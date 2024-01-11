Грузовик ушел под воду (Криминал от 12 января)

Автомобильная ледовая переправа через реку Чулей в Ижемском районе провалилась, в результате большегруз задними колесами ушел под воду.

На дороге установлена грузоподъемность в 3 тонны, водитель ее нарушил. Восстановят переправу в ближайшее время.

В Ухте пропадают молодые мужчины

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в Коми распространили приметы 31-летнего Андрея Полякова. От него нет известий с 8 января.

А с 5 по 6 января полиция и волонтеры искали 32-летнего жителя ухтинского поселка Ярега Андрея Мурзина. Оказалось, что он провел одну ночь на улице, а вторую — в холодной лесной избушке. С обморожениями мужчину вывели из леса и передали медикам.

С участием присяжных

Дело об убийстве предпринимателя из Бурятии в Коми рассмотрят с участием присяжных.

Обвиняемые по делу об убийстве предпринимателя из Бурятии попросили суд привлечь к рассмотрению дела присяжных. Верховный суд Коми 9 января на предварительном слушании рассмотрел это ходатайство и удовлетворил его.

По данным следствия, 37-летний обвиняемый и двое его 35-летних знакомых, сговорившись, решили завладеть деньгами индивидуального предпринимателя, занимавшегося заготовкой шкур оленя в интинском поселке Юсьтыдор. Потерпевшего сначала насильно удерживали в гараже, затем задушили, а труп спрятали в яму и засыпали снегом.

Пассажиры выскочили из огня

11 января в Сыктывкаре загорелся рейсовый автобус, двигавшийся по маршруту № 28. Это произошло напротив дома № 54 по ул. Петрозаводской.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Пассажиры успели покинуть транспортное средство, пострадавших нет.

Детей спасли автокресла

Два ребенка пострадали в ДТП на дороге Сыктывкар – Эжва. Авария произошла в Сыктывкаре вечером 10 января.

Мужчина 1982 года рождения за рулем Honda Mobilio ехал по дороге Сыктывкар – Эжва. На 13-м км не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. Пострадали два мальчика-пассажира 2018 и 2017 годов рождения. У первого ушиб грудной клетки, у второго черепно-мозговая травма. Никто из них не госпитализирован. Мальчики были в детских удерживающих креслах.

В Печоре задержали курьершу

В отдел МВД по городу Печоре поступило сообщение от сотрудника банка о попытке хищения у 82-летней местной жительницы более 400 тысяч рублей. Мошенники пытались обмануть пенсионерку, сообщив о якобы совершенном ДТП с участием ее дочери, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Женщина поверила злоумышленникам и отправилась в банк для снятия накоплений. Работница банка поняла, что пенсионерку пытаются обмануть, и убедила не совершать никаких действий и вызвать полицию. Сотрудники угрозыска Печоры задержали подозреваемую на месте преступления, когда та пришла в квартиру заявительницы забирать деньги. К совершению преступления оказалась причастна 42-летняя местная жительница.