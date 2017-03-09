Экономист утверждает, что за 10 лет жители города переплатили за тепло 1,5 млрд рублей

На прошлой неделе редакция «Трибуны» получила письмо из Ухты от автора книги «Время новых идей» Александра Игнатова, который много лет занимается вопросами экономики. Работы А. Игнатова печатались во многих научных и специальных журналах, несколько его статей были опубликованы и в нашей газете. В этот раз Александр Владимирович подготовил материал под названием «Вас обманули».
В сущности, это обращение к министру строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми, который поручил своим подчиненным подготовить ответ на вопрос Игнатова по поводу расчетов норматива за отопление. Получив этот документ, Александр Владимирович написал ответ, в котором утверждает, что министра обманули. Вместо ответа по существу, с расчетами и выкладками, ему направили отписку.
Игнатов проанализировал ответ и сделал собственные расчеты. После чего отправил свои выкладки сразу в пять адресов: главе РК, в ФСБ, Комитет Госдумы по безопасности и противодействия коррупции, Президенту страны, в Министерство строительства и ЖКХ РФ.
По мнению Игнатова, сотрудники министерства сделали вид, что не поняли сути вопроса, и подменили понятия. А именно: предлагают пользоваться единым нормативом, без учета этажности и года постройки здания (что противоречит постановлению правительства РФ № 306).
В своих выкладках Игнатов доказывает, что норматив на отопление в домах постройки до 1999 года в Ухте колеблется от 0,037 до 0,0176 в зависимости от этажности здания. А для домов постройки после 1999 года он равен от 0,0159 до 0,0094. Сравнивая с «единым» нормативом (0,024), которым пользовались при расчетах чиновники всех уровней, Игнатов приходит к выводу, что завышение в среднем по Ухте составляет порядка 30 процентов!
В этом, по мнению Игнатова, как раз и кроется разгадка «непонимания» со стороны министерства поставленного им вопроса. Ведь если бы экономисты этого учреждения рассчитали нормативы по формулам и с учетом рекомендаций по этажности и годам постройки зданий, сразу бы обнаружилась несуразица с завышением нормативов на отопление в Ухте за последние 10 лет. В результате собственники квартир переплатили в период 2007-2016 годы за тепло порядка полутора миллиардов рублей! Другими словами, на такую сумму их просто обокрали!
Завершает свое послание к министру Александр Игнатов вопросом: в чьих интересах в письме № 17-21-08/198 от 14 февраля 2017 года «коммунальное» министерство скрывает правду о нормативах на отопление в Ухте?
Согласно законодательству, ответ на обращение гражданина в инстанции чиновники должны дать не позднее 30 дней со дня получения запроса. То есть в конце марта Александр Владимирович должен получить компетентные ответы из разных инстанций.
Экономист утверждает, что за 10 лет жители города переплатили за тепло 1,5 млрд рублей
На прошлой неделе редакция «Трибуны» получила письмо из Ухты от автора книги «Время новых идей» Александра Игнатова, который много лет занимается вопросами экономики. Работы А. Игнатова печатались во многих научных и специальных журналах, несколько его статей были опубликованы и в нашей газете. В этот раз Александр Владимирович подготовил материал под названием «Вас обманули».