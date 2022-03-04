Договор с подрядчиком, который строил инфекционную больницу на ул. Гаражной в Сыктывкаре, расторгнут, сообщил 28 февраля и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Игорь Кузьмичев. Новые сроки завершения строительства – конец 2024 года.

– Вынужден констатировать, что подрядчик не смог пройти дорогу, связанную с корректировкой стоимостей. Сейчас начинаются процедуры по приему-передаче строительной площадки. Будет определен объем выполненных и оставшихся работ, определена их стоимость. После будем готовиться к новой конкурсной процедуре, – цитирует И. Кузьмичева ИА «Комиинформ».

Напомним, строительство нового здания для Республиканской инфекционной больницы начали в сентябре 2020 года. На данный момент в строительство уже «вбухано» почти 150 млн рублей. Этого хватило, чтобы выполнить 10-12 процентов от общего объема работ. У подрядчика – ООО «ТехГазМонтаж» из Санкт-Петербурга – удержат неотработанный аванс и штрафы. Кроме того, компанию внесут в список ненадежных застройщиков. Доводить стройку до ума хотят при федеральной финансовой поддержке.