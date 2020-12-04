Древесина – только для местных? «Варяги» заготавливать лес не смогут

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми разместило на своем портале инициативу общественного обсуждения по изменениям в закон «О регулировании лесных отношений на территории Республики Коми».

Необходимость введения поправок связана с тем, что участились случаи, когда предложения о заключении договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд идут от граждан, проживающих далеко за пределами Коми.

Согласно документу, заготовитель должен иметь постоянную или временную регистрацию в республике и использовать древесину для собственных нужд только в Коми. Одновременно с проектом предлагается увеличить норматив заготовки древесины на 15 кубометров на каждого члена семьи. Введение нормы, в первую очередь, направлено на улучшение жилищных условий многодетных семей, а также позволит учесть интересы несовершеннолетних на получение древесины.

Срок действия договора купли-продажи лесных насаждений не может превышать один год.