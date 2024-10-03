Двенадцать лет «строгача» (Криминал от 4 октября)

За убийство сотрудницы суши-бара 35-летний сыктывкарец отправится в колонию строгого режима.

Трагедия произошла 24 мая с.г. в помещении кухни предприятия общественного питания по улице Тентюковской. Мужчина ворвался на кухню и нанес 31-летней работнице семь ударов ножом. На следующий день она скончалась в больнице. Во время расследования фигурант настаивал на том, что к такому поступку его подтолкнул запах из заведения, который регулярно проникал в его квартиру. Мужчина якобы неоднократно говорил об этом в том числе потерпевшей, которая была его соседкой и проживала этажом выше. 30 сентября подсудимый выслушал приговор: 12 лет лишения свободы.

«Лексус» достался государству

В Усинске водитель, у которого имелись признаки опьянения, был остановлен сотрудниками дорожной полиции, но отказался пройти медицинское освидетельствование.

По суду ему было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов с лишением права управлять транспортными средствами сроком на два года. Lexus GX460 на основании обвинительного приговора был конфискован. Верховный суд Коми оставил приговор Усинского городского суда без изменения.

За 10 узбеков – 100 тысяч штрафа

Усинец зарегистрировал в квартире 10 граждан Узбекистана.

Весной 2024 года мужчина через МФЦ для получения материального вознаграждения фиктивно поставил на учет 10 граждан Узбекистана. Намерения предоставлять мигрантам свое жилье для проживания он не имел, зная, что фактически они будут проживать в другом месте. Приговором мирового судьи ему назначен штраф в 100 тысяч рублей

Зелье выбросил в окно

27-летний сыктывкарец входил в состав организованной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков.

Получив от сообщника сведения о местонахождении свертка с наркотиками, мужчина отправился в Визингу Сысольского района и забрал из тайника пакет, где находилось около килограмма наркотического зелья. Уже в Сыктывкаре он обнаружил, что его машину преследует экипаж ГАИ, и выкинул сверток через окно машины в районе ул. Комсомольской. Вскоре после этого мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Коми. Наркосбытчику назначено наказание в виде 8 лет и 7 месяцев лишения свободы.

Пригласил на блины… вора

В поселке Кебанъель у магазина рецидивист познакомился с пожилым человеком и направился к нему домой.

Чтобы войти в доверие, он сообщил пенсионеру, что знаком с его сыном. Это известие растрогало хозяина дома, и он решил угостить гостя блинами. Улучив момент, вор похитил из кошелька хозяина 18,5 тыс. рублей и скрылся. Однако вскоре был арестован. Суд назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ждала помощи в подъезде

Женщина с ножевым ранением сама вызвала «скорую».

В Сыктывкаре во время застолья сожители поссорились. На почве ревности 49-летний мужчина кухонным ножом нанес гражданской супруге удар в грудь. Потерпевшая покинула квартиру, но дальше подъезда уйти не смогла. Прибывшие медики доставили ее в больницу. Подозреваемый задержан.