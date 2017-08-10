Из борщевика приготовили скандальное шоу

В истории с борщевиком, похоже, поставлена точка. Проверка, инициированная аппаратом уполномоченного по правам ребенка при президенте России, подтвердила факт привлечения воспитанников Пажгинской специальной коррекционной школы-интерната №15 к рубке борщевика.

Об инциденте в Пажге «Трибуна» сообщила еще 28 июля. Напомним, чиновники Минобраза Коми поначалу категорически отрицали, что детей привлекали к уничтожению борщевика. Однако воспитатель интерната Наталья Прощенко не побоялась рассказать «Трибуне» всю правду.

Органы возбудились

«Установлен факт привлечения воспитанников интерната к рубке борщевика на территории учреждения с нарушениями требований СанПин. Также установлено получение воспитанниками химических ожогов кожи в результате контакта с борщевиком, при этом телесные повреждения у двоих воспитанников квалифицированы как причинение легкого вреда здоровью», – сообщила уполномоченный Анна Кузнецова по итогам проверки. В настоящее время Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Подобные сообщения дали также и Прокуратура республики, и другие ведомства. Озаботился этим и глава Коми, который дал ряд поручений региональному правительству. В беседе с руководителем Минобраза Сергей Гапликов назвал ситуацию в Пажге вопиющей…

«А этих — в тюрьму!»

Случай действительно вопиющий. Однако его освещение в федеральных СМИ приобрело явно гипертрофированный характер. На теме «издевательств над детьми в Коми» оттоптались и официальные лица, и общественники. «За борщевик» с радостью ухватились и ведущие телеканалы (возможно, это связано с летним информационным затишьем).

Апофеозом же стало ток-шоу «Мужское. Женское» на Первом телеканале. В передаче, которая вышла в эфир во вторник, 8 августа, участвовали директор интерната Алексей Будний, заместитель министра образования Коми Максим Ганов, педагог Наталья Прощенко и ее коллеги.

Однако дискуссии по сути вопроса не получилось. Ведущие довольно хамски перебивали не только гостей из Коми, но и экспертов, приглашенных в студию: «Прекратите! Хватит врать» и т. п.

Это ток-шоу смахивало на судилище, причем «приговор» был заранее известен. В финале даже звучали истеричные выкрики: «А этих — в тюрьму, в тюрьму!»

Пожалуй, со времен ареста Гайзера и Ко еще не было такого удара по имиджу республики. И вообще, судя по сюжетам центрального ТВ, у зрителей может сложиться впечатление, что в Коми живут только коррупционеры и садисты, которым нравится мучить детей…

Виктор СЕМЕНОВ.