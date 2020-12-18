Сегодня на рассмотрении в Сыктывкарском городском суде находятся два дела. Первое – о возмещении четырьмя фигурантами «дела Гайзера» ущерба от преступления на 64 млн рублей. Эту сумму государственное ОАО «Корпорация по развитию Республики Коми» требует взыскать с экс-главы региона, а также бывшего спикера Госсовета Коми Игоря Ковзеля, предпринимателя Валерия Веселова и бывшего директора юридической фирмы «Советник» Натальи Моториной.

Следствие считает, что в 2009 году фигуранты совершили особо крупное мошенничество организованной группой, в результате которого офшорная компания «Тамертон Вудворрк Миллз Лтд», подконтрольная бизнесмену Александру Зарубину, продала 98% уставного капитала ООО «Сыктывкарский промышленный комбинат» государственному ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» за 268 млн руб. Притом что рыночная цена предприятия, согласно судебно-экономической экспертизе, составляла 204 млн руб.

Новое обвинение связано с ООО «Деловой Альянс». Как полагает следствие, в январе 2013 года глава региона совершил действия в интересах генерального директора этого предприятия Александра Ольшевского, который намеревался приобрести на выгодных для себя условиях находящуюся в муниципальной собственности землю для строительства многоквартирного жилого дома. Гайзер якобы дал незаконное распоряжение руководителю администрации Сыктывкара Ивану Поздееву предоставить обществу земельные участки без проведения торгов под предлогом выделения их для целей, не связанных со строительством, то есть в нарушение требований Земельного кодекса РФ. В свою очередь, Поздеев, находясь в зависимом от главы региона положении, с марта 2013 года по 29 мая 2014 года неправомерно выделил земельные участки указанному обществу, тем самым превысив свои должностные полномочия. В результате действий названных лиц шесть земельных участков рыночной стоимостью 11 млн 466 тыс. рублей были незаконно предоставлены в собственность ООО «Деловой Альянс» за 2 млн 682 тыс. рублей. Муниципальному образованию был причинен ущерб на сумму 8,7 млн рублей.

Судебные заседания должны были начаться еще 1 декабря, но были отложены из-за затянувшегося этапирования Вячеслава Гайзера. Из Твери, где он отбывает свой срок, экс-главу Коми привезли сначала в пункт пересылки в Вологде. Длительность перевозки объяснили ограничительными мерами, принятыми в разных пенитенциарных учреждениях России из-за распространения новой коронавирусной инфекции. 17 декабря В. Гайзер прибыл в столицу Коми и в настоящее время находится в следственном изоляторе № 1 в В. Чове.