Последние три года Республика Коми стабильно переписывала рекорды по налоговым сборам, но жизнь рядовых граждан от этого почему-то не улучшается, а, наоборот, усложняется.

Маловато будет

17 июня в Санкт-Петербурге завершился Международный экономический форум. Среди иностранных участников преобладали арабы и африканцы. А единственным зарубежным лидером, посетившим форум, был президент Алжира Абдельмаджид Теббун. Мероприятие также почтил вниманием Владимир Уйба – он представлял Республику Коми.

Наша делегация, если верить местным СМИ, слетала в Питер хотя и за казенный счет, но не вхолостую. В частности, В. Уйба подписал с и.о. губернатора Омской области Виталием Хоценко соглашение о сотрудничестве. Соглашение, в общем, типичное: будем «дружить домами». Но тут интересен не сам этот формальный документ (таких договоров с другими регионами Коми подписала десятки), а громкое заявление, которое г-н Хоценко сделал на том же Питерском форуме. Он озвучил идею, актуальную и для нашей республики.

Виталий Хоценко предложил увеличить дотации регионам, собирающим много налогов. На данный момент в Омской области остается 37 процентов от налоговых сборов (по итогам 2022 года было собрано всего порядка 300 млрд рублей).

По мнению В. Хоценко, нужно восстановить справедливость и изменить ситуацию с финансированием территорий. При увеличении дотаций Омская область и другие регионы, откуда «утекает» в федеральный бюджет основная масса налоговых поступлений, смогут стать самодостаточными и экономически привлекательными. Появятся средства для развития.

Тут ключевое слово – «справедливость». По итогам 2022 года на территории Коми было собрано 526,5 млрд рублей. С каждого «налогового» рубля в республиканском бюджете осталось лишь 23 копейки (23 процента). То есть на 14 процентов меньше, чем в Омской области.

Не тяните на себя одеяло!

Напомним, еще в 2020 году фракция КПРФ в Госсовете Коми подняла вопрос о пересмотре налоговых отношений с федеральным центром. Коммунисты предлагали обсудить идею «50 на 50». То есть половину налогов оставлять в регионе, который на протяжении уже длительного времени находится в условиях хронического недофинансирования. Из-за безденежья разрушается вся инфраструктура, нет проектов для развития, народ беднеет.

Представители партии власти тогда в пику коммунистам заявляли: мол, нельзя тянуть «одеяло на себя», у нас одна страна, деньги нужны федеральному центру, у нас много дотационных регионов, ну и т.д.

В итоге «единороссы» решили выйти в федеральный центр с инициативой «95/5», то есть вернуться к системе, действующей до 2008 года, когда в регионе оставалось пять процентов от налога на добычу полезных ископаемых. Это тоже хорошая дополнительная подпитка для бюджета в виде нескольких миллиардов рублей.

Но даже эта более чем скромная инициатива парламентариев Коми так и осталась на бумаге. Поговорили и разошлись…

Куда она исчезла?

Можно вспомнить и другую историю – о формировании программы социально-экономического развития Коми. Еще два года назад ее должны были представить Владимиру Путину (он давал соответствующее поручение по подготовке этой программы), но и тут – тишина.

Вроде бы программа была отправлена в Москву, но куда-то исчезла. Получается, что потерялась? И никто ее не ищет. А ведь в ней были прописаны жизненно важные для Коми проблемы, касающиеся переселения «с Северов», будущего Воркуты и Инты. Вообще, в ней была поставлена задача создать до 2026 года экономически сильный регион с привлекательным инвестиционным климатом.

Время идет, а экономика республики все больше становится депрессивной. И на этом фоне множатся очередные громкие проекты. Например, в очередной раз поднимают тему деревянного домостроения.

Вообще, неплохо было бы провести ревизию уже ранее заявленных инициатив, а то какое-то словоблудие вырисовывается.

Равнение на Татарстан

Вернемся к теме «50/50». Ее считают актуальной не только коммунисты в Коми, но и депутаты Татарстана. Распределение налогов равными половинками между регионом и федеральным центром тамошний депутат Марат Галеев назвал «лояльным федерализмом». Но сейчас в условиях кризиса централизация нарастает, поэтому в федеральный центр должно поступать больше средств – это объективная реальность.

Однако следует обратить внимание на другой момент. Татарстан уже несколько лет подряд собирает более одного триллиона рублей налогов, из них в регионе остается примерно треть. Кроме того, из федерального бюджета в виде инвестиций идут сотни миллиардов рублей на развитие территории. Татарстан готов «переваривать» инвестиции, у них есть целая линейка перспективных проектов, куда вкладываются средства и федерального центра, и частных инвесторов. Мы видим, что тамошние чиновники и компетентны, и деятельны.

У нас же все как-то тускло. Совсем недавно поступила информация, что Коми не попала в федеральную программу по развитию туризма. И это совершенно не удивляет.

В списках не значимся

Зато удивляет другое: почему Коми не входит в список регионов-доноров?

По данным Минфина России, на сегодняшний день 23 региона не получают дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Из Северо-Западного федерального округа в него входят Ленинградская область, Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ.

А вот Коми фигурирует в числе дотационных регионов. И все потому, что по итогам 2022 года из федерального бюджета к нам поступило чуть более одного миллиарда рублей. Конечно, мы не Дагестан, куда было направлено почти 86 млрд рублей, и не Якутия (56,7 млрд рублей), но выглядит вся эта ситуация, мягко говоря, странной.

По прогнозам Минфина России, Республика Коми в ближайшие два года наряду с Амурской и Новосибирской областями может перейти на самоокупаемость. Более того, дотации на 2025 год для них уже не запланированы.

Непонятно, о какой «самоокупаемости» идет речь. Ведь Республика Коми ежегодно подпитывает федеральный бюджет сотнями миллиардов рублей (хотя сама еле-еле сводит концы с концами), а все равно официально считается дотационным регионом.

Похоже, мы живем в каком-то финансовом зазеркалье, где вопросов больше, чем ответов.

Очевидно, что со всеми этими финансовыми головоломками с распределением налогов и дотациями, «потерей» программы развития региона уже давно пора разобраться. Однако нынешние обитатели Желтого дома острых проблем стараются не замечать. То же самое относится и к провластному большинству парламента Коми.

Сергей МОРОХИН.