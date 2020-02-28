Как мы уже сообщали, в Коми приехал итальянский кулинарный эксперт Федерико Арнальди для съемок телепередачи «Поедем, поедим!» на НТВ.

По его признанию, итальянец еще никогда не забирался так далеко на Север. В Ижме он побывал в чуме, впервые пробовал масленичные блины, замешенные на оленьей крови. Трехдневная программа съемочной группы была насыщена мероприятиями. Гости встретились с местными охотниками, посетили цеха по пошиву изделий из оленьего меха и кожи. В деревне Вертеп итальянцу рассказали о секретах национальной выпечки, угостили в\-сни шаньгой, а самодеятельные артисты вовлекли иностранца в хороводы под гармонь.

Ижемки из Сизябска испекли блины прямо в чуме на железной печке-буржуйке. А еще гость примерил парку – рабочую одежду оленеводов в виде малицы из сукна. В Ухте он катался с горки и играл в «живой керлинг» вместе с африканскими студентами из УГТУ.