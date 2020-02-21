Февраль — время собачьих свадеб. В это время все бездомные собаки, как правило, начинают кучковаться, и оттого кажется, что их в городе слишком много. «Денег выделяем все больше, а собак меньше не становится», — удивились некоторые депутаты Госсовета Коми, обсуждая соответствующий законопроект на заседании комитета по соцполитике 19 февраля.

Напомним, что с 1 января в России работают новые правила обращения с животными. После отлова собаку обязательно должны передать в приют, где происходит стерилизация и вакцинация. В течение трех дней животное содержится там, и если собака не проявляет агрессии, то ее возвращают «в прежнее место обитания». Сам процесс отлова и выпуска на волю должен фиксироваться на видео. Запрещен отлов животных с данными владельцев (например, со специальными бирками на ошейниках). В этом случае животное должно быть возвращено владельцу.

Выступая перед депутатами Госсовета Коми, зампред правительства Коми Анатолий Князев рассказал о том, что полномочия по организации отлова и созданию приютов для безнадзорных собак теперь переданы органам местного самоуправления. В 2020 году финансирование на эти цели по сравнению с прошлым годом увеличено более чем в два раза: с 17,4 млн рублей до 36,1 млн рублей. Затраты на отлов, транспортировку, оказание ветеринарных услуг и содержание одной собаки ранее оценивались в полторы тысячи рублей, а теперь увеличиваются в среднем по региону до восьми тысяч.

— Очень недешево обходятся собачки, дороже чем детки, — заявила депутат Марина Карельская. — Собаку стерилизовали, отпустили, а она так же бегает и кусает людей. С одной стороны, мы поступаем гуманно, но с другой стороны — собака остается зверем. Не создаем ли мы благоприятные условия для прикарманивания больших средств теми, кто берется за отлов и содержание этих собак? — усомнилась она в необходимости таких затрат. И тут же обратилась к коллегам: «Надо же что-то делать»! При этом сама депутат, биолог по образованию, развела руками и честно призналась, что она «не знает ответа».

Между тем 20 февраля, уже на сессии Госсовета РК, ни у кого из коллег М. Карельской сомнений в необходимости таких трат не возникло — законопроект был принят единогласно. Как ранее заявлял А. Князев, уже в этом году в Коми появятся шесть приютов для бездомных животных: в Воркуте, Усинске, Инте и Печоре, а также Сыктывкаре и Сыктывдинском районе. На эти цели запланировано 160 млн рублей.