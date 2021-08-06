Дорогие земляки! Дона ёртъяс!

Тема переноса культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 100-летия нашей республики, на 2022 год взволновала многих из вас.

Это непростое решение было принято на заседании оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции в связи с большим количеством заболевших.

Перенос массовых юбилейных мероприятий в сложившихся условиях – это вынужденная мера, принятая исключительно для сохранения здоровья всех нас.

Отмечу, что все участники запланированной к 100-летию праздничной культурно-массовой программы с пониманием отнеслись к переносу мероприятий на 2022 год.

Указ Президента России о праздновании 100-летия образования Республики Коми (от 27 октября 2015 года № 533), федеральный и региональный планы основных мероприятий по проведению юбилея не отменены и будут выполнены в полном объеме. Хочу также отметить, что в эти планы вошли не только праздничные мероприятия, но и строительство социальных объектов, ремонт дорог и тротуаров, обновление фасадов зданий и многое другое.

Эпидситуация в мае-июне

позволила нам провести запланированные юбилейные мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге. Они, в первую очередь, были нацелены на привлечение инвестиций, популяризацию и узнаваемость нашего региона.

Дорогие друзья, хочу отметить, торжественные официальные мероприятия и праздничные концерты, а также конференции, круглые столы, семинары, посвященные юбилею республики, пройдут во всех муниципальных образованиях. Мероприятия пройдут в учреждениях культуры с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и ограничений.

Так, например, в наших северных городах – Воркуте, Инте, Печоре, Усинске, Ухте – с 24 по 29 августа состоится гастрольный тур государственного академического русского народного хора имени Пятницкого.

В сентябре в районных Домах культуры пройдут выступления творческих коллективов и исполнителей российской эстрады (Елена Василек, группа «Ярмарка», др.). По отдельной программе в августе-сентябре выступят театральные и творческие коллективы Республики Коми.

20 августа в Сыктывкаре пройдут Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 100-летию Коми автономии, а также торжественное собрание и праздничный концерт.

В День рождения нашей республики, 22 августа, в 9 часов утра в Кировском парке г. Сыктывкара состоится торжественная церемония открытия памятника нашему земляку, видному государственному деятелю, руководившему республикой с 1965 по 1987 годы, Ивану Павловичу Морозову. Приглашаю всех вас принять участие в этом важном и значимом мероприятии.

Дорогие друзья, мы все очень любим нашу прекрасную республику, желаем ей благополучия и процветания. Но сегодня самое главное – наше с вами здоровье. Давайте беречь и уважать друг друга.

Миян ставлӧн сьӧлӧмным висьӧ республика вӧсна, ми ставӧн кӧсъям, медым сійӧ сӧвмис, нималіс да тані олысьяслӧн олӧмыс бурмис. Вай жӧ ӧтув кутам видзны асьнымӧс да матыссаясӧс!

Галина ГАБУШЕВА, заместитель председателя правительства Республики Коми.