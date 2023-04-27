Физики рулят! (Блиц от 28 апреля)

Звание «Учитель года-2023» завоевал молодой учитель из Усть-Цилемского района Антон Михеев.

26 апреля состоялась церемония торжественного закрытия самого престижного педагогического состязания – регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». На сцене концертного зала Гимназии искусств чествовали дипломантов и лауреатов конкурса.

Конкурс проходил с 19 по 26 апреля, в нем приняли участие 23 учителя из 18 муниципалитетов. Антон Михеев – учитель физики Пижемской средней общеобразовательной школы. Теперь ему предстоит защищать честь республики в финале конкурса в Москве. Кстати, с этого года помимо хрустальной статуэтки пеликана победитель получит 1 млн рублей. Призерам выплатят по 500 тысяч рублей.

Клещи уже проснулись

Уже зафиксировано шесть случаев обращения за помощью по поводу укусов клещей, среди них один ребенок.

Помимо клещевого вирусного энцефалита к инфекциям, передающимся иксодовыми клещами, относятся клещевые боррелиозы, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, лихорадка Ку. Эффективная вакцина имеется только против вирусного энцефалита. В планах Минздрава Коми обеспечить иммунизацией не менее 95% жителей эндемичных (опасных) районов. В зоне риска Сыктывкар, Княжпогостский, Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский, Усть-Куломский, Усть-Вымский и Корткеросский районы..

Стоматологи в цене

В Коми ищут стоматолога-хирурга на зарплату 500 тыс. рублей в месяц.

В Республике Коми ищут стоматолога-хирурга-имплантолога и готовы ему платить до 500 000 руб. на руки. Стоит отметить, что средняя заработная плата в Коми сейчас составляет чуть меньше 60 000 рублей. Работодатель сообщает, что ищет специалиста в прогрессивную и полностью оснащенную клинику в Усинске. Компания готова предоставить кандидату жилье, возможность повышения квалификации и дополнительного образования за счет стоматологического центра, а также будущему специалисту будут оплачивать 52 дня отпуска.

Вуктыл простился с экс-мэром

На 72-м году ушел из жизни бывший руководитель администрации города Шота Куртубадзе.

Вуктыльскому округу Ш. Куртубадзе посвятил всю трудовую жизнь. Начинал свой трудовой путь с должности плотника-бетонщика ремонтно-строительного управления, был председателем профкома Дутовского леспромхоза, председателем Дутовского сельсовета. С 2002 по 2007 годы возглавлял муниципальное образование «Город Вуктыл». Современники запомнили его как принципиального и требовательного руководителя, настоящего патриота своей малой родины. Шота Шаликович заслужил авторитет и уважение жителей района.

Дачников могут оштрафовать

Землю нужно использовать по назначению, иначе – штраф до 20 тысяч рублей.

Дачникам напоминают о видах ответственности за заброшенные земельные участки. За использование земель не по назначению и халатное к ним отношение предусмотрены административные штрафы. Особенно важно обрабатывать дачные участки в пожароопасный период, чтобы не допустить возгораний. Основанием для проверки могут стать жалобы от соседей. Нерадивому хозяину сначала вынесут предупреждение. Если после этого он не приведет дачу или приусадебный участок в порядок, наказание будет более суровым.

Пол менять запретят

В Госдуму внесли соответствующий законопроект.

С 2018 по 2022 годы включительно пол «по паспорту» в России сменили 2700 человек. 190 из них оформили брак, получив возможность усыновлять детей. Чтобы не допустить такого развития событий, Минюст предложил отменить возможность смены пола в паспорте и иных документах, пояснив, что это будет «закреплением семейных ценностей». Напомним, идея смены пола родилась в 1990-е

годы. Сегодня эта процедура допускается на основании медицинской справки, выдаваемой сексологом, медицинским психологом и психиатром.

Посол гостеприимства

В 75 регионах России выбраны 110 официальных представителей главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства».

Это проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Все «послы» являются профессионалами туристической отрасли. Лицом проекта в Коми стала руководитель турагентства «География – Сыктывкар» Вероника Хасанова. В ближайший год ей предстоит развивать региональные туристические сообщества, взаимодействуя с общественными организациями, государственными и бизнес-структурами.

Злоупотребил полномочиями

Руководитель администрации села Корткерос Игорь Андреев осужден за злоупотребление полномочиями.

Корткеросский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении чиновника, руководящего администрацией села с 2016 года. Установлено, что в 2022 году он неоднократно на безвозмездной основе привлекал к выполнению работ на своем земельном участке людей, которых наказали исправительными работами и трудоустроили для отбывания этих наказаний в администрации поселения. Время, затраченное на выполнение работ для личных нужд чиновника, учитывалось в табелях учета использования рабочего времени, которые он сам утверждал и которые впоследствии служили основанием для зачета отработанного времени в срок отбывания административных и уголовных наказаний. Суд признал чиновника виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.