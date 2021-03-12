На этой неделе 42-летний житель корткеросского села Сторожевск Марат Пурлушкин сообщил редакции, что собрал «дрифт трайк» – трехколесную машину для картинга. И назвал ее «Олимпик-2».

Мы уже рассказывали о сторожевском Кулибине («Трибуна» от 22 января с.г.). Напомним, что из запчастей и подручных средств Марат смастерил колесный мини-трактор. На нем он пашет землю, чистит снег, возит дрова и песок. А теперь в его гараже самодельной техники появилось еще одно транспортное средство.



Пурлушкин, который работает водителем скорой помощи, давно вынашивал идею своими руками изготовить гоночную машину. «Сборочный цех» он оборудовал прямо во дворе в обычном холодном сарае. Для начала, чтобы не замерзнуть (в феврале стояли трескучие морозы), мастер сварил железную печь. И все свободное время проводил в своей автомастерской, работая над «дрифт трайком».

Переднюю раму он взял от старого велосипеда «Олимпик-2» (такое же название получил и спорткар), а в качестве сиденья использовал офисный стул.

– Основная рама – из металлических труб 25х6000 мм, 20х3000 мм, 15х3000 мм, – рассказывает сельский умелец. – Задняя ось – самодельная из металлического прутка 30 мм. Покрышки шипованные от картинга. Диски и ступицы колесные от картинга, от него же ведомая звезда. Двигатель новый – 6,5 лошадиных сил. Коробка передач автоматическая вариаторная. Чтобы машину не «ставило боком», было хорошее сцепление на льду, в переднее колесо я закрутил саморезы.

Машина может разгоняться до 70 километров в час, что для спорткара – хорошая скорость. Особенно если гонять на нем по голому льду.

– Те, кто когда-либо испытывал управляемый занос и боковое скольжение, меня поймут – это завораживающее чувство восторга и радости. Эмоции зашкаливают! – доволен мастер.

Возможности новой техники Марат сначала испытал сам. А потом за руль «дрифт трайка» сели жена и дети – 18-летний Денис и 11-летняя Настя. Гоняют Пурлушкины в своем же дворе – на ледяном катке. Минувшей зимой отец семейства залил картофельный участок – так появилась спортивная площадка для игры в хоккей и катания на коньках.

Правда, говорит Марат, для картинга каток все-таки маловат, да и шипы портят ледяное покрытие. Но на следующую зиму на заднем дворе он зальет гоночную трассу «восьмеркой» – вот тогда они по-настоящему погоняют!

Екатерина МАКАРОВА, Корткеросский район.