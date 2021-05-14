«Испытала физическую боль…» Депутата из Сосногорска заподозрили в рукоприкладстве

В Сосногорске уже длительное время с переменным успехом идет борьба между оппозицией и властью. Эмоции зашкаливают. Последний документ правоохранителей напоминает сводку о бытовых разборках.

28 апреля местной полицией было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении депутата Совета Сосногорского района Ивана Рубана. В ходе первоначальной проверки было установлено, что 24 марта 2021 года на проходной в здании, где должна была начаться сессия депутатов районного Совета, возник конфликт между заместителем руководителя районной администрации Татьяной Ворона и общественницей Еленой Слепко, пожелавшей послушать народных избранников.

Далее сухим языком протокола записано: «Ворона Т.В. ее не пропускала, удерживала турникет рукой. В это время депутат Совета МР «Сосногорск» Рубан И.Г., пытаясь оказать помощь Слепко Е.Н., нанес несколько ударов рукой по руке Ворона Т.В., которой она удерживала турникет, от чего испытала физическую боль…»

Пикантность этой истории в том, что весь конфликт был записан на видеокамеру. Но почему правоохранители не стали принимать ее во внимание, остается загадкой.

Согласно имеющемуся видео, никто в тот день в здании местной администрации сильно не распускал руки – так, чуток потолкались. Очевидно, что в фойе администрации состоялся разговор на повышенных тонах. Госпожа Ворона эмоционально высказалась в адрес господина Рубана: «Уйди отсюда! Уйди отсюда! Не снимайте меня! Я должностное лицо! Меня зовут Ворона Татьяна Витальевна! Иди отсюда!» Иван Рубан в ответ: «Сама иди отсюда!»

Расправа над коммунистом

Что же такого должны были рассматривать депутаты, что эмоции поперли еще до начала сессии? А на сессии фактически состоялось судилище над теперь уже экс-депутатом Совета Сосногорского района, лидером местного отделения КПРФ Никитой Авзиным. Депутатское большинство из числа представителей «Единой России» лишило коммуниста мандата за то, что в его декларацию о доходах закралась ошибка.

С точки зрения закона вроде все правильно, но если разбираться обстоятельно, то речь можно вести лишь о технической ошибке, – на одном из документов Никита Авзин подпись свою забыл поставить. Конечно, можно было по-дружески указать молодому депутату на его упущение, ведь такой казус может случиться с каждым. Но нет, выждали целый месяц, пока шла проверка. А потом, когда все сроки для исправлений истекли, публично наказали идеологического противника.

Иван Рубан представляет другую партию – «Коммунистов России», тем не менее, он выступил на стороне своего молодого коллеги, который за полгода работы в Совете успел задать много каверзных вопросов в адрес чиновников, защищал интересы простых людей, пытался сделать свой родной Сосногорский район лучше.

Это уже не первый случай в Коми, когда сдача ежегодных деклараций становится поводом для расправы над депутатами. Напомним, что такая форма отчетности изначально виделась эффективной формой борьбы с коррупцией, но в итоге все переродилось в никому не нужную формальность. Если кто подзабыл, то у высокопоставленных чиновников – фигурантов громких уголовных дел в Коми – были просто идеальные ежегодные декларации. И при всех ведомствах, как и сейчас, работали разного рода антикоррупционные комиссии, которые показали свою абсолютную никчемность.

Да и какие из муниципальных депутатов, чья жизнь у всех на виду, коррупционеры?

Кто заказчик?

Как раз на борьбе с коррупцией Иван Рубан нажил себе много врагов из числа местных чиновников. Именно благодаря его исключительному упорству в 2018 году были выявлены массовые фальсификации на выборах депутата в Госсовет Коми. В заявлении в местный следственный отдел Иван Рубан попросил проверить на причастность к противоправным действиям на выборах 2018 года и заместителя руководителя администрации Сосногорского района Татьяну Ворона.

Проводились ли какие-то следственные действия в отношении высокопоставленной чиновницы, неизвестно. Раз она по-прежнему занимает свой пост, значит, претензий к ней нет.

А вот что касается выборов, то вопросы здесь остаются. И главный из них, – как так вышло, что одновременно на разных избирательных участках незнакомые друг с другом люди целенаправленно занимались фальсификацией результатов в пользу одного конкретного представителя от партии власти? Если рассуждать здраво, то этой «спецоперацией» кто-то должен был руководить? Но правоохранители решили не копать глубоко, наказали лишь условными сроками непосредственных исполнителей. Все ниточки, ведущие наверх, были обрублены. Ведь в нашей стране официально нет политической коррупции.

Поэтому не стоит удивляться, что перед сессиями в Сосногорске кипят такие страсти. То ли будет еще нынешней осенью, когда пройдут выборы в Госдуму России…

Сергей МОРОХИН.