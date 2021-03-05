Первым резидентом Арктической зоны в Коми на территории Инты стал проект строительства завода карбидов и ферросплавов. Запуск первой очереди производства запланирован уже на это лето.

Новое предприятие разворачивает свою деятельность на базе бывшей районной котельной недалеко от микрорайона Южный, которая была закрыта в 2018 году. Подготовительные работы уже идут: приводятся в порядок электрические сети, грузоподъемные механизмы. В конце марта специалисты приступят к демонтажу старого технологического оборудования. Всего, по словам зампреда правительства Коми Ирины Бахтиной, посетившей Инту на прошлой неделе, в строительство завода планируется инвестировать более 300 миллионов рублей.

Ирина Бахтина отметила, что, планируя поездку в Инту, она сразу внесла в график посещение технической площадки первого местного арктического резидента. То, что зампред увидела, ее впечатлило. «Я предполагала, что увижу здесь пустую площадку… Приятно, что здесь уже развернута работа. Это важный задел для реализации первого этапа проекта. Инвестор ведет работу с естественными монополиями: с МРСК по подключению предприятия к энергомощностям (в перспективе до 35 МВт), с РЖД по транспортной логистике – здесь необходима реконструкция железнодорожного тупика длиной 1100 м. И в этих вопросах помощь и поддержка правительства республики будет крайне важна», – отметила И. Бахтина.

Предполагается, что Интинский завод карбидов и ферросплавов станет одним из крупнейших промышленных предприятий, выпускающих востребованную на российском рынке продукцию для строительной, нефтехимической и металлургической отраслей. Директор по производству Александр Шестаков заявил, что они «за трудоустройство местных специалистов». На данный момент 12 специалистов уже приняты на работу. К концу реализации проекта, в 2024 году, руководство намерено расширить штат сотрудников до 250 человек. Порядка 300 резюме находятся на рассмотрении.