Сыктывкара Натальи Хозяиновой теперь составляет 19 тысяч 580 рублей, а председателя Совета Анны Дю – 18 503 рубля. Далее следуют цифры в сторону уменьшения, причем к концу иерархической лестницы – достаточно резкого. У самой низшей категории муниципальных служащих (а таких большинство) оклады варьируются от 1 до 3 тысяч рублей. Так что роста зарплат они практически не заметят.

Хитрые маневры

Кто-то, видя приведенные цифры, подумает – так себе окладики для столичного города. Но это базовые цифры, далее начинается самое интересное.

Той же Анне Дю полагается ежемесячное денежное поощрение в размере 6,2 должностного оклада. То есть зарплата уже уверенно убегает за «сотку». Плюс еще районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. То есть речь идет об увеличении доходов еще как минимум на 70 процентов!

Но и это еще не все. Далее мы входим в зону, где нет уже никаких цифр и привязок к вполне конкретным правовым актам. А есть (как говорится в решении Совета) «другие гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми, Уставом муниципального образования городского округа «Сыктывкар», решениями Совета муниципального образования…» Заметим, что все эти выплаты и «гарантии» никак не коррелируются с состоянием дел в Сыктывкаре.

Сесть на бюджет

Кстати, раз речь идет об Анне Дю, то еще каких-то три года назад она вообще исполняла обязанности председателя Совета на общественных началах. И ведь ничего плохого от этого не случилось. Тогда было модно говорить об экономии бюджетных денег, о лучших традициях депутатства, когда народные избранники из высоких побуждений считали за честь работать на безвозмездной основе на благо города и республики.

Но «общественная деятельность» быстро закончилась. В 2018 году Анна Дю села на оклад, который был лишь чуть меньше нынешнего. Есть еще один существенный штрих – в 2018 году ежемесячное денежное поощрение составляло лишь 4,4 должностного оклада. То есть официальные председательские доходы за прошедшее время заметно подросли.

Сладкий бонус

Заметим, что желание части депутатов подсесть на бюджет не всегда воспринималось благосклонно. На рубеже столетий градоначальником в Сыктывкаре был Евгений Борисов. На одной из сессий группа депутатов подняла тему о зарплате для председателя Совета. На что Евгений Николаевич резонно заметил: «А чем он заниматься будет? Все документы к сессии готовят специально

обученные этому делу люди…» Ответить ему было нечего, поскольку тогда и сейчас всю черновую работу делают в основном малоприметные чиновники с низкими зарплатами. Что же поменялось?

Платной должность председателя Совета стала в сытные «нулевые» годы, когда росли бюджетные доходы, а вместе с ними раздувался и штат государевых слуг. Но дело не только в шальных деньгах. С появлением депутатских фракций председатель Совета Сыктывкара стал политической фигурой, которой вроде как причитается сладкий бонус в виде статусной зарплаты.

Вкусные «плюшки»

Депутаты Сыктывкара отдельным решением установили условия оплаты труда и для председателя Контрольно-счетной палаты столицы Александра Темкина. Сюда входят: должностной оклад в размере 10 тысяч 446 рублей, ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальной службы, ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере 200 процентов, ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в предельном размере по соответствующему уровню допуска, ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, ежемесячное денежное поощрение в размере 1,8 должностного оклада в расчете на месяц, премия за выполнение особо важных и сложных заданий, материальная помощь, надбавка к зарплате за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в размере 50 процентов и районный коэффициент в размере 20 процентов согласно действующему законодательству.

Перечитав длиннющий список «плюшек», вспомнилась история пятилетней давности, из времен разгрома «банды Гайзера». В ходе судебных разбирательств выяснилось, что из бюджета столицы были выделены 20 миллионов рублей под съемки фильма к юбилею города. Деньги ушли в Санкт-Петербург для оплаты услуг старинного приятеля Алексея Чернова, который, напомним, во времена правления Вячеслава Гайзера был его заместителем.

Впоследствии ни депутаты, ни Контрольно-счетная палата так и не поинтересовались, что стало с деньгами, где фильм? По крайней мере, информация эта не присутствовала в публичном пространстве. Это к вопросу об эффективности деятельности КСП.

Пример «старших»

Муниципальные депутаты не боятся навлечь на себя гнев избирателей, как, впрочем, и их «старшие» коллеги. В минувший вторник депутаты Госсовета Коми много внимания уделили решению денежных вопросов. Например, увеличили число депутатов, работающих на платной основе, с 12 до 15 человек. Появилась в парламенте новая комиссия по здравоохранению, физической культуре и спорту.

Опять же голос против «размножения» чиновников подала только фракция КПРФ. Ее лидер Олег Михайлов, в частности, заметил, что таким манером можно создавать комиссии, то есть трудоустраивать депутатов на высокооплачиваемые должности, под любую узкую проблему. Можно создать комиссию по вопросам сноса аварийного и ветхого жилья, комиссию по переселению северян, ну и так далее. Был бы депутат, а теплое место найдется.

Правда, все хлебные места достаются в основном представителям правящей партии. Ну, а чего стесняться, для того ведь власть в парламенте и брали.

Дабы не утомлять читателей особенностями формирования зарплат депутатов, работающих в парламенте на постоянной основе, отметим лишь одну удивительную особенность. В советское время передовикам производства полагалась 13, а за особые выдающиеся заслуги даже 14 зарплата! Парламентарии Коми, а вкупе с ними и высокопоставленные чиновники переняли отчасти этот советский опыт. Сегодня они в виде премий по итогам года получают 13, 14, 15, 16 и 17 зарплату! Правда, как нетрудно догадаться, поощрительные выплаты никак не привязаны к результатам трудовой деятельности.

Последние 5-6 лет все основные социально-экономические показатели региона «без тормозов» стремительно катятся вниз, словно у нас постоянно случаются какие-то стихийные бедствия. В то же время высокопоставленные чиновники и депутаты по-прежнему живут на широкую ногу, официально отчитываются о ежегодных многомиллионных доходах. Пропасть между богатыми и бедными только углубляется. Ни к чему доброму это никогда не приводило. Особенно в России.

Сергей МОРОХИН.