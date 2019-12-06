Известный в республике тренер считает, что пострадал за критику руководства

27 ноября в селе Корткерос проходила отчетно-выборная конференция коми народа, куда прибыли делегаты из сел и деревень района. Организаторы конференции МОД «Коми войтыр» и администрация района прислали каждому делегату официальные приглашения.

Приехал на конференцию и делегат Афанасий Габов из села Большелуг, тренер-преподаватель филиала Корткеросской детско-юношеской спортивной школы (КДЮСШ). Это известный в республике человек, организатор и вдохновитель знаменитой «Лямпиады», которая проводится в Большелуге.

В своем выступлении на конференции А. Габов говорил в основном о проблемах, связанных с физкультурой и спортом. В частности, об отсутствии освещенной лыжной трассы, трудностях, возникающих с медицинским осмотром учащихся, и указал на нарушения прав несовершеннолетних со стороны отдела физической культуры и администрации КДЮСШ. Афанасий Васильевич заявил, что не находит поддержки у властей по вопросам развития спорта в районе.

Несмотря на то, что А. Габов был официальным делегатом и имел приглашение от администрации района, поездка в райцентр была приравнена к прогулу. В то самое время, когда в райцентре шла конференция, директор КДЮСШ Виталий Мишарин в паре с инструктором-методистом школы Павлом Красновым составили акт об отсутствии А. Габова на рабочем месте без уважительных причин. Стоит отметить, что сам директор тоже был делегатом районной конференции, поэтому не мог не знать о причинах отсутствия тренера.

По мнению Афанасия Габова, составление акта о прогуле произошло с благословения и. о. заместителя руководителя администрации района Константина Карпова. Тренер считает, что этот акт — реакция на критику в адрес как лично директора, так и руководства районной администрации, озвученную на конференции. Как написал в редакцию Афанасий Васильевич, «данный факт показывает истинную заинтересованность власти в развитии национальных традиций, языка и культуры в районе и республике, а также реальность демократии».