Фискальные сборы растут, но их на хлеб не намажешь

Коми в этом году имеет отличные шансы установить новый исторический рекорд по сбору налогов. Прежний был достигнут в 2018 году, когда предприятиями и организациями региона было перечислено в бюджеты всех уровней более 238 миллиардов рублей.

По данным Федеральной налоговой службы, за первый квартал текущего года в консолидированный бюджет России из Коми поступило 53,8 миллиарда рублей, что больше аналогичного периода 2018 года на 8,1 млрд рублей (рост почти на 17,8 процента).На Коми из этой суммы пришлись 17,8 млрд рублей, что по сравнению с прошлогодними показателями больше на 4 миллиарда (на 28,6 процента).

Основная доля в налоговых доходах приходится на налог на добычу нефти (58 процентов), налог на прибыль организаций (17 процентов) и налог на доходы физических лиц (10 процентов).

Кому выгоден слабый рубль

Фантастическое увеличение налоговых сборов объясняется в первую очередь ростом цен на углеводороды, а не расширением налогооблагаемой базы, которая в реальности только скукоживается. В Коми массово разоряются предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в сфере торговли: у людей просто нет денег, чтобы ходить по магазинам, так как шестой год подряд идет снижение реальных доходов населения.

Для нас с вами, простых обывателей, слабый рубль – это беда. После «Крымской весны» 2014 года национальная валюта «похудела» в два раза. Поэтому привязанные к доллару потребительские цены резко возросли. Ситуацию к тому же усугубили жесткие экономические санкции и контрсанкции.

А вот с точки зрения российских олигархов, экспортеров нефти и газа, «тощий» рубль – это благо. Потому что у них растет валютная выручка. Да и госказна, пополняемая за счет нефтедолларов, выглядит гораздо внушительнее. И чиновники гордо заявляют о профиците бюджета, который во многом обусловлен «валютными качелями», а вовсе не ростом производства.

В итоге получается: казна страны – с профицитом, а рядовые граждане – с пустым карманом.

Топчемся на месте

Поэтому к нынешним историческим рекордам по сбору налогов надо относиться с большой долей условности, поскольку многое зависит от мировых цен на нефть и курса валют.

Например, в 2008 году на территории Коми было собрано порядка 121 миллиарда рублей. Цифра вроде не впечатляет, но если вспомнить, что в то время доллар стоил примерно 30, а не как сейчас 65 рублей, то вырисовывается совершенно иная картина. Если произвести нехитрые арифметические подсчеты, то выйдут примерно те же 238 миллиардов (даже больше), собранных в 2018 году. Наглядно видно, что последние 10 лет мы попросту топчемся на месте и не развиваемся.

Из-за ярко выраженной сырьевой направленности экономики Коми, ни о каком реальном планировании на несколько лет вперед серьезно рассуждать нет оснований. Цены на нефть и курс рубля постоянно удивляют, отсюда и такие «качели» в налоговых доходах.

Для сравнения: в 2006 году было собрано в Коми около 90 млрд рублей, в 2009 году – 69,7; в 2010 году – 80,5; в 2011 году — 107,2; в 2012 году – 117; в 2013 году – 120,3; в 2014 году – 129,6; в 2015 году – 152; в 2016 году – 148,5; в 2017 году – 178,8 млрд рублей.

Как это называется

Финансовая система страны устроена так, что «сладкую пенку» с высоких цен на углеводороды в основном снимает федеральный центр. Напомним, что туда перечисляется примерно две трети налогов, собираемых в Коми.

Поэтому жители региона особо и не ощущают, что живут на территории, богатой природными ресурсами. В исторической литературе такая система отношений между центром и периферией называется колониальной, но у нас по понятным причинам на этом не принято заострять внимание. Регионы не имеют права роптать, и губернаторы шлют в Москву оптимистические отчеты.

Своя рука – владыка

Если судить по бюджетным цифрам, в стране – полный порядок, сплошной профицит и финансовое процветание. Кризис, по мнению властей, закончился, и затягивать пояса больше не надо. Наоборот, чиновникам, особенно высокопоставленным, пора подкинуть деньжат.

На днях пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о повышении зарплат для сотрудников Кремля и федерального правительства:

– Да, могу подтвердить – это действительно так. К, сожалению, речь идет не об увеличении. Просто вернули 10 процентов, которые срезали в 2015 году. Тогда решение принималось в связи с дефицитным бюджетом. Сейчас бюджет исполняется с профицитом, зарплата вернулась в прежнее состояние без увеличения.

Напомним, что в марте 2015 года Владимир Путин своим указом урезал на 10% зарплату президента, главы правительства, министра обороны, министра внутренних дел и ряда других высокопоставленных чиновников, депутатов и сенаторов, федеральных госслужащих администрации президента.

Это решение было вызвано «текущей экономической конъюнктурой» – трудностями с бюджетом из-за падения цен на нефть и западных санкций. Затем Путин ежегодно продлевал норму о 10-процентном сокращении зарплат высших чиновников.

Но уже с 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого «антикризисного» решения. «Сколько отняли, столько и вернули», – пояснил один из близких к Кремлю собеседников РБК.

Возвращение прежнего заработка чиновникам не анонсировали и не объясняли, с чем это связано. Однако слухи о возвращении зарплат чиновников на докризисный уровень циркулировали во властных структурах еще в конце прошлого года. Источники в Совете Федерации и пресс-службе Счетной палаты подтвердили возвращение прежнего уровня зарплат, а о соответствующем их повышении в Госдуме ранее заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, депутаты стали получать по 330 тысяч рублей вместо 300 тысяч.

По подсчетам РБК, зарплата президента в случае возвращения ее на докризисный уровень составляет 741,5 тысячи рублей в месяц, зарплата премьера – 593,2 тысячи рублей в месяц, не включая ежемесячных/ежеквартальных «поощрений». Зарплата силовых министров и руководителей спецслужб составляет более 1,24 млн рублей в месяц.

В тисках бедности

«Левада-Центр» провел опрос россиян и выяснил, что в апреле 2019 года две трети семей (65%) не имели никаких сбережений. Накопления могут позволить себе преимущественно семьи, имеющие ежемесячный доход свыше 55 тысяч рублей. А семьям с доходами 20-30 тысяч рублей едва хватает на еду.

Как отмечает «Левада-Центр», в 2018 году произошло ухудшение социального самочувствия среди россиян, на что могли повлиять объявление пенсионной реформы, ощутимый рост цен и усиление налоговой нагрузки. В частности, усиливающийся интерес к сберегательному поведению может объяснить ощущение экономической нестабильности, неуверенности в завтрашнем дне.

В первом квартале 2019 года экономическое самочувствие граждан не улучшилось. Больше всего граждане остаются недовольны доходами и невозможностью платить за медицину и образование, свидетельствуют данные Росстата.

Среди россиян преобладают пассивные стратегии адаптации к сложным экономическим условиям: в первом квартале года 81% опрошенных экономили, 39% – тратили сбережения, 33% – занимали деньги, 30% – брали кредит, 8% – продавали имущество.

В начале апреля Росстат обнародовал статистику, согласно которой среднестатистической российской семье, чтобы свести концы с концами, требуется минимальный доход в 58,5 тысячи рублей, при этом 79,5% семей в стране испытывают трудности с тем, чтобы купить самое необходимое.

Сергей МОРОХИН.