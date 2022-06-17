Недавно в Национальной библиотеке РК состоялась презентация новой книги Елены Габовой, приуроченная к 70-летию автора. Всего у Елены Васильевны, народного писателя Республики Коми, более сорока книг. В основном – для детей и подростков. Но теперь у нее есть и две «взрослые» книжки. И хотя они тоже о детях, но адресованы взрослым читателям.

Дети «врага народа»

Поначалу автор хотела дать имя книге по названию повести «Папа не враг», но ее отговорила семья (а она у Елены Васильевны – творческая: муж – писатель Петр Столповский, дочь – журналист и издатель Полина Романова). В итоге книга вышла под названием «Зайцева Нина из Зайцева Поля». Это сборник, в который вошли упомянутая выше повесть и несколько новых рассказов.

Повесть «Папа не враг» переносит читателя в 30-е годы прошлого столетия, в семью родного деда Елены Габовой – Николая Павловича Попова. Это история о трудном детстве сестер, отец которых был репрессирован. Действие происходит с 1937 по 1955 годы. Именно столько времени провел в сталинских лагерях писатель Николай Попов (Жугыль).

Из беззаботных хохотушек девочкам было суждено сразу же перейти в разряд «член семьи врага народа». С ними никто не дружит в школе, на них всегда «заканчиваются» чернила и тетрадки, учительница может в упор не замечать бывшую отличницу…

В основе повести – реальные события, происходившие в довоенном Сыктывкаре, воспоминания бабушки, мамы и тети Елены Габовой.

Дедушка из Парижа

Николай Попов отбывал срок на Яреге, где добывали тяжелую нефть. После освобождения в ноябре 1945 года ему не разрешили

уехать из Яреги, но позволили приехать жене с дочками. Вольнонаемный Попов работал оператором по добыче нефти, начальником нефтебазы. В 1946 году он был вновь арестован и отправлен в ссылку в Красноярский край. Вернуться в Сыктывкар Николай Попов смог только после смерти Сталина.

Елена Васильевна рассказывала, что именно дедушка научил ее читать по кубикам с буквами. Пятилетняя Лена шла через весь город в местечко Париж, где жили бабушка с дедушкой. У дома ее обычно встречал воинственный петух, который норовил сесть на голову и побольнее ударить в макушку. Петух за это вскоре поплатился – дедушка отправил его в суп…

Чудесные миры Александра Грина

– В подростковом возрасте я была сложной девчонкой, – вспоминает Елена Васильевна. – Могла бродить целый день по улицам города, чтобы найти «своего» мальчишку – думала: вот-вот произойдет чудо, и мы с ним встретимся. А влюбилась в 9-м классе, причем в больнице. Мне вырезали гланды, и Володя сидел после операции возле моей кровати и держал меня за руку. Он был старше и просто жалел 15-летнюю девочку.

Юная Лена читала все, что печаталось в Советском Союзе для подростков: книги Кассиля, Алексина, Гайдара, раннего Крапивина… Безумно любила и до сих пор любит Грина.

Как-то работники библиотеки им. Маршака в Сыктывкаре нашли в архиве и показали ей формуляр семиклассницы Лены Габовой. «Я была поражена, – призналась писательница. – Там оказалось много книг по географии. Это удивительно! Мой сын Артем окончил географический факультет МГУ, был экологом, независимым экспертом Всемирного фонда дикой природы. Возможно, моя страсть к географии и путешествиям каким-то образом отразилась в его генах?»

Драма в тайге

Артем Столповский – самая больная и до сих пор закрытая тема для Елены Габовой. Примерно 9 июня 2016 года, будучи в таежной экспедиции в Архангельской области, у него произошло обострение тяжелого хронического заболевания. В течение 36 часов участники экспедиции выносили Артема на руках из тайги, затем везли на машине в ближайшую больницу в Яренск. В больнице он пришел в сознание, успел повидаться и попрощаться с родителями. 13 июня Артем умер. Его мама будто тоже на целый год ушла вместе с ним – она почти не выходила на улицу, ничего не писала…

«Двойка по поведению», пятерка – за мастерство

Самый известный рассказ Елены Габовой «Двойка по поведению». Сначала его долго «футболили» из одного издания в другое. В детских журналах его не печатали, потому что он «взрослый». Из взрослых отвечали: «Он – детский».

Помог писатель Сергей Залыгин, приезжавший в Сыктывкар на семинар. Он лично отвез рассказ в журнал «Юность», где его и напечатали. Сегодня он переведен на многие языки, в том числе на английский и японский. «Напечатав три моих рассказа в журналах для школьников, они поняли, что меня хорошо читают маленькие японцы, и заказали книжку… Она вышла в Токио в 1999 году», – вспоминает Елена Васильевна.

По образованию Елена Габова – сценарист. В 1976 году она заочно окончила сценарный факультет Всесоюзного института кинематографии (ВГИК). И почитатели ее таланта всегда отмечают образность и «кинематографичность» ее рассказов. Корреспондент «Трибуны» тоже поддался этому «наваждению» и удивился: почему автор не предлагает свои истории какой-нибудь киностудии?

– Например, книга «Плывут облака» про 14-летних подростков, заблудившихся в лесу. Это же готовый сценарий – бери и снимай! Два месяца дети выживали в охотничьей избушке. Здесь есть и дух авантюрного романа, и экшн…

– Без толку писать сценарии, если живешь вдали от киностудий. Я их даже и не пыталась писать, хотя по мастерству у меня всегда было «отлично» и защитилась я прекрасно. Знаю: сколько сценариев ни посылай на студии, никто их не прочтет. Это так же, как с рукописями в издательствах – их буквально заваливают, электронная почта пищит от напряжения. Читать столько текстов невозможно. Я тоже долго «билась», – рассказывала Елена Васильевна. – Был мне как-то звонок с канала РТВ. Они хотели экранизировать мой рассказ «Беличья шкурка», а потом дали отбой. Командировок не дают, предлагали снимать в Москве. А как коми парму в Москве снимешь?

Пожалуй, стоит процитировать еще одно высказывание писательницы. 10 лет назад, накануне 60-летия, ей было присвоено звание «Народный писатель Республики Коми».

– Как это повлияет на вашу самооценку? – спросили Елену Габову.

– Звание – это оценка. Его не просят, его дают, – ответила она. – Присвоили звание – значит, оценили главное дело всей твоей жизни. Это важно. На творчество оно абсолютно не влияет. На самооценку? Да я и раньше относилась к себе уважительно.

Лиля ВОВК.