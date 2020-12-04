«Эжвинские сапоги» вошли в топ необычных скульптур

Сапоги из кованого железа в память строителей Эжвы попали рейтинг ста самых необычных архитектурных скульптур в России.

Рейтинг был составлен сервисом поездок и путешествий Туту.ру, который и объявил конкурс на самый необычный памятник. Жители Коми могут принять участие в голосование и вывести «Сапоги» в финал конкурса «СкульпТУТУра», для этого нужно проголосовать в соцсетях.

Напомним, арт-объект «Сапоги» установлен в августе 2014 года. Автор идеи – Василий Бундзяк. По его словам, сапоги — это дань памяти первостроителям Эжвы, тем, кто возводил дома, дороги, детские сады и школы. Сапоги немного больше стандартных и весят более 50 кг, так что «уйти» никому и в голову не придет. Многие сыктывкарцы уже имеют в своих альбомах фото в «эжвинских сапогах».