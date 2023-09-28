«Гражданская доблесть» (Блиц от 29 сентября)

Спустя 13 лет Сергей Сотников удостоился государственной награды от правительства Якутии.

Вручение знака отличия «Гражданская доблесть» состоялось 25 сентября в Администрации главы Коми. Награду бывшему начальнику вертолетной площадки Ижмы вручил Владимир Никонов, который в свое время являлся заместителем прокурора Коми, а сейчас проживает в Якутии.

Напомним, С. Сотников 12 лет после закрытия аэропорта «Ижма» содержал взлетно-посадочную полосу в рабочем состоянии, что помогло совершить аварийную посадку самолету ТУ-154 в сентябре 2010 года. Никто из находившихся на борту не пострадал. Самолет выполнял рейс из якутского города Удачный в Москву. Сотникова приглашали в Якутию, но он человек скромный, поэтому высокая награда сама «прилетела» к нему в Сыктывкар.

Гибнут наши земляки

Стало известно, что в ходе специальной военной операции погибли еще трое жителей Коми.

27 сентября в Инте простились с бойцом Алексеем Филипповым. Он служил наводчиком десантно-штурмового взвода, погиб 1 сентября. Кроме того, стало известно о гибели майора Виталия Лифенко, проживавшего в Сыктывкаре. Еще одна скорбная весть пришла в село Прокопьевка Прилузского района. Там простятся с Виталием Дмитриевым, служившим на СВО сапером.

В Воркуту привезут… уголь

Город получит почти 106 млн рублей на приобретение угля из Хакассии.

Половина этих средств – более 53 млн рублей – запланированы для котельной поселка Заполярный, 30 млн – для поселка Советский, 16 млн – для поселка Елецкий и еще 5,3 млн рублей – для поселка Сивая Маска.

Вернулись Толстун и Ворчун

Два косолапых братца прибыли в Коми после 8 месяцев реабилитации в Центре спасения медвежат.

Медвежат выпустили в лес на территории Прилузского района. Напомним, в конце января этого года лесозаготовительная техника подняла из зимней спячки медведицу и трех медвежат. Медведица, испугавшись шума, убежала, а ее детенышей отправили в Центр спасения медвежат-сирот. Малыши были еще слепые, беспомощные и без участия человека могли погибнуть. К сожалению, у третьего медвежонка – девочки по кличке Солнышко – развилась пневмония, спасти ее не удалось.

На дачи – бесплатно

1 октября «Комиавтотранс» проведет традиционную акцию, приуроченную к Международному дню пожилых людей.

Для бесплатного проезда пассажирам пенсионного возраста нужно предъявить пенсионное удостоверение водителю или кондуктору. Акция действует на маршрутах: №111 «Автостанция — Усть-Лемью — общество «Магистрал»; №124 «Железнодорожный вокзал — Морово»; №125 «Орбита — Мелиоратор»; №127 «Орбита — Морово»; №128 «ул. Карла Маркса (Рынок) — Човские Зори».