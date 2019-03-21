Отчет Контрольно-счетной комиссии Печоры, подготовленный по материалам проверки оплаты труда главы муниципального района Натальи Паншиной, проливает свет на интересные факты. Проверку инициировало обращение в контрольные и надзорные органы известного в городе адвоката Людмилы Мартыновой.

Оказалось, что деньги на увеличение годового содержания градоначальницы изыскивались, как сказано в документе, таким образом: «На основании ходатайства МР «Печора» увеличены бюджетные ассигнования и лимиты на мероприятие «руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» на сумму 1 млн 449 тыс. руб. (заработная плата и начисления на оплату труда главы муниципального района — руководителя администрации)».

При этом деньги были не только из резерва бюджета на оплату труда (1 млн 283 тыс. рублей), но и из средств финансирования мероприятий на адаптацию учреждений физкультуры и спорта к обслуживанию инвалидов. Инвалиды «поделились» с главой 165,8 тыс. рублями.

На какие цели можно было направить бюджетные деньги? На подъемные платформы для инвалидов (для перемещения по лестницам и преодоления перепадов высот), на травмобезопасные перила и пандусы со специальным нескользящим покрытием; на кнопки вызова в местах, где может потребоваться помощь.

Хотя в городе «недоступных» мест пруд пруди.

В отчете по материалам проверки отражено, что условия премирования главы не были разработаны и решением представительного органа не утверждены. Что же касается морально-этических аспектов, то они остались за скобками ревизорского отчета.

Валерий ИСТОМИН.