Из искры возгорелось пламя (Блиц от23 июня)

Под Усинском среди бела дня загорелся речной паром «Александр Мелехин».

Это произошло 21 июня на реке Печоре в районе села Усть-Уса. На пароме, предназначенном для перевозки автомобилей, неожиданно вспыхнул пожар. В результате сгорела судовая рубка, пострадавших нет. Предварительная причина ЧП – сварочные работы, проводившиеся на судне.

Гибель бойцов из Коми

На этой неделе стало известно еще о пяти наших земляках, павших на полях сражений в ходе СВО.

18 июня на Краснозатонском кладбище похоронили сыктывкарца Николая Краснова. Кроме того, на днях пришли известия о гибели Дмитрия Роммея из села Грива Койгородского района, Андрея Михайлова из Койгородка, Матвея Мотыцина из Печоры и Геннадия Ильяшенко из Троицко-Печорского района.

Трое вернулись из плена

11 июня прошел очередной обмен пленными между Россией и Украиной.

Как рассказала Уполномоченный по правам человека в Коми Вера Железцова в прямом эфире телеканала «Юрган», были освобождены 94 человека, среди них один житель Коми. Ранее из плена вернулись еще двое бойцов из республики.

В школах искали ртуть

19 июня сразу несколько образовательных учреждений Печоры получили анонимные письма.

В электронных извещениях говорилось, что в здании находятся опасные вещества: ртуть и крысиный яд. Полиция провела проверки в гимназии № 1, школе-интернате № 8 и школах № 1, 2, 3, 9, 10, 49, 83, а также обследовала прилегающие к ним территории. Опасных предметов, угрожающих жизни и здоровью людей, не обнаружено.

500 млн на развитие сел

Коми вошла в список регионов, куда деньги направят в опережающем порядке. Речь идет о строительстве и обновлении домов культуры, детских садов, школ и спортивных учреждений.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о финансировании мероприятий по комплексному развитию сельских территорий в 2023 году. Всего регионам будет выделено 4,6 млрд рублей. Коми получит деньги в два транша: сначала 212 млн рублей, после – еще 323 млн рублей.

Неверов стал «народным»

Скульптору-монументалисту Анатолию Неверову присвоено звание «Народный художник РФ».

Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» подписан Президентом РФ 21 июня. 72-летний Анатолий Неверов – художник-скульптор, член Коми регионального Союза художников России, автор памятников «Скорбящий воин», Ивану Морозову, бюстов Александра Католикова и Юрия Спиридонова.

Автор гимна ушла из жизни

16 июня на 76-м году жизни умерла Александра Шергина.

Музыковед, композитор, ученый, она 20 лет отдала Театру драмы им. В. Савина, где сначала была завлитом, а потом заведовала музыкальной частью. Александра Алексеевна стала автором музыкального оформления нескольких десятков спектаклей. Кроме того, Александра Шергина является автором русского текста государственного гимна Республики Коми.

В горы – на вертолете

В Коми начались туристические вылеты на вертолетах.

Летний турсезон был открыт 17 июня классическим маршрутом Ухта – плато Маньпупунер – Ухта. С 24 июня стартуют длительные рейсы с посещением перевала Дятлова, Нацпарка «Югыд ва», гор Манарага и Народная. Длительность туров – от одного до трех дней. Все групповые туры стартуют из аэропорта в Ухте, индивидуальные возможны из Усинска, Печоры и Воркуты. Сезон вертолетных туров продлится до 15 сентября.

Сорвал цветок – получишь срок

За уничтожение краснокнижных растений в Коми будут давать до 9 лет колонии.

Как сообщает Минприроды Коми, глава «Экологические преступления» УК РФ дополнилась наказанием за уничтожение, повреждение и незаконный сбор краснокнижных растений (к ним относится, например, местный цветок марьямоль) и грибов. Если раньше за их уничтожение было предусмотрено только административное наказание в виде штрафов, то с 12 октября 2023 года добавляется и уголовная ответственность – до 9 лет лишения свободы.

Ряды Минздрава редеют

Замминистра здравоохранения Коми проходит военную подготовку для службы в зоне СВО.

Никита Марковченков ушел служить по контракту. Ему приостановили рабочий договор, и по окончании службы по контракту он вернется на работу в Министерство здравоохранения Коми. Напомним, ранее на службу по контракту в зону СВО отправился руководитель ведомства Игорь Дягилев. 18 июня он рассказал, что находится в Санкт-Петербурге, где проходит подготовку в военном госпитале для дальнейшего несения службы в медотряде специального назначения (МОСН) в зоне проведения СВО.

Где прошло его детство?

Донецкий музей покажет в Коми выставку, посвященную Сергею Прокофьеву.

19 июня в онлайн-формате Сыктывдинское музейное объединение подписало соглашение о сотрудничестве с Донецким республиканским краеведческим музеем. В рамках соглашения в августе в музее с. Выльгорт откроется планшетная выставка «Жизнь в музыке». На ней будут представлены материалы из фондовых коллекций Донецкого музея: фотографии, документы и личные вещи Прокофьева.

Выбросил мебель с балкона

Пьяный квартирант разгромил съемную квартиру и повредил автомобиль марки «Шкода».

В полицию Усинска обратилась женщина с заявлением на порчу ее имущества. Выяснилось, что ее сосед, житель Омска, в состоянии алкогольного опьянения сломал стол в съемной квартире, а затем выбросил обломки с балкона. Получилось так, что они упали прямо на припаркованную внизу иномарку. У автомобиля было повреждено заднее стекло, крыша, крышка багажника, заднее правое крыло… Ущерб составил более 122 тысяч рублей. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба».