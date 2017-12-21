Город газовиков: пустые полки, лимит на бензин и дефицит продовольствия

Признаться, такого запустенья, как в Вуктыле, мне давненько не приходилось видеть. Сразу вспомнились годы перестройки, когда в период развала СССР по полкам продовольственных магазинов гулял ветер…

Все выглядело вдвойне странно, поскольку магазины принадлежат известным федеральным торговым сетям «Пятерочка» и «Магнит». В их магазины практически месяц не подвозились товары с «большой земли». Поэтому в середине декабря не было ни молочной, ни мясной продукции, овощей и фруктов, свежих хлебобулочных изделий.

По словам руководителя городской администрации Виктора Крисанова, во всем виновата погода. По прикидкам специалистов, Печора должна была покрыться надежным льдом к 1 декабря. Но дело идет к новогодним праздникам, а реку в некоторых местах еще опасно даже пешком переходить. В минувшую пятницу наконец-то была установлена понтонная переправа.

Вуктыльцы, конечно, не сидели на одних сухарях и консервах. Необходимые продукты поступали в город через частных предпринимателей, чьи магазинчики чудом выдерживают конкуренцию с федеральными торговыми сетями. Они делают долгосрочные продуктовые запасы и при первой возможности используют для доставки товаров легкую снегоходную технику.

Не договорились

Вся эта история высветила одну серьезную проблему во взаимоотношениях федеральных торговых сетей с местными властями. Для торговцев временное отсутствие надежного транспортного сообщения — это всего лишь недополученная прибыль, которую можно будет потом восполнить. Для властей же все гораздо серьезнее, поскольку по причине бескормицы могут возникнуть социальные волнения.

Поэтому очевидно, что приход «федералов» в Коми должен как-то особо обговариваться. Было бы вполне логичным, чтобы они брали на себя какие-то обязательства по устойчивому снабжению населения товарами первой необходимости в случае возникновения транспортных проблем.

Тем более что добрая половина наших муниципалитетов не имеет устойчивого круглогодичного дорожного сообщения с Сыктывкаром. Следовательно, перебои с поставкой товаров могут возникнуть в любой момент. И судя по уменьшающимся объемам финансирования дорожной отрасли, ситуация в обозримом будущем будет только ухудшаться.

В снежном плену

В городе газовиков был введен лимит на отпуск бензина. Но это еще полбеды. Проблемой в зимнее время стало добираться в разбросанные на многие десятки километров населенные пункты. И причина не только в дефиците горючего, но и в том, что дороги плохо чистятся из-за отсутствия средств. Снегопад и вьюга — это для местных властей уже практически стихийное бедствие. Случись что — на оперативную медицинскую помощь сельским жителям рассчитывать не приходится.

На декабрьской сессии депутаты заслушали информацию о финансировании снегоуборочных работ. Деньги на декабрь вроде есть, а как дальше пойдут дела, никто толком не знает. А ведь к весне еще придется изыскивать средства и на ремонт дорог. Плюс проблемные муниципальные социальные и жилые объекты, которые также ждут капиталовложений.

Уже больше десяти лет идут разговоры о строительстве новой школы в селе Дутово. Старое здание вот-вот развалится, а власти только обещают представить проект строительства будущей школы, поскольку прежний проект уже устарел.

Налоговые крохи

На сессии вуктыльские депутаты утвердили бюджет района на будущий год. Он составил чуть больше 500 миллионов рублей, из них 300 поступят в виде трансфертов из республиканского бюджета. Может показаться, что Вуктыльский район выглядит совсем безнадежно в финансовом плане. Но это совершенно не так, поскольку ежегодно здесь в виде налогов собирается порядка 5 миллиардов рублей! Львиная доля средств уходит в республиканский и федеральный бюджеты.

Но рассчитывать на увеличение районного бюджета, судя по цифрам, озвученным на сессии, не стоит, по крайней мере на ближайшие три года. А откуда взяться дополнительным средствам, если не растет налогооблагаемая база? На весь огромный по площади и экономическому потенциалу район приходятся лишь одно среднее и восемь малых предприятий! Эти цифры не меняются уже на протяжении последних семи лет.

Кормим других

Присутствовавший в Вуктыле на сессии депутат Госсовета РК, лидер коммунистов региона Олег Михайлов обратил внимание на то, что крайне несправедливо распределяются налоговые поступления не только в Вуктыле, но и в Ухте, Усинске и Сыктывкаре. В результате у местных властей просто нет стимулов заниматься развитием территорий, зная, что у них затем все заберут. Поэтому успешные по части сбора налоговых средств районы и города не развиваются, их все больше засасывают процессы стагнации и разрушения.

Еще хуже обстоят дела в сельских районах, которые практически на сто процентов зависят от поступлений из республиканского бюджета. Из-за обостряющихся экономических проблем они планируют свои расходы лишь на ближайшие три-шесть месяцев.

Согласно официальной статистике, на территории Коми остается лишь 40 процентов от объема собираемых налогов. Всем очевидно, что для того, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, сегодня требуется пересмотреть отношения с федеральным центром.

Республиканская власть должна добиваться, чтобы налоги между Коми и Москвой делились хотя бы поровну. Но глава Коми Сергей Гапликов и его окружение не торопятся выходить с такой инициативой. Похоже, что это им просто не надо, считает депутат Олег Михайлов.

Сергей МОРОХИН.