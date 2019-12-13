Фигурант «дела Гайзера» добивается компенсации

Бывший сотрудник администрации главы Коми Павел Марущак подал иск к МВД, Минфину и Генпрокуратуре с требованием возместить моральный вред, понесенный им во время перевозок в автозаках, сообщает «Комиинформ» со ссылкой на «Ведомости».

Заявитель провел почти четыре года в московских СИЗО, откуда его не менее 203 раз вывозили к следователям и в суды. По словам экс-чиновника, он провел фактически в пыточных условиях около 1600 часов.

Марущак напоминает, что по подобному делу ЕСПЧ присудил одной из заявительниц компенсацию в 1500 евро за 20 перевозок общей продолжительностью 11 часов 40 минут. Его же 1600 часов «тянут» на 15 млн руб.

Однако, понимая, что российские суды не обеспечивают эффективной правовой защиты при рассмотрении жалоб даже на пытки, П. Марущак заявляет лишь 15% от указанной суммы, а именно 2,25 млн руб.

Заявитель ссылается на недавнее решение ЕСПЧ по делу «Томов и другие против России», в котором суд признал бесчеловечными условия транспортировки заключенных в России. Это было не первое такое решение, но на этот раз суд вынес так называемое пилотное постановление, т.е. признал проблему системной.

«Мы подали еще и жалобу в ЕСПЧ на условия перевозок», – говорит представляющий Марущака юрист фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезак. Она будет отозвана, если справедливой компенсации удастся добиться здесь,

обещает он, это первая попытка фонда инициировать на национальном уровне разбирательство о негуманных условиях перевозок в тюремном транспорте.

Юрист напоминает, что Марущак был оправдан по статье об организованном преступном сообществе и, следовательно, так долго находился в СИЗО без законных оснований.

В автозаках подследственные страдают от отсутствия вентиляции, скученности и нахождения часами в тесных «стаканах» – часто в ущерб времени, отведенного на сон. В случае Марущака ситуация осложнялась тем, что, будучи инвалидом, он вынужден был передвигаться с помощью протеза, а автозаки для этого не приспособлены.

«Ведомости» направили запросы в МВД и Генпрокуратуру. Верховный суд внимательно следит за практикой ЕСПЧ, говорит сотрудник правоохранительных органов на условиях анонимности: например, в 2018 г. суд рассчитал, что ущерб от незаконного содержания под стражей по тарифам ЕСПЧ составляет около 2000 руб. в сутки, и назначил компенсацию более 2 млн руб., а не 600 000, как местный суд. Но тут главный вопрос – установить сам факт причинения вреда.

По российскому законодательству право на получение такого возмещения бесспорно, его не надо доказывать, а вот в случае с перевозкой придется еще доказать, что, например, были нарушены установленные нормативы, или переполнен автозак, или не давали питания.