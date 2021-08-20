Заброшенный куда-то на Север уездный Усть-Сысольск, казалось бы, не должен привлекать внимания писателей, тем более, крупных, ставших классиками. Однако это не совсем так. Хотя его дореволюционная история бедна какими-либо событиями российского масштаба, этот город не остался без внимания литераторов, причем довольно большого масштаба.

«Славная зырянская селитьба»

Впервые будущая столица Коми края попала в литературу в 1772 году, когда до рождения города Усть-Сысольска оставалось восемь лет. Ученик Ломоносова, известный путешественник и естествоиспытатель академик Иван Лепехин несколько десятилетий провел в поездках по дальним закоулкам огромной империи, и сделанные им записи легли в основу его книги «Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государства».

Самым трудным маршрутом оказался путь из Тюмени через Северный Урал к Белому морю. Несколько сотен верст ученый проделал в парусной лодке по Сысоле и Вычегде и, естественно, не мог миновать небольшого поселения, которому вскоре будет суждено стать городом. И это поселение ему понравилось.

Вот что путешественник написал: «Через Вильгартский погост в славную приехали зырянскую селитьбу, Усть-сысольским погостом называемую. Да и поистине, село сие у зырян в особливом почтении. Оно построено в трех верстах от устья Сысолы. Дома в нем отменнее пред другими селами, и построены две каменные изрядные церкви, одна во имя живоначальной Троицы, а другая Покрова пресвятыя Богородицы».

Отметил он и купеческую династию, которой вскоре суждено будет стать отцами-основателями уездного города: «Если увидишь лучшие нивы в ближайших селениях к Усть-Сысоле и спросишь, кому они принадлежат, отвечают: Сухановым; если где пасутся стада, стада принадлежат Сухановым; да и бывший на Печоре зырянский промысел в добывании точильного камня ныне принадлежит Сухановым».

Как тут не вспомнить маркиза Карабаса из сказки Шарля Перро «Кот в сапогах»?..

Удивительное предвидение

Совсем иначе спустя сто лет оценивает Усть-Сысольск писатель-народник Павел Засодимский. Он, как и академик Лепехин, много путешествовал, о чем поведал в путевых очерках. В их числе и «Лесное царство», в котором дал совсем нелестную оценку городу:

«Нет в Усть-Сысольске ни городского сада, ни бульвара; улицы не мощены, освещаются по ночам лишь светом небесных светил; во всякую пору дня и ночи по улицам бродят лошади и слоняются целые стада овец. Если бы принято было измерять прогресс числом каменных зданий, то во всяком случае пришлось бы заключить, что Усть-Сысольск положительно падает, ибо в первой четверти нынешнего столетия каменных строений в нем было три, а ныне осталось только два».

Однако писатель обладал даром предвидения. В этом же очерке он именует город так, как его будут называть лишь спустя полвека:

«Это Сывкты-кар, столица, краса и гордость зырянского края. По-русски если же сказать, то это просто уездный город Усть-Сысольск. (Сывкты-кар – «город Сысолы». Слободы, лежащие к устью Сысолы ближе самого города, называются по-зырянски «Сывкты-дин» – устье Сысолы)».

Вряд ли Засодимский сам придумал название города «Сывкты-кар». Скорее всего, местное население именно так величало его на коми языке.

Купеческие кулаки

Усть-Сысольск нашел свое отражение в одном из самых хрестоматийных произведений русской литературы – поэме Гоголя «Мертвые души». Правда, упоминается не сам город, а лишь некоторые его жители:

«Слово «мертвые души» так раздалось неопределенно, что стали подозревать даже, нет ли здесь какого намека на скоропостижно погребенные тела, вследствие двух не так давно случившихся событий. Первое событие было с какими-то сольвычегодскими купцами, приехавшими в город на ярмарку и задавшими после торгов пирушку приятелям своим усть-сысольским купцам, пирушку на русскую ногу с немецкими затеями: аршадами, пуншами, бальзамами и прочее».

Далее рассказывается о том, что эта пирушка закончилась дракой. Купцы Усть-Сысольска обладали кулаками непомерной величины, однако совладать со своими сольвычегодскими приятелями не смогли, и те их «уходили насмерть, хотя и от них понесли крепкую ссадку на бока, под микитки и в подсочельник».

Власти губернского города N, где происходит действие «Мертвых душ», решили, что «дело слишком темное; из учиненных выправок и следствий оказалось, что усть-сысольские ребята умерли от угара, а потому так их и похоронили, как угоревших».

В общем, в борьбе наших купцов с сольвычегодскими счет 0:1 не в пользу усть-сысольских.

Прощальное проклятие

Первое произведение, полностью посвященное Усть-Сысольску, написал основоположник коми литературы Иван Куратов. Это парафраз к стихам поэта-декабриста Федора Глинки, написавшего о Москве: «Город чудный, город древний, ты вместил в свои концы и погосты, и деревни, и палаты, и дворцы…»

В стихотворении Ивана Куратова Усть-Сысольск предстает в диаметрально противоположном виде:

«Город пошлый, город грязный!

Заместил твои концы

Сброд какой-то безобразный,

Подлецы все да глупцы!

Из грязи без сквернословья

Ног не вынешь! Пять домов,

Храм один, а все сословья

Ходят в двадцать кабаков!..

…Погрязай в рутине вечной,

Город сплетен и клевет!

Град пустынный, град увечный,

Град – презрения предмет!»

Как пишет в своей книге «Иван Алексеевич Куратов» кандидат филологических наук Павел Лимеров, поэт провел в Усть-Сысольске пять исключительно насыщенных – эмоционально и творчески – лет, и просто устал от него. И этим стихотворением прощается с ним, отправляясь по месту службы в Казань. Куратова не устраивает маленький город, в котором нет для него перспектив для карьерного и научного роста. К тому же именно в этом городе у поэта случился неудачный роман с Александрой Зеленецкой, которую он в своих стихах именовал Сандрой.

Бросок на коровий кирпич

В конце двадцатых годов XX века Усть-Сысольск попал в одно из произведений Ильфа и Петрова, которые кроме «Золотого теленка» и «Двенадцати стульев» написали немало других сатирических рассказов и повестей. В их числе и цикл новелл «1001 день, или Новая Шахерезада». Это тоже своего рода парафраз на тему сказок «Тысяча и одна ночь», только действие перенесено в советскую действительность. Вместо царя Шахрияра героем цикла является начальник московской конторы по заготовке Когтей и Хвостов товарищ Фанатюк, который борется со своим заместителем товарищем Сатанюком. В случае победы одного сторонникам другого грозит увольнение, поэтому в учреждении его работников все время будоражат разного рода слухи. Вот один из них:

«Слышали? Бросают! В Усть-Сысольск! На заготовку коровьего кирпича. Но не товарища Фанатюка, а вконец разложившегося Сатанюка».

Под «коровьим кирпичом» имеется в виду так называемый кизяк – высушенный или переработанный навоз, используемый в качестве топлива. Правда, его заготовкой занимались в основном степные народы, в Коми крае хватало лесного топлива. А вот словосочетание «коровий кирпич» появляется в «Мертвых душах». Чичиков, записывая под диктовку помещицы Коробочки имена умерших крестьян, изумляется их прозвищам. Один из них звался Коровий кирпич.

Лакмусовая бумажка

В качестве полноценного действующего лица захолустный Усть-Сысольск предстает в романе Геннадия Федорова «Когда наступает рассвет».

Этот роман о гражданской войне в Коми крае написан методом кондового соцреализма – с очень плохими «белыми» и очень хорошими «красными». И сам город, как лакмусовая бумажка, меняется в зависимости от того, кто в данный момент находится у власти.

«После длительных холодов небо над Усть-Сысольском заволокло тучами, завыл ветер, поднялась метель. Ветер дул порывистый и резкий, донося в сердце пармы дыхание далекой Арктики» – таким неуютным предстает город, когда во главе Усть-Сысольской земской уездной управы стоит главный отрицательный герой – эсер Степан Латкин.

И вот как он меняется весной 1918 года, когда главная положительная героиня, будущая партизанка Домна Каликова возвращается на пароходе из Петрограда: «Домна всматривалась в знакомый облик наплывающего города. Город был все такой же, каким она его оставила и каким видела иногда во сне в Петрограде. Но было в нем и нечто новое. Она долго думала, что это может быть, и вдруг поняла – флаги! Красные флаги развевались на остром шпиле каланчи, на других зданиях города и на мачте белого пассажирского парохода, и от этого старый Сыктывкар казался помолодевшим».

P.S. В дальнейшем Усть-Сысольск, ставший в 1930 году Сыктывкаром, действительно помолодел и вырос в большой город – столицу крупного региона. То есть стал таким, каким мы его знаем и любим.

И под пером литераторов он стал выглядеть совсем иначе.

Игорь БОБРАКОВ.

Фото автора и из открытых источников в интернете.