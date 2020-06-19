Главное – безопасность! На участках для голосования будут мерить температуру, раздавать защитные маски и перчатки

Председатель Избиркома Республики Коми Дмитрий Митюшев рассказал читателям «Трибуны» о том, как будет организовано голосование по поправкам в Конституцию РФ.

С 25 июня начнется всероссийское голосование по внесению изменений в Основной Закон России. Из-за особого режима, связанного с коронавирусом, процесс голосования будет проходить целую неделю. Официально днем голосования назначено 1 июля.

— Дмитрий Ильич, для чего решено растянуть голосование?

— Это сделано для безо-пасности граждан. Голосование «растянули», чтобы люди в помещениях не скапливались в большом количестве, в зале голосования должны находиться не более пяти человек одновременно. Расстояние между ними – не менее двух метров. График работы участковой избирательной комиссии (УИК) такой: в будни (с 25 по 30 июня) – с 16 до 20 часов, в выходные (27-28 июня) — с 10 до 20 часов и 1 июля — с восьми утра до восьми вечера.

— Сколько всего УИК будет открыто по республике?

— 646 участков, из них 621 — это постоянные и 25 временные, которые образованы в традиционных местах (больницы, дома социального обслуживания, следственный изолятор). И кроме того, мы впервые организовали пять временных участков на промышленных предприятиях — это Ухтинский НПЗ и объекты объединения «Воркутауголь».

У входов – специальные коврики

— А как насчет риска «подцепить» вирус?

— Приняты беспрецедентные меры безопасности. Члены УИК будут работать за защитными экранами, в перчатках и масках, пользоваться антисептическими средствами. У входов в помещения появятся специальные коврики, пропитанные антисептическим составом.

Человеку на входе также выдадут маску и перчатки, а еще одноразовую ручку, которой он сможет поставить отметку в бюллетене. На входе в помещение бесконтактными термометрами у всех будет замеряться температура. Можно принести и свои средства индивидуальной защиты. Но если их с собой нет, беспокоиться не стоит — хватит всем. В том числе общественным наблюдателям, которых набрано уже почти 1200 человек на всю республику.

Избирком стучится в дом

— Есть те, кому тяжело выходить из дома, и немало людей, которые все же беспокоятся за свое здоровье.

— В нынешней ситуации голосование на дому — это наш приоритет. Проголосовать вне помещения для голосования на этот раз вправе все граждане, а не только те, кому в силу болезни или возраста тяжело покидать дом. Любой гражданин может обратиться в УИК, и ему будет предоставлена такая возможность — члены избирательной комиссии приедут к нему домой. Заявление о таком голосовании можно подать через Единый портал госуслуг (такой сервис у нас появился впервые, и наши избиратели уже начали им активно пользоваться). Кроме того, заявление можно сделать по телефону, позвонив в любую УИК в вашем населенном пункте. Заявления будут приниматься до 17.00 1 июля. Сотрудники УИК и сами будут делать обзвон тех людей, которые, по сведениям органов социальной защиты, нуждаются в голосовании вне помещений для голосования.

— Как будет проходить сама процедура голосования на дому?

— Два члена УИК будут выезжать по заранее определенным маршрутам. Кроме масок, перчаток и защитных экранов, их снабдят еще и защитными одноразовыми халатами. Но в квартиры они заходить не будут. Прибыв по адресу участника голосования, член УИК вешает на дверную ручку запечатанный полиэтиленовый пакет, в котором лежат бюллетень для голосования, заявление о голосовании вне помещения для голосования, маска, перчатки, одноразовая ручка, антисептическая салфетка, и звонит в дверь. Вплотную к гражданину членам УИК подходить нельзя. Гражданин открывает дверь, показывает паспорт (если он в защитной маске, то ее придется приспустить, чтобы можно было убедиться, что это действительно он). После этого гражданин забирает пакет, распаковывает его у себя дома, расписывается в заявлении на голосование, делает отметку в бюллетене. Около его двери поставят переносной ящик для голосования, куда он опустит бюллетень, а в пристегнутый к нему кармашек — заявление.

После завершения всех этих процедур халаты, маски и перчатки члены УИК утилизируют. Вернувшись в помещение УИК, переносной ящик вскроют. Бюллетени, находящиеся в нем, не нарушая тайны голосования, переместят в сейф-пакет, который запечатывается так, чтобы его нельзя было вскрыть без повреждения. (Такими сейф-пакетами обеспечены все избирательные комиссии, и председатели комиссий лично отвечают за их сохранность.) 1 июля после 20 часов все эти сейф-пакеты вскроют, зачитают акты о количестве проголосовавших, бюллетени смешают с теми, что лежали в стационарных ящиках для голосования, и начнется подсчет голосов.

— Будут какие-то предварительные подсчеты по результатам до 1 июля?

— Нет, но мы каждый вечер будем давать информацию о количестве проголосовавших.

— Летом многие горожане перебираются жить на дачи, уезжают к родственникам в деревню. Как они будут голосовать?

— У нас появился еще один сервис — так называемый «мобильный избиратель». Это дает возможность гражданину проголосовать на любом избирательном участке, который ему удобен. Понятно, что многие живут не по месту регистрации – у них есть возможность подать заявление на голосование по месту нахождения. Подать его можно через портал госуслуг или обратившись в МФЦ, любую территориальную или участковую избирательную комиссию. Такие заявления в УИК начали принимать с 16 июня.

— Как будет проводиться голосование для вахтовиков?

— Давайте разделять вахтовиков на разные группы. Есть те, которые работают на предприятиях в городской черте. В этом случае они просто подают в УИК заявление о намерении проголосовать по месту нахождения. Что касается вахтовиков, которые работают в вахтовых поселках, расположенных в труднодоступных местностях, то мы организуем для них выезды, арендуя транспорт. В этом году будем использовать вертолеты, автотранспорт повышенной проходимости и лодки. В частности, лодки активно будут использоваться на территории Ижемского и Усть-Цилемского районов. Досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местностях в республике начинается с 20 июня.

Хватит ли денег?

— Вертолеты, вездеходы, средства защиты в огромных количествах… «Золотое» голосование получается. Все средства — из республиканского бюджета?

— Нам дополнительно выделено 62 млн рублей из федерального бюджета — это целевая дотация республиканскому бюджету на приобретение СИЗ. Оператором этих средств определена Избирательная комиссия Республики Коми, и мы самостоятельно осуществляем деятельность по закупке, доставке в Сыктывкар и распространению в территориальные избирательные комиссии. (В разных субъектах РФ это по-разному решалось.) Центризбирком совместно с Минпромторгом определили перечень товаров, которые необходимо закупить, рассчитали целевые показатели для каждого субъекта, исходя из количества избирателей и членов избирательных комиссий, установили предельные цены, по которым можно осуществлять эти закупки. Все жестко регламентировано. Наша задача была в пределах этих цен найти поставщиков, заключить с ними контракты и поставить товары. На самом деле не очень простой процесс оказался, и отмечу, что по результатам наших закупок мы достигли существенной экономии выделенных средств. Огромное содействие в этом вопросе нам оказал Минпром республики, рекомендуя поставщиков.

— Это были республиканские предприятия?

— ГУФСИН сшил одноразовые халаты, в которых члены избирательных комиссий будут посещать граждан на дому. Сыктывкарская организация изготовила защитные экраны. Нашими контрагентами стали действующие на территории республики организации и ИП, которые имеют выход на оптовые базы. Все необходимые средства защиты уже поставлены, кроме бактерицидных ковриков. Их мы заказали в Новосибирске. Оказалось, что это единственный завод в России, который способен удовлетворить наши потребности. Ждем поставку в ближайшие дни.

— Сколько ковриков, с запасом?

— Нет, ровно 621. Они дорогие, но без них никак.

Без права на ошибку

— Страна у нас большая. Нет опасения, что за неделю непременно всплывут «ошибки». К примеру, человек решит проголосовать дважды. В Коми и где-то на юге?

— Нет, это исключено, потому что система обработки заявлений по месту нахождения централизована — федеральная. Сдвоенные записи, когда человек зафиксирован как участник голосования по разным УИК, будут сразу же выявляться. За попытку проголосовать неоднократно, напомню,

предусмотрена административная ответственность. А за создание условий для того, чтобы гражданин проголосовал дважды – вообще уголовная ответственность.

Списки участников голосования изготавливаются одновременно по всей стране. Человек не может оказаться одновременно в списках Сыктывкара и, например, Кирова. Как только заявление гражданина поступает в один УИК, его автоматически исключают из списков участников голосования другого региона. Заявления о голосовании по месту нахождения закончат принимать в 14.00 21 июня, и у нас будет еще четыре дня, чтобы выверить все списки.

— А предусмотрено какое-то наказание, если человек не придет голосовать?

— Нет, голосование у нас является не обязанностью, а правом гражданина. Мне кажется, неправильно, если этим правом не воспользоваться.

Беседовала Лиля ВОВК.