История с огромными тратами в условиях хронического безденежья на организацию новогоднего праздника в Сыктывкаре из-за невнятных объяснений со стороны руководства города обросла разного рода слухами и домыслами. Наконец-то какую-то ясность в ситуацию с тратами 167 миллионов бюджетных средств внесла Контрольно-счетная палата Республики Коми.

Ревизоры КСП проверили, как использовались средства республиканского бюджета, выделенные Сыктывкару в форме субсидии на реализацию отдельных мероприятий в сфере благоустройства. Обратим внимание на главные моменты.



Лизинг хотите?



Изначально все было «темно и мутно» с источником средств, звучала даже версия, что деньги выделила Москва. Вносим ясность: 150 млн 300 тысяч рублей – средства субсидий из республиканского бюджета, 16 млн 700 тысяч рублей – доля бюджета Сыктывкара.

И самое главное на данный момент: из указанных средств – стоимость имущества компании «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» (Пермь), которое использовалось в новогодних празднествах, официально была определена в размере 3 млн 920 тысяч рублей, остальные средства (163 млн 80 тысяч рублей) – это лизинговые платежи (то есть плата за использование имущества) со сроком их погашения до декабря 2026 года.



Дороже на 36 миллионов



В ходе контрольного мероприятия были установлены «отдельные нарушения и недостатки». В первую очередь упоминается Министерство строительства и ЖКХ Коми, которое предоставило администрации Сыктывкара субсидию в отсутствие муниципальной программы, содержащей мероприятия по благоустройству. То есть не было документа, под который должны были выделяться финансы для обустройства новогоднего праздника.

Впрочем, эту претензию можно расценить как чисто бюрократическую. Другое дело – цена на контракты: «Анализ определения (обоснования) начальной (максимальной) цены (далее – НМЦК) контракта выявил отдельные недостатки в виде формального соблюдения закона № 44-ФЗ, которые создают риски завышения НМЦК и неэффективного расходования бюджетных средств…»

Пожалуй, самая главная претензия КСП заключается в следующем моменте. Администрацией Сыктывкара не проводился анализ целесообразности заключения контракта в виде финансовой аренды (лизинга), в том числе не оценивалась стоимость поставки изделий без использования финансовой аренды (лизинга).

«Анализ контракта показал удорожание предмета лизинга на 27,8 процента (или на 36 млн 335 тысяч рублей) по сравнению с приобретением изделий лизингодателем («ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ») у поставщика (ООО «Лартех Телеком»), что также выше средневзвешенных процентных ставок по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям, а также ставок по коммерческим кредитам для муниципальных образований», – сказано в отчете КСП Коми.

Кроме того, отмечается что «Лартех Телеком» является партнером «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ», не производило поставленную продукцию, а лишь формально участвовало на разных стадиях реализации коммерческого проекта.



«Солнце Севера» и «Зверь Коми»



Теперь поясним, почему в сумме контракта львиную долю занимают лизинговые выплаты. По его условиям, лизингодатель обязался предоставить свое имущество в количестве 392 единиц (в отчетах – штук). Стоимость каждой единицы или штуки была определена в 10 тысяч рублей. Поэтому общую сумму имущества стоимостью 3 млн 920 тысяч рублей можно считать условной или даже символической.

Надо учитывать тот факт, что многое из того, что видели на новогодних праздниках горожане и гости столицы, было, так сказать, «особым товаром» (арт-объект «Герб-Птица», панель-кронштейн «Солнце Севера», арка «Коми», световая панель-кронштейн «Зверь Коми» и так далее). Как тут провести анализ на предмет их стоимости, когда нет аналогов в других регионах?

Понятно, что многие новогодние украшения столицы стоили даже не десятки, а сотни тысяч рублей. Поэтому условные 10 тысяч рублей за каждую единицу не смутили проверяющих, тем более что такой весьма своеобразный подход к определению стоимости изделий при передаче в лизинг формально не противоречит законодательству.

Постскриптум

По данным Контрольно-счетной палаты Республики Коми на 1 апреля 2026 года, лизингодателю был перечислен всего один платеж в размере 13 млн 342,9 тысячи рублей (или 8,9 процента от планового объема финансирования на 2026 год). Если начнутся системные сбои по выплатам, то могут возникнуть штрафы и пени, а это уже дополнительные расходы бюджета. То есть наши расходы как налогоплательщиков.



Сергей МОРОХИН.