В поселке Мадмас Усть-Вымского района в частном доме живет многодетная семья, которую в марте лишили льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на основании того, что семья имеет задолженность по оплате за вывоз ТКО, а проще говоря – мусора. Многодетная мать Виктория Соловей, имеющая к тому же на руках ребенка-инвалида, обратилась сразу во много инстанций, приведя в свою защиту ряд весомых аргументов.

Первый и основной – ООО «Региональный оператор Севера» никогда не заключал никаких договоров с семьей Соловей. Более того, он и его предшественник – ООО «Ухтажилфонд» – ни разу не вывозил от дома семьи ни одного грамма отходов, поскольку мусор здесь просто не собирался. Дело в том, что контейнеров вблизи дома многодетной семьи не было никогда. Ближайший мусоросборник – многокубовый контейнер (на снимке) – находится от их дома на расстоянии свыше километра на пустыре, других в округе не имеется.

Многодетная семья живет так, что мусора практически не создает. Пластик она собирает и сдает, а то, что горит, уходит в печь. Другие горючие остатки сжигаются в железной бочке на огороде, а пищевых отходов в многодетной молодой семье много не бывает, к тому же если есть скотина.

Но главный аргумент у Виктории Соловей состоит в том, что у нее на руках имеется инструкция с новыми правилами по вывозу мусора : прежние, действующие до 2021 года, утратили силу. С марта текущего года контейнер для мусора регоператор обязан установить не далее чем в 20 метрах от здания клиента, а при невозможности – не далее 100 метров. Но никак не в километре, как это происходит в их случае! И вывозить мусор регоператор обязан строго по графику, один раз в три дня зимой и раз в день летом. Если этого не происходит, жильцы могут не платить за эту услугу, поскольку она не оказывается.

Караул, грабят!

По мнению Виктории Михайловны, ее семью просто грабят. Допустим, действительно она не оплачивает вывоз мусора (хотя имеет на это право, поскольку регоператор не выполняет свои обязанности). В сумме льготной выплаты (1400 рублей) оплата мусора – 218 рублей. Но почему ее лишают всей льготной выплаты? Разве это справедливо?

Именно на эти вопросы она хотела услышать ответы от детского Омбудсмена, жилищной инспекции, прокуратуры. Но республиканская прокуратура такими мелочами заниматься не стала, а передала на местный уровень. Омбудсмен и инспекция ответить пока не сподобились. И буквально вчера Виктория Соловей получила ответ от прокурора района В. Ольшевского, который на трех страницах пытался доказать, что многодетная семья лишена льгот правомерно. При этом младший советник юстиции отдельным пунктом отмечает, что «в части выводов о законности платы за вывоз ТКО оценка будет дана государственной жилищной инспекцией, в адрес которой направлена Ваша жалоба».

У многодетной матери возникает закономерный вопрос: а знают ли наши многочисленные надзирающие и контролирующие органы новые правила обращения с отходами? Может, прежде, чем писать ответы и наказывать многодетную семью с ребенком-инвалидом, стоило заглянуть в соответствующие документы?

Как сообщила «Трибуне» Виктория Соловей, она намерена обратиться в суд по поводу поспешного ответа прокурора и оспорить его решение. Об итогах этого спора «Трибуна» расскажет.

Анатолий ПОЛЬКИН.