В Сыктывкаре катастрофически не хватает парковочных мест. По утрам многие автовладельцы вынуждены приезжать в офисы задолго до начала рабочего дня, чтобы найти вблизи «своего» здания свободное местечко, дабы оставить «железного коня».

Стоянка запрещена

Примером может служить территория возле здания Федерации профсоюзов на улице Бабушкина. На противоположной ее стороне находится здание, в котором расположились службы МВД, и стоит знак о запрещении стоянки. На той же стороне улицы перед данным зданием имеется так называемый дорожный «карман» – специальное расширение дороги для стоянки, куда могут спокойно встать 4-5 автомобилей. Но перед ним зачем-то также стоит запрещающий знак, извещающий, что поставленный здесь автомобиль будет увезен на штрафстоянку на эвакуаторе.

И этот эвакуатор работает! Владелец, оставивший здесь машину, может потом долго искать ее, пока не додумается позвонить в полицию, откуда после выяснения личности приедет экипаж ГИБДД, составит протокол с приличным штрафом и отправит «нарушителя» в офис своей службы, где бедолаге дадут разрешение на получение автомобиля на штрафстоянке.

А там с «нарушителя» возьмут плату, причем совсем немаленькую: вместе со штрафом ГИБДД это обойдется как минимум в 7-8 тысяч рублей. Правда, к этому зданию эвакуатор приезжает наездами: не каждый день это бывает – вероятно, в городе дефицит не только парковочных мест, но и эвакуаторов…

План по сбору штрафов

Впрочем, как недавно сообщили информагентства, администрация Сыктывкара обещала закупить сразу несколько единиц этой техники, так что штрафстоянка пустовать не будет.

Оказывается, в казне города есть графа по сборам штрафов, и даже план по их сбору существует. И водителям стоит очень внимательно присматриваться к запрещающим знакам, особенно в преддверии зимы. Дело в том, что администрация города ровно год назад – 21 октября 2020 г. – издала постановление № 10/2532 «Об организации проведения работ по очистке улично-дорожной сети на 2000-2001 гг.». Коммунальные службы совместно с ГИБДД должны были установить дополнительные знаки – аж 212 штук!

Действовать знаки должны были с 1 ноября по 10 апреля, то есть в снежный период, когда нужно чистить улицы, после чего знаки предписывалось демонтировать. Но они как стояли, так и стоят! А поскольку на них не написано, что они временные, вставший под знак водитель может быть оштрафован! И таких случаев хватает.

Как правило, «нарушители» платят, но некоторые, кто пограмотнее, идут в суд. И уже есть случаи, когда суд встает на сторону оштрафованного, заставляя отменить наказание.

Теперь уже поздно…

В связи с этим группа «энтузиастов» в начале июня направила в администрацию запрос, в котором указала, что знаки недействительны, но машины увозят на эвакуаторе, владельцев штрафуют. Заявители просили привлечь к ответственности должностных лиц, по чьей вине дорожные знаки не были демонтированы, а знаки убрать.

Ответ пришел в отведенный срок, но слегка удивил авторов запроса: оказалось, администрация 31 мая внесла изменения в свое прошлогоднее постановление, продлив его действие до 1 июля. Так что виновных не оказалось. А про причину продления чиновники умолчали: видимо, решили, что снегопады и метели в наших широтах могут случаться и жарким летом.

Сейчас, конечно, говорить о демонтаже незаконных знаков поздно – с 1 ноября они должны заработать на законных основаниях. Но и за оставшуюся неделю ретивые чиновники с помощью незаконных поборов и в стремлении выполнить план по штрафам смогут немножко пополнить казну… Про новые парковочные места речи пока не идет.

Анатолий ПОЛЬКИН.