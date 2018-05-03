Интинской шахте срочно нужен инвестор

Ровно месяц после длительного простоя полноценно проработала шахта «Интинская». С 27 апреля на неопределенное время приостановлена работа обогатительной фабрики и управления сервисных услуг.

Причины, почему градообразующее предприятие вновь залихорадило, остаются прежними — отсутствие инвестиций в развитие и оборотных средств на текущую деятельность.

На этот раз поводом для приостановки деятельности стала задолженность за электроэнергию. По данным «Комиэнерго» (филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»), на 19 апреля просроченная задолженность компании «Интауголь» составила 369 миллионов рублей. Текущая — порядка 13 млн рублей.

Простой структурных подразделений предприятия может негативно повлиять на показатели добычи. Есть мнение, что такая ситуация возникла из-за снижения объемов добычи в апреле и срыва своевременной отгрузки продукции потребителю, что повлекло за собой и задержку ее оплаты, и, соответственно, проплаты контрагентам за ресурсы и услуги.

Наложение ограничений по энергоснабжению приводит к вынужденным паузам в работе шахтеров. Что неизбежно снизит показатели по добыче и может стать причиной очередных технологических проблем.

Председатель объединенной первичной организации Независимого профсоюза горняков России в Инте Денис Баженов считает, что затянулся поиск ответственного стратегического инвестора: «Мы очень надеемся, что в 2018 году ситуация изменится и «Интауголь» наконец выйдет из «крутого пике» и получит возможность полной «перезагрузки». Профсоюзные организации, действующие на предприятии, следят за развитием событий и предпринимают усилия для того, чтобы ускорить процесс принятия ключевых решений в отношении АО «Интауголь» в интересах трудового коллектива. Промедление в нашей ситуации может стоить нам гибели предприятия со всеми вытекающими социально-бытовыми проблемами работников и жителей Инты. Ни в коем случае постараемся не допустить такого развития событий».

Сергей МОРОХИН.