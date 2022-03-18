Реализация программ по переселению людей из ветхого и аварийного жилья уже давно превратилась в кампанейщину, а в некоторых случаях – и в откровенный обман. Но то, что происходит сейчас в Сосногорском районе, поражает еще и особым цинизмом. Похоже, что не обошлось без воровства и разбазаривания государственных средств.

Двести живых душ

Еще 15 лет назад было принято решение о переселении жителей поселка Иван-Ель, где в 2002 году закрылся лесопункт Ухтинского леспромхоза (сам он обанкротился). Более двух сотен жителей оказались в бедственной ситуации: ни работы, ни денег, ни медицинской помощи. К поселку не было дороги (если не считать лесную «лежневку»), а жилфонд разваливался на глазах. 52 ветхих и аварийных жилых дома были построены еще при Сталине. К тому же в Иван-Еле начались перебои с электричеством. В общем, жизнь здесь стала невыносимой.

От Иван-Еля до Сосногорска – 47 километров, 36 километров – до поселка Поляна. Чтобы спасти людей, их решили переселить в Поляну. Благо, что на федеральном уровне была принята целевая программа по переселению из «трущоб». Схема известная: деньги под переселение выделяются из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.

Но благое дело в итоге превратилось в показуху под лозунгом «Поможем людям!». То, что ничего путного из этой затеи не выйдет, стало понятно почти сразу…

Строить «по-бедному»

Был объявлен конкурс на возведение 80 каркасно-панельных домов в Поляне, и название для новой улицы придумали романтичное – Таежная.

Конкурс выиграло ООО «Сыктывкарский промышленный комбинат», предложившее самую минимальную цену за квадратный метр. Это значит, что изначально решили строить жилье «по-бедному». Цифры выделенных средств сейчас называть не имеет смысла – поскольку с тех времен «много воды утекло», рубль подешевел, строительные материалы подорожали. Поэтому какую-то реальную финансовую картину представить сложно.

Гайзер помнит

Дома построили быстро, первые переселенцы в них въехали уже в 2009 году. И тут началось…

Первые жалобы от новоселов успел получить в 2010 году еще тогдашний глава Коми Вячеслав Гайзер. Жильцы жаловались на щели в стенах, из которых поддувает, сами стены покрылись плесенью, полы разваливаются, двери рассохлись и не закрываются. Как водится, были даны соответствующие поручения: все исправить, а людей успокоить.

Однако ситуация с состоянием домов для переселенцев с каждым годом лишь ухудшалась.

Тихий ужас

Недавно жильцы аварийных домов обратились к Светлане Зверевой, работающей помощником депутата Госдумы РФ Олега Михайлова. По словам С. Зверевой, ее поразило, что люди оказались брошены на произвол судьбы районными властями. Неужели в администрации городского поселения Сосногорск не знали, что в домах переселенцев нет холодной воды надлежащего качества, не говоря уже о горячей? Дома рушатся, по стенам идут трещины. В некоторых домах растрескался фундамент, провалились полы в санузлах.

Несколько раз проводилась экспертиза водопроводной воды, и было выявлено, что она техническая. То есть воду можно использовать только для бытовых нужд (мытья полов, стирки белья и т.д.).

Стоит отметить, что за питьевой водой жильцам микрорайона приходится ходить за километр. А ведь здесь живут в основном пожилые люди, которые просто физически не могут донести воду до дома.

Концов не найти?

Оказалось, что за качество многоквартирных жилых домов и инженерное оборудование, согласно договорам, до сих пор несет ответственность поставщик услуг ООО «Сыктывкарский промышленный комбинат», но его уже давно нет в природе. Организация развалилась, концов не найти, и кто сейчас должен по закону отвечать за некачественную постройку и коммуникации, неизвестно.

Депутат районного Совета Сосногорска Никита Авзин обратился с запросом в администрацию городского поселения Сосногорск, чтобы выяснить, кто же является собственником данных домов, в которые переселились жители поселка Иван-Ель. Кроме того, депутат настаивает на проведении экспертизы, чтобы определить пригодность домов для проживания людей.

– Пока ответа на запрос нет, – говорит Светлана Зверева. – Но ситуацию мы будем держать на контроле.

Хорошо бы еще, чтобы ситуацию на контроль взяли и надзорные органы.

Сергей МОРОХИН.