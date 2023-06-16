Госсовет скажет «нет»? 21 июня парламент Коми решит: быть или не быть референдуму

Как уже писала «Трибуна», активисты региона вышли с идеей референдума, который бы вернул прямые выборы мэров и глав районов. Инициативная группа подала документы в Избирком Коми. 5 июня тот признал, что они соответствуют всем законам, и направил их в Госсовет.



Окончательное решение будет вынесено 21 июня, однако уже 14 июня на заседании президиума Госсовета депутаты заранее заявили, что откажут в проведении референдума. Узнав, что для этой процедуры потребуется 200 млн рублей, депутат от «Родины» Елена Иванова высказалась: «Лично я против такого законопроекта, на это потребуется большой объем бюджетных средств».

– Депутатам Госсовета полагается провести правовую и лингвистическую экспертизу инициативы референдума, – разъясняет Роман Ивасько. – Формально по закону они должны определить, все ли правильно с юридической позиции и точно ли сформулирован вопрос. Но в реальности станут голосовать за то, есть ли у народа право самому решать вопросы выборности или нет.

По подсчетам Романа Ивасько, даже при успешном раскладе референдум может пройти не раньше декабря 2023 года. А чтобы повысить явку избирателей и сократить расходы, считает логичным совместить его с выборами президента в 2024-м.

И все же Ивасько не питает иллюзий. Желание людей открыто выразить свое мнение о местном самоуправлении, судя по реакции властей, – это уже некий бунт, самовольство.

Инициативная группа готовит листовки, распространяет по районам газеты с разъяснениями о нужности прямых выборов мэров. Она трижды пыталась согласовать в мэрии Сыктывкара проведение пикета в поддержку референдума. Дважды ей отказывали по формальным причинам и только на третий одобрили. Активисты смогут провести пикет в Сыктывкаре 18 июня.

Какие у вас аргументы?

Расходы на проведение референдума вряд ли могут служить аргументом против народного волеизъявления. И чтобы напомнить о целесообразности других трат, депутаты от КПРФ, поддерживающие референдум, привели такие цифры.

Ежегодно на содержание главы республики Владимира Уйбы уходит 10,8 млн рублей, спикера Госсовета РК Сергея Усачева – 7,3 млн рублей, депутатов Госсовета на профоснове – 59 млн рублей. Избирком, который ни в этом, ни в прошлом году не проводил никаких выборов, обходится бюджету в 112 млн рублей ежегодно.

Но главным основанием, по которому парламентарии не вправе отказывать в проведении референдума, служит его законность. Сергей Усачев заявил, что необходимости проводить референдум нет, поскольку выборы мэра регламентированы федеральным законодательством. Он утверждает, что референдумы можно проводить только «по вопросам, не урегулированным законодательством».

Между тем исчерпывающий перечень ограничений по вопросам референдума содержится в статье 12 Закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав…», и такое ограничение там отсутствует. Более того, в пункте 7 статьи 2 этого закона закреплено, что вопросом референдума может быть проект закона или иного нормативного правового акта. То есть на референдум можно вынести законопроект и внести им в действующее законодательство поправки.

Введение выборов мэров городов в Коми можно решить только на уровне региона. Так как, с одной стороны, оно не требует внесения изменений в федеральное законодательство, а с другой – невозможно с муниципального уровня. До 2014 года, когда произошла реформа местного самоуправления, главы муниципальных образований могли выбираться двумя способами. Первый – на муниципальных выборах. Второй – муниципальным Советом из своего состава. Муниципалитеты сами выбирали любой способ и закрепляли его в своих уставах. Затем добавился еще один способ – назначение так называемого «сити-менеджера». Его может выбирать муниципальный Совет из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

В феврале этого года было принято решение Конституционного суда, который уточнил, что «федеральный законодатель, закрепляя исчерпывающий перечень способов замещения должности главы МО и вариантов определения его места в структуре органов МО, тем не менее, самостоятельно не решает вопрос об их предпочтительности, а оставляет его на усмотрение в обозначенных рамках (пределах) субъектов РФ». То есть право решать, как выбирать мэров и глав районов, принадлежит исключительно парламенту региона.

Светлана СЕЛИВАНОВА.