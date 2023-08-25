Есть что-то символическое в том, что судьба выдающегося футболиста Николая Старостина, как и его братьев, была самым тесным образом связана со спортивным обществом «Спартак». Как и знаменитый фракиец, попавший в плен к римлянам и ставший рабом-гладиатором, братья Старостины после более чем успешных побед на футбольном поле угодили в ГУЛАГ.

Легендарный Спартак сформировал из рабов дисциплинированную армию, а Николай Старостин из заключенных Ухтижемлага и вольнонаемных ухтинцев организовал высококлассную футбольную команду, побеждавшую соперников на радость лагерному начальству.

От «Сокола» до «Спартака»

Николай, Александр, Андрей и Петр Старостины родились в семье егеря Императорского охотничьего общества. Николай Петрович потом вспоминал в своей книге «Футбол сквозь годы», что разговоры за семейным столом всегда склонялись к темам охоты и по своей горячности напоминали дебаты через 10 лет за тем же столом о футболе.

Братья не пошли по стопам отца, а увлеклись спортом. 16-летний Николай в 1918 году впервые вышел с мячом на пустырь под названием «Горючка» за московским зоопарком и сразился за команду Русского гимнастического общества «Сокол». Через три года ей дали отвечавшее идеологическим устремлениям новой власти название «Красная Пресня». К тому времени команда обзавелась собственным стадионом и стала зарабатывать продажей билетов на игры, в которых не знала поражений.

Футбольная карьера Николая Старостина развивалась стремительно, в начале 1930 года он уже стал капитаном сборной Советского Союза, а его любимая команда постоянно меняла названия в зависимости от того, кто был ее спонсором – «Пищевик», «Дукат», «Промкооперация». А играли в ней все четыре брата Старостины.

В эти годы судьба свела Николая Петровича с главным комсомольским лидером страны Александром Косаревым – страстным охотником и покровителем спорта. И они вместе решили найти более выразительное название команде. По одной из версий, в горячке спора взгляд Старостина упал на популярную в СССР книгу Рафаэлло Джованьоли «Спартак». И такое наименование команды устроило всех – идеологически выдержанное и в то же время отдающее античной героикой. А еще Николаю Петровичу вспомнилась поездка советской сборной в 1927 году в Германию, где их принимали рабочие-спортсмены, объединенные в клуб «Спартак». У каждого был значок – поднятая рука с твердо сжатым кулаком.

Опасные игры с Берией

Практически все спортивные общества в СССР находились в ведении тех или иных ведомств. В отличие от них «Спартак» был народной командой, хотя формально подчинялся Промысловой потребкооперации. В этом были и сила, и слабость «Спартака». Команду поддерживало большинство болельщиков, но ее главным соперником в кровавые

1930-е годы стало «Динамо», подведомственное всесильному НКВД.

Впрочем, поначалу соперничество двух команд носило чисто спортивный характер. Весной 1936 года «динамовцы» стали первыми чемпионами СССР. Но уже осенью «спартаковцы» завоевали золотые медали. Через год конкуренты поменялись местами. В том же году в СССР из Испании прибыла футбольная команда Басконии, сыгравшая с советскими футболистами девять матчей. «Динамо Москва», «Динамо Тбилиси», «Динамо Киев» и сборная клубов «Динамо» гостям проиграли. Руководимый Николаем Старостиным «Спартак» выиграл. И на физкультурном параде на Красной площади победители проехали мимо Сталина в огромной бутсе с надписью «Спартак – Испания (Баски) – 6:2»

Однако наступила эпоха «большого террора», и противостояние «динамовцев» со «спартаковцами» постепенно принимало кровавые формы. В ноябре 1938 года арестовали, а спустя несколько месяцев расстреляли Косарева. После этого, как пишет Старостин, в «Спартаке» все считали себя обреченными, а он сам каждый день ждал ареста.

Но случилось это не сразу, а лишь в марте 1942 года, когда Лаврентий Берия, бывший помимо прочего почетным председателем общества «Динамо», поведал Сталину о «профашистских настроениях и вражеской работе» братьев Старостиных, их причастности к шпионажу, к незаконному освобождению военнообязанных от призыва и экономическим преступлениям. Николая, Петра и Андрея Старостиных арестовали за одну ночь. Через полгода взяли их брата Александра.

На них навесили целый букет обвинений, в том числе и попытку покушения на Сталина, когда они проезжали мимо него в огромной бутсе. Николай на допросе резонно заметил, что внутри бутсы сидели два сотрудника НКВД. И это, как и некоторые другие обвинения, с них сняли. Оставили только «восхваление буржуазного спорта и попытки протащить в советский спорт буржуазные нравы», критику колхозов, маленьких зарплат и прочую «антисоветскую агитацию», за которую они получили по десять лет лагерей.

Матчи в неволе

В 1941 году Ухтижемлаг возглавил генерал-лейтенант Семен Бурдаков, любивший футбол, по воспоминаниям Николая Старостина, «беззаветно и наивно, почти по-детски». Когда Старостин прибыл по этапу в Ухту, его постригли, побрили, помыли и повели к генералу, который тут же распорядился выдать заключенному Старостину круглосуточный пропуск и разместить на стадионе, где уже жили несколько осужденных футболистов. Так бывший главный «спартаковец» стал тренером команды ухтинского «Динамо».

В дни матчей лагерное начальство заканчивало работу на полчаса раньше и в полном составе отправлялось на футбол. Одним из самых счастливых для Бурдакова дней был тот, когда команда Старостина на своем поле разгромила сыктывкарское «Динамо» со счетом 16:0.

Увы, вольготная жизнь длилась всего лишь год. Осенью 1945 года Старостина приказали отправить в Хабаровск. Бурдаков, дабы удержать любимца у себя, не нашел ничего лучшего, как спрятать тренера в глухой тайге на лесоповале. И тут футболист увидел настоящую жизнь зэков, их рабский труд под надзором злых конвоиров, имевших право убивать даже за мелкую провинность. Спасло его то, что главврач лагерной больницы, как и Бурдаков, был страстным болельщиком и пристроил Николая Петровича у себя массажистом.

Заступничество Сталина-младшего

Как ни старался Бурдаков, но Старостина отыскали и отправили в Хабаровск. Оказалось, что уполномоченный МГБ СССР по Дальнему Востоку генерал-полковник Сергей Гоглидзе тоже увлекался футболом. По его распоряжению Старостин стал тренером команды «Динамо» Комсомольска-на-Амуре.

Освободился Николай Петрович досрочно благодаря активному содействию Сталина. Только не генсека, а его сына Василия. Он в то время занимал должность командующего ВВС Московского военного округа и создавал футбольный клуб.

После смерти Иосифа Сталина с братьев Старостиных сняли все обвинения, Николай Петрович в 1955 году вернулся в «Спартак» и возглавлял это спортивное общество до 1992 года. В 1996-м он ушел из жизни, прожив на свете 93 насыщенных разными событиями года.

Игорь БОБРАКОВ.

Постскриптум

ПОЕДИНОК С РЕЖИМОМ

Лагерная сборная Коми обыграла вохровцев

9 августа 1942 года в оккупированном немцами Киеве состоялся футбольный матч между местной командой «Старт», состоящей из игроков киевского «Динамо», и немецкой «Flakelf». Киевляне разгромили нацистов со счетом 5:3. Нечто подобное произошло в 1953 году в Абези близ Инты, когда заключенные сразились на футбольном поле против своих надзирателей.

Об этом странном состязании поведал в рассказе «Матч у колючей проволоки» симферопольский писатель Латиф Бабаев. Он, будучи мальчишкой, оказался свидетелем этой игры.

В Абези, по словам литератора, имелся неплохой по тем временам стадион, на котором тренировалась команда, состоящая из охранников. Но играть им было практически не с кем. Сборную поселка они обыгрывали без труда. И тогда лагерному начальству пришла в голову идея набрать команду из заключенных футболистов и столкнуть их в поединке с вохровцами.

В назначенный день стадион был переполнен. Заключенных футболистов привезли в небольшом фургончике. На кромке поля они сменили зэковские спецовки на обычные трусы и майки. И когда матч начался, рослые и крепкие охранники без подготовки бросились в атаку. Но лагерная сборная сумела грамотно организовать оборону, а затем худые, нетренированные зэки сумели перейти в наступление и забить первый гол. Затем последовали второй и третий.

Во втором тайме вохровцы попытались переломить ход игры, действовали грубо и агрессивно и даже забили несколько голов. Но, как отметил Бабаев, «для заключенных это был открытый поединок с режимом, который они решили выиграть во что бы то ни стало».

И выиграли. После чего они едва успели переодеться, как их пинками затолкали в фургон и увезли. Дальнейшая их судьба неизвестна.

Григорий АЛИН.