Победу в Великой Отечественной войне наша страна одержала благодаря мужеству простых людей. Один из них наш земляк Степан Канев.

Родом он из бывшей деревни Зверинец Мутноматерикского сельсовета. В 1940 году окончил 7 классов сельской школы. Затем работал 2 года оленеводом в колхозе имени Молотова (так назывался колхоз в те годы в Мутном) перед призывом в Армию. В марте 1942 года был призван Усть-Усинским РВК на военную службу. Было ему тогда неполных 17 лет. Сначала служил в Вологде в маршевом батальоне.

Вот отрывок из воспоминаний Степана Канева: «Перед отправкой на фронт нам выдали серую солдатскую одежду, ботинки с обмотками, винтовку со штыком, противогаз и саперную лопату, которой нам пришлось перекопать не одну тонну мерзлой земли. Затем нас, молодых солдат, направили в 391 запасной стрелковый полк в Архангельск, где я прошел полный курс наводчика противотанкового орудия.

По окончании курсов нас переодели в новую военную форму, и мы уже были готовы к отправке на действующий фронт. Но в это время из пехотных частей молодых солдат, имеющих образование 7 классов и выше, стали отбирать для учебы в Соловецкую электромеханическую школу для ВМФ. Я оказался в их числе. Получили мы морскую форму, сухой паек, посадили нас на тральщики и отправили на остров Соловки, где был курсантом с мая 1944 года по март 1945 года на крейсере «Мурманск».

До конца войны «Мурманск», где служил Степан Канев, сопровождал северные конвои. Встречали их у полуострова Рыбачий и провожали до самого Архангельска. Не раз фашисты бомбили караваны, но, как вспоминал Степан Глебович, от гибели спасала авиация и подводные лодки флота. «Нашему крейсеру повезло, из бомбежек мы всегда выходили целыми», – рассказывал ветеран.

С корабля на бал

Когда война закончилась, между Советским Союзом и США была договоренность о перегоне крейсера «Мурманск» прежним владельцам – американцам. Степан Канев вспоминал забавный случай, произошедший с советскими моряками в посольстве Англии.

«По пути в США мы подошли к Великобритании, чтобы запастись пресной водой и провизией. Этот день как раз совпал с празднованием 25-летия Советской Армии. В советское посольство от нашего крейсера была направлена делегация из числа командования. Командиры потом нам рассказали, что были удивлены тем, как на приеме они не сидели за столом, а стояли», – улыбаясь, рассказывал Степан Глебович.

Все дело в том, что в те времена советские солдаты еще не были знакомы с заморскими манерными фуршетами, поэтому такой прием для североморцев показался довольно странным. Прямо-таки с корабля на бал.

«Когда мы стояли в американском порту, вышла газета со статьей о нашем приезде», – рассказывал Степан Глебович. В публикации подчеркнули, что матросы и команда выглядят бодро, а вот корабль изрядно потрепан морем. «Непорядок», – решило командование и приказало наружную часть крейсера немедленно покрасить. Нашему батальону достался самый нос. «И в тот момент, когда я красил, веревки не выдержали, и я с высоты бухнулся в холодную воду. Чудом не утонул, удержавшись за канат. Вытащили меня мокрого, как мышонка», – рассказывал Степан Глебович.

Уже после Америки моряков отправили в Одессу, откуда распределили на Северный флот. Службу Степан Канев закончил только в 1950 году.

Демобилизовавшись, пришел в органы внутренних дел по путевке Архангельского обкома ВЛКСМ прямиком в уголовный розыск. Сначала работал оперуполномоченным в отделе милиции, затем начальником отделения уголовного розыска УВД Архангельской области до увольнения на пенсию в звании полковника милиции. Степан Глебович прослужил в милиции почти 30 лет, став настоящей легендой архангельского сыска.

Как и все участники войны, Степан Канев был человеком скромным, не привыкшим хвастать своими наградами. Свой парадный пиджак, украшенный медалями, Степан Глебович надевал лишь раз в году – на 9 Мая. Самая ценная медаль – первая: «За оборону Советского Заполярья».

Пока был жив отец, Степан Глебович часто приезжал на малую родину в Мутный Материк. Помогал отцу ремонтировать дом.

Вот такая история человека, вышедшего из ныне исчезнувшей лесной деревушки с названием Зверинец.

Анатолий КАНЕВ,

с. Мутный Материк, Усинский район.