В этом году из-за бескормицы в лесу «санитары леса» пошли искать пропитание в населенные пункты.

Первыми и основными их жертвами стали собаки. Стрелять незваных «гостей» в поселении было нельзя, и умные звери, как бы понимая свое преимущество, наглели. Но в последнее время правительством приняты определенные меры, отстреливать серых злодеев стало можно.

Как пишет газета «Красная Печора», «охотники сконцентрировались на добычу хищников». По информации издания, число добытых в Коми волков с начала года составило 93 особи, из них 28 застрелены в целях регулирования их численности. В неофициальном первенстве по добыче волков лидируют охотники Усть-Цилемского района, здесь добыто 23 особи. Второй по результативности — Княжпогостский район: тамошние охотники добыли 13 хищников. По 11 волков удалось добыть охотникам Корткеросского, Сыктывдинского и Койгородского районов. В Сысольском и Прилузском в течение года добыто по девять волков. В Удорском и Усть-Вымском – по два. На территории Ухты и в Усть-Куломском районе — по одному.

Интересно, что устьцилемы лидируют и в охоте на медведя: с начала года в районе добыто восемь особей: охотничьи трофеи удалось заполучить жителям Пижмы, Цильмы и Харьяги.