Экгардт одержал победу (Блиц от 25 августа)

Успешный руководитель угольной отрасли победил во всероссийском конкурсе «Лучшие имена немцев России-2023».

Виктор Экгардт, напомним, был директором воркутинской шахты «Аяч-Яга», а после – с 1997 по 2003 годы – генеральным директором всего угледобывающего объединения «Воркутауголь». В России он известен как научный деятель – доктор технических наук, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, действительный член Академии горных наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук, член Высшего горного совета НП «Горнопромышленники России».

Школы откроют двери

В новом учебном году первый раз в первый класс в Коми пойдут почти 11 тысяч детей.

Уже через неделю более 17 тысяч педагогов республики приступят к своим обязанностям – учить и воспитывать детей. Распахнут свои двери после летних каникул 722 организации образования. В детские сады Коми 1 сентября впервые пойдут более 8 тыс. малышей, техникумы и колледжи примут более 6 тыс. первокурсников, вузы – более 5 тысяч. Такие цифры прозвучали 24 августа на ежегодном Республиканском педагогическом совещании.

Покупай и оставайся!

Правительство Коми решило продлить молодежную ипотеку до 2026 года.

Программа была запущена в этом году, на ее реализацию выделено 60 млн рублей. Размер льготного займа – 3 млн рублей всего под 1 процент годовых. «У нас лучший процент среди регионов России, – отметил глава Коми Владимир Уйба на «прямой линии» на телеканале «Юрган». – Мы убедились, что такая мера поддержки востребована, потому приняли решение продлить программу для молодых семей на 2024-2026 годы», – заявил он.

Коми вырвалась вперед

По уровню рождаемости республика на первом месте среди регионов СЗФО.

Такие данные за первое полугодие 2023 года приводит Комистат. Согласно информации, в республике родилось 3 077 человек. Это на 109 младенцев меньше, чем за шесть месяцев предыдущего года. Треть всех родившихся –первенцы. Пятого и последующего ребенка отважились родить 4 женщины. К сожалению, было зарегистрировано 15 случаев младенческой смертности.

Пляж закрыт

21 августа мэрия Сыктывкара издала постановление о закрытии городского пляжа в местечке Кируль.

До этого момента официальное место купания обслуживалось подрядной организацией и находилось под присмотром поста спасателей. Напомним, пляж в Сыктывкаре в этом году отработал ровно два месяца. На его обустройство было выделено 855 тысяч рублей. В прошлом году пляж завершил работу 29 августа.

Новая «вспышка»

Карантин по птичьему гриппу ввели в Княжпогостском районе.

Эпизоотическим очагом высокопатогенного гриппа стала территория личного подсобного хозяйства в местечке Ачим города Емвы. В угрожаемую зону радиусом 10 км от границ эпизоотического очага вошли село Княжпогост, деревни Удор, Злоба и Раковица. В зону наблюдения радиусом до 15 км вошли деревни Керес, Кыркещ, Половники, Анюша, Верхняя Отла, Нижняя Отла, Петкоя, Средняя Отла, поселок сельского типа Тракт, а также село Шошка.

Корь: опасная и коварная

В Сыктывкаре закрыли на карантин подъезд дома №183 по ул. К. Маркса. К медикам обратились четверо взрослых и двое детей, проживающих в этом доме. Все они с предварительным диагнозом «корь» были изолированы.

По информации Минздрава Коми, случаи кори не регистрировали в республике с 2015 года. В этом году завозной случай кори был выявлен в июне в Ухте. Чуть раньше заболевание выявили у пассажира рейса Санкт-Петербург – Сыктывкар.

Земляки погибли на Украине

В ходе спецоперации на Украине погибли жители Коми.

На этой неделе скорбный список пополнился на три человека. Погиб уроженец Сыктывкара Павел Выборный. Он был мобилизован осенью 2022 года из удорского поселка Едва, где жил и работал. Гвардии сержант Александр Елфимов родился в селе Маджа Корткеросского района, служил в самоходно-артиллерийском взводе. В ходе СВО выполнял боевые задачи в должности пулеметчика мотострелкового отделения. 18 августа геройски погиб ухтинец Роман Попов.

Андрей Ершов стал министром

Уроженец Коми возглавил Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики.

Андрею Ершову 49 лет. Он имеет три диплома: Сасовского летного училища по квалификации «пилот», Сыктывкарского университета по направлению «менеджмент организаций», а также Президентской программы подготовки управленческих кадров по направлению «финансовый менеджмент».

Два лицея попали в ТОП-200

Российское агентство определило лучшие школы Коми.

Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») опубликовало рейтинги школ 2023 года в 85 субъектах России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны. В число 200 лучших школ в 85 регионах вошли две из республики. В топ-200 попал Физико-математический лицей-интернат и Ухтинский технический лицей имени Г. Рассохина. Сыктывкарский лицей занял 127 место, а ухтинский – 142 место.

Наша доярка – лучшая!

Оператор машинного доения коров из Корткеросского района выиграла Всероссийский конкурс профмастерства.

Конкурс прошел в Нижегородской области, в нем приняли участие 63 человека из 54 регионов России. Наша Александра Савельева из ООО «Небдинский» стала лучшей в номинации «Женщины до 45 лет со стажем работы более 14 лет». Александра Савельева является призером районных и республиканских конкурсов операторов машинного доения.

Деньги на школьные маршруты

В Коми продолжают приводить в нормативное состояние дороги, по которым дети добираются до школ.

В 2023 году запланирован ремонт 10 школьных маршрутов протяженностью 50 км на общую сумму 714,5 млн рублей, в том числе на дорогах регионального значения в шести муниципальных образованиях – Ухте, Прилузском, Ижемском, Корткеросском, Сыктывдинском и Удорском районах.